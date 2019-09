Διαφήμιση του ΕΟΤ σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης των ΗΠΑ και του Καναδά

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος διαφήμισης του Γραφείου του Οργανισμού στις ΗΠΑ, σε διεθνή διαφημιστικά μέσα για προβολή του τουρισμού στην Αμερική και στον Καναδά, συνολικού ύψους 729.018,18 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι διαφημιστικές ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων έχουν ως εξής:

Offline:

Μέσα: Επίσημα περιοδικά του NBA, της εταιρείας PROFESSIONAL SPECIALTY PUBLICATIONS, LLC και παράλληλη προβολή στις αντίστοιχες ιστοσελίδες.

Μέσα: 906 οθόνες στους χώρους υψηλής κυκλοφορίας 52 αεροδρομίων, μέσω της εταιρείας INK PUBLISHING.

Μέσο: Ιστοσελίδα Porthole.com, της εταιρείας PANOFF PUBLISHING INC d/b/a PPI DIGITAL, με τη δημοσίευση 3 άρθρων και την τοποθέτηση banner για 3 μήνες.

Μέσο: Περιοδικό Uptown της εταιρείας UPTOWN VENTURES GROUP, με τη δημοσίευση ενός άρθρου, μίας δισέλιδης διαφημιστικής καταχώρησης και προβολής στα social media.

Μέσο: Έξι ψηφιακές οθόνες Newsstands στην περιοχή της Time Square στο Μανχάτταν της Νέας Υόρκης της εταιρείας JCDECAUX STREET FURNITURE NEW YORK, LLC, με σποτ 30’’ 480 την ημέρα ανά οθόνη.

Μέσο: Εβδομαδιαία δίγλωσση ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News της εταιρείας GREEK NEWS. Διαφημιστικές καταχωρήσεις και συνεντεύξεις.

Μέσα: Δίγλωσση ομογενειακή εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας και εφημερίδα National Herald. Έντυπες καταχωρήσεις και προβολή στις ιστοσελίδες των εφημερίδων.

Μέσο: Περιοδικό HELLENIC Golden Directory 2020, της εταιρείας Global Alive LLC. Εντυπη και ηλεκτρονική διαφημιστική καταχώρηση, καθώς και φιλοξενία του επίσημου βίντεο της διαφημιστικής καμπάνιας του Ελληνικού Τουρισμού.

Online:

Μέσο: Ιστοσελίδα globaltravelerusa.com της εταιρείας FXEXPRESS PUBLICATIONS d/b/a Global Traveler, με την προβολή ηλεκτρονικού άρθρου, την δημοσίευση άρθρου στην έντυπη έκδοση του περιoδικού Global Traveler και αναρτήσεις στα social media.

Μέσο: Ιστοσελίδα bridalguide.com της εταιρείας RFP CORP d/b/a Bridal Guide. Προβολή ταξιδιωτικών ιδεών για και επιπλέον προώθηση μέσω social media, αποστολή newsletters, email και καταχώρηση στο τεύχος χειμώνα του περιοδικού Bridal Guide Magazine.

Ανάλογες προωθητικές ενέργειες θα λάβουν χώρα και στις ιστοσελίδες FamilyTraveller.com της εταιρείας BLUE GROUP MEDIA, INC, transat.com της εταιρείας TRANSAT TOURS CANADA INC, celebritycruises.com της εταιρείας CELEBRITY CRUISES INC, priceline.com της εταιρείας BOOKING HOLDINGS INC. d/b/a priceline.com LLC, travelandleisure.com της εταιρείας MEREDITH CORPORATION, kayak.com της εταιρείας KAYAK SOFTWARE CORPORATION, ψηφιακή έκδοση του Virtuoso Life, της εταιρείας VIRTUOSO και Conde Nast Portfolio της εταιρείας ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. d/b/a CONDE NAST.