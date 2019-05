ΕΟΤ: Πρόγραμμα συνδιαφήμισης με tour operators της Γερμανίας

Ο ΕΟΤ ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος συνδιαφήμισης του Γραφείου του Οργανισμού της Γερμανίας με tour operators της χώρας, συνολικού ύψους 658.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα της συνδιαφήμισης, έχει ως εξής:

Tour operator Alltours Fluggreisen

Online: Co-Branded Media Campaign

Offline:

-Διαφήμιση σε έντυπα, ενσωμάτωση του λογοτύπου του ΕΟΤ στα κλασικά προϊόντα γραφείου του tour operator, μεταξύ των οποίων είναι και το ημερολόγιο του, το οποίο θα αποσταλεί σε 3.300 τουριστικά γραφεία.

-Αποστολή Newsletter b2b.

-Δημιουργία αφίσας και διαφημιστικής κάρτας.

Διαφήμιση εξωτερικών χώρων: City light Posters σε καίρια και πολυσύχναστα σημεία.

Tour operator Schauinsland Reisen

Online:

-Videos στην App-TV Brandworld.

-Newscountdown στη WELT.

-Προβολή Image Spots διάρκειας 20 δευτερολέπτων σε 663 καταστήματα EDEKA.

-Προβολή της Ελλάδας στο κοινό, με πληροφορίες και προσφορές στην ιστοσελίδα του tour operator.

-Αποστολή B2C Newsletters με πληροφορίες για προορισμούς και ξενοδοχεία, σε περίπου 30.000 αποδέκτες.

Offline

-Έντυπη Διαφήμιση στο Schauinsland Reisen Booklet, δημιουργία αφισών και Flyers.

Out of Home Διαφήμιση:

-Προβολή spot 20 δευτερολέπτων σε LED οθόνες στην Lanxess Arena της Κολωνίας, κατά τη διάρκεια τουλάχιστον τεσσάρων εκδηλώσεων, καθώς και σε 200 οθόνες στο lobby, τα Vip-Boxes, το εστιατόριο και τα πωλητήρια εισιτηρίων.

-Τοποθέτηση διαφημιστικής καταχώρησης σε λεωφορεία στο Ντίσελντορφ.

Tour operator Gebeco GmbH & Co. KG

Online:

-Google AdWords, Facebook Ads και email Marketing.

Offline:

-Ραδιοφωνική καμπάνια με θέμα την Ελλάδα.

-Διαφημιστική καταχώρηση στο περιοδικό Geo Saison.

Tour operator FTI Touristik GmbH

Online: Πακέτο διαφήμισης στο portal URLAUBSPIRATEN, B2B Online package με το περιοδικό Travel Talk, θεματική εβδομάδα στον Urlaubsguru.

Offline: Spots στην Εβδομάδα Χωρών Länder Week του Klassik Radio National και Cinema Campaign.

Out of Home Διαφήμιση: Out of Home City Light Poster.

Τηλεοπτική Διαφήμιση: Image spots στο Sonnenklar TV.

- TVG Trailer Roadshow με ειδική σκηνή.

Tour operator Der Touristik Deutschland GmbH

Online: ITS Homepage Teaser XXL, Exclusive Newsletter (ITS), Homepage Stageteaser (Jahn Reisen), Facebook Posts.

Offline: Sales Communications B2B και Point-of-Sale Marketing (B2B2C), stand up display, digital signature και αποστολή ταχυδρομικών προσφορών σε καταναλωτές.

Tour operator Ferien Touristik GmbH

Offline:

-Προβολή video του Ε.Ο.Τ., σε 60 καταστήματα των McDonald.

- Standalone e-Mail Newsletter-Infox σε 17.600 τουριστικά γραφεία.

Έντυπη Προβολή:

-1/3 σελίδα στο περιοδικό TOURISTIK AKTUELL.

Online:

-Welcome banner στην ιστοσελίδα www.ferien-touristik.de με προσφορές στις οποίες μπορούν να γίνουν άμεσα κρατήσεις, διαφήμιση στη Landingpage του tour operator, Posts σε Facebook και Instagram.

- Premium offerbox στην ιστοσελίδα www.ferienfabrik.de.

- Standalone e-Mail Newsletter Ferien Touristik B2C.

- Expedia Offerbox για οργανωμένα ταξίδια και συναφείς ενέργειες σε ηλεκτρονικούς ιστοτόπους.

Tour operator VTOURS GmbH

Online:

Αποστολή Β2Β και Β2C Newsletters, δημιουργία Flyers και συναφείς ηλεκτρονικές ενέργειες.

Offline:

Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα Prima Sonntag, στα περιοδικά Reise & Preise και Travel Talk, καθώς και ραδιοφωνικοί διαγωνισμοί.

Tour operator STUDIOSUS GRUPPENREISEN GmbH

Offline:

Διαφήμιση σε έντυπα όπως στα περιοδικά STERN, SPIEGEL και στην εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Sonntagszeit.

Online:

Διαφημιστική προβολή στις ιστοσελίδες εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και στην ιστοσελίδα του tour operator.

Tour operator LMX Touristik GmbH

Online προβολή στις ιστοσελίδες του tour operator, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστοσελίδες εντύπων ευρείας κυκλοφορίας.

Tour operator Wikinger Reisen

Online:Landing page με γενικότερες πληροφορίες για την Ελλάδα, E-Standalone Mailing σε 500.000 αποδέκτες και Display Advertising στο outdooractive.com.