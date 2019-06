ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος συνδιαφήμισης του Γραφείου του Οργανισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας με tour operators, συνολικού ύψους 920.888 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα της συνδιαφήμισης, έχει ως εξής:

Tour operator Jet 2 Group

Online:

Reach media format προωθώντας ελληνικούς προορισμούς και διακοπές, Banners geo-retargeting, δημιουργία Bespoke Video, στοχευμένη διαφήμιση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και συναφείς ενέργειες.

Offline:

Δισέλιδο στο Inflight περιοδικό της Jet2 και Travel Trade poster για την Ελλάδα που θα σταλεί στους συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς πράκτορες, VOD, ραδιόφωνο και OOH σε μεγάλα φορμάτ, προωθώντας τη Jet2Holidays για διακοπές στην Ελλάδα.

Tour operator British Airways Plc.

Online: Επιδοτούμενα άρθρα σε ιστοσελίδες εθνικού τύπου, Display ads στη Mail Online, καθώς και σε Mobile Interscroller μορφή.

Offline: Διαφημιστικές καταχωρήσεις ή και άρθρα σε εθνικό τύπο.

Tour operator Olympic Holidays –εμπορική επωνυμία της Travelworld Vacations Ltd

Online: Καμπάνια σε ιστοσελίδα εθνικού τύπου, ΟΟΗ καμπάνια με μεγάλες εξωτερικές διαφημίσεις, banners για πακέτα και διακοπές σε ελληνικούς προορισμούς.

Offline: Διαφήμιση σε εθνικό τύπο.

Tour operator Sunvil Holidays

Online: Google pay-per-click campaign, Digital advertising σε δημοφιλείς ιστοσελίδες και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τέσσερα solus e-mail newsletters προωθώντας διακοπές στην Ελλάδα.

Offline: Έντυπη διαφήμιση σε δημοφιλή εθνικά περιοδικά και στον τύπο.

Tour operator Ionian & Aegean Holidays

Online: Pay per click, Remarketing, παραγωγή και προώθηση δύο βίντεο διαφόρων ελληνικών προορισμών μέσω του YouTube.

Tour operator Cyplon Holidays

Online: Pay per click ενδεικτικά σε Google , Facebook, Travelzoo και Bing.

Offline: Έντυπες διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες.

Tour operator Planet Holidays

Online:14 e-mails σε ταξιδιωτικούς πράκτορες και καταναλωτές για γάμους και μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα.

Offline: Καταχωρήσεις και άρθρα σε βρετανικά περιοδικά γάμου.

Tour operator We Love Holidays

Online: Google PPC και Facebook remarketing

Offline: Tηλεοπτική ή ραδιοφωνική ή έντυπη διαφήμιση ή ένας συνδυασμός των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Tour operator On The Beach

Online: Αποκλειστικό blog για ελληνικούς προορισμούς στην ιστοσελίδα του On the Beach, E-mail inclusiοn για διακοπές στην Ελλάδα στη βάση δεδομένων του tour operator, τέσσερα ποστ σε Facebook και Twitter που θα προωθούν το άρθρο του blog και Youtube – digital video campaign.

Tour operator CV Villas

Offline: Έντυπη διαφήμιση σε δημοφιλή περιοδικά και εφημερίδες με άξονα τον τουρισμό πολυτελείας, για παράδειγμα Conde Nast Traveller, Sunday Times Travel Magazine, National Geographic, Mail on Sunday Travel Suplement).

Tour operator Der Touristic UK Ltd.- Kuoni

Online: Προβολή σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστολή e-mail.

Offline: Προβολή σε δέκα κεντρικά καταστήματα της KUONI.

Tour operator Ramblers

Online: Solus e-flyer που θα προωθεί περιπατητικό τουρισμό ή τουρισμό περιπέτειας στην Ελλάδα, Banners για την προσέλκυση των επισκεπτών της σελίδας του tour operator σε περιπατητικές προτάσεις για την Ελλάδα

Offline: Kαταχώρηση για διακοπές στην Ελλάδα σε προωθητικό φυλλάδιο που θα σταλεί ταχυδρομικώς και έντυπη διαφήμιση μέσω άρθρου ή διαγωνισμού προωθώντας διακοπές περιπατητικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Tour operator Barrhead Travel Services Ltd.

Online: Καμπάνια μέσω Google ή και Bing.

Offline: Έντυπη διαφήμιση σε Μέσα της Σκωτίας, της Β. Ιρλανδίας και άλλων περιοχών, ραδιοφωνική καμπάνια με σποτ για διακοπές στην Ελλάδα και αποστολή 10.000 φυλλαδίων.

Tour operator Specialist Holidays (Travel) Limited t/a Sovereign

Online: Hero banner στην ιστοσελίδα www.sovereign .com στο destination page της Ελλάδας, δύο solus sponsorship e-mails στη βάση δεδομένων του tour operator για προσφορές διακοπών στην Ελλάδα, δύο boosted posts για την Ελλάδα στο facebook ή στο Instagram και ένα organic post σε ένα από τα δύο μέσα για προώθηση του luxury island hopping στην Ελλάδα και του fly drive.

Offline: Aποστολή σε άνω των 15.000 πελατών φυλλαδίου που θα περιλαμβάνει τμήμα για ελληνικούς προορισμούς, island hopping και ξενοδοχεία για τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα.

Tour operator EasyJet Airline Company Ltd

Online:

-Ε-mail newsletter στοχευμένα στην αγορά του Μάντσεστερ όπου θα περιλαμβάνεται προώθηση της πτήσης Μάντσεστερ-Καλαμάτα.

- Mobile carousel: Για μία εβδομάδα εξέχουσα θέση στην αρχική σελίδα της εφαρμογής κινητού easyJet Travel app homepage της πτήσης Μάντσεστερ – Καλαμάτα.

-Bespoke landing page με περιεχόμενο για έναν ή περισσότερους ελληνικούς προορισμούς.