ETC: Καμπάνια για την τόνωση της ταξιδιωτικής ζήτησης στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, ETC, παρουσιάζει τη νέα, μεγάλη προωθητική καμπάνια Open up to Europe, η οποία φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Λίγο πριν τη χαλάρωση των περιορισμών στην Ευρώπη τις προσεχείς εβδομάδες, ο τουριστικός κλάδος συνεργάζεται στο πλαίσιο της καμπάνιας προκειμένου να ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό υπεύθυνα και να τους παρέχει ξεκάθαρη και κατανοητή πληροφόρηση στο σχεδιασμό του επόμενου ταξιδιού τους.

Η καμπάνια παρουσιάστηκε κατά τη Γενική Σύσκεψη της ETC την Πέμπτη στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, η οποία φιλοξενήθηκε από την Turismo de Portugal. Οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών εθνικών συμβουλίων τουρισμού συναντήθηκαν δια ζώσης για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας για να δείξουν την ετοιμότητα της Ευρώπης να ξεκινήσει και πάλι τα ταξίδια και τον τουρισμό.

Η καμπάνια, η οποία υλοποιήθηκε από την ETC και συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ με τη στήριξη περισσότερων από 30 προορισμών και ταξιδιωτικών brand, θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη καθώς οι περιορισμοί στα ταξίδια θα αίρονται. Το Ην. Βασίλειο και η Γερμανία είναι οι πρώτες αγορές στις οποίες θα προβληθεί, στα μέσα Ιουνίου, και θα συνεχιστεί η προβολή της καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με την προοπτική να φτάσει σε 26 εκατ. δυνητικούς ταξιδιώτες στην Ευρώπη.

Η καμπάνια θα «τρέξει» σε πολλαπλά ψηφιακά κανάλια προκειμένου να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με το κοινό και να διαβεβαιώσει δυνητικούς τουρίστες ότι οι προορισμοί και οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα υγιεινής και καθαριότητας και είναι ανοικτοί στους επισκέπτες.

Στο πλαίσιο της καμπάνια, το ETC και οι συνεργάτες του έχουν αναπτύξει την ιστοσελίδα OpenUpToEurope.eu, η οποία θα αποτελέσει κόμβο για όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. Θα περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι καταναλωτές στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι, με έμφαση στη φύση, τον πολιτισμό και τις γαστρονομικές εμπειρίες. Θα προσφέρει επίσης πρακτικές συμβουλές για το πώς να ταξιδέψει κανείς στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών πληροφοριών για το EU Digital COVID Certificate και το European Tourism Covid-19 Safety Seal.

Η καμπάνια βασίζεται στην τελευταία έρευνα από το ETC που δείχνει ότι πολλοί Ευρωπαίοι ελπίζουν σε μια καλοκαιρινή απόδραση, με την πλειοψηφία (56%) να προγραμματίζει διακοπές μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2021. Από αυτούς, το 49% είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Από τους ταξιδιώτες που έκαναν προκρατήσεις, 9 στους 10 έχουν ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις διακοπές τους, με τους περισσότερους από τους ερωτηθέντες να σχεδιάζουν να ταξιδέψουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο (46%).