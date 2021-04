Οι φορείς ταξιδιών και τουρισμού επικροτούν την ψήφο του Ευρωκοινοβουλίου για τα «Πιστοποιητικά EU COVID-19»

Οι τομείς της αεροπορίας, των ταξιδιών και του τουρισμού στην Ευρώπη καλωσορίζουν πλήρως την χθεσινή ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό της ΕΕ για το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό, η οποία θέτει σε κίνηση τις τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ταχεία δράση και η ευθυγράμμιση μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι πλέον κρίσιμης σημασίας για να καταστούν τα πιστοποιητικά λειτουργικά έως τον Ιούνιο και να διασφαλισθεί η αμοιβαιότητα με συστήματα εκτός ΕΕ. Τα κοινά, διαλειτουργικά, ασφαλή και συμμορφούμενα με τον GDPR πιστοποιητικά υγείας αντιπροσωπεύουν ένα ουσιαστικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων εντός της ΕΕ και το άνοιγμα των ταξιδιών με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο, μέσω της χαλάρωσης και, τελικά, της άρσης των τρεχόντων ταξιδιωτικών περιορισμών.

Η θέση του Κοινοβουλίου επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αρχική πρόταση:



• Συμφωνήθηκε ένα νέο όνομα, «Πιστοποιητικό EU COVID-19», προκειμένου να το καταστήσει σαφέστερο στους πολίτες της ΕΕ, καθώς και για να περιορίσει τη χρήση των πιστοποιητικών μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

• Δωρεάν και προσβάσιμοι έλεγχοι (test): Οι έλεγχοι είναι απολύτως απαραίτητοι στη μάχη κατά του COVID-19 και η απαίτηση διεξαγωγής ελέγχων πριν από την αναχώρηση (συχνά PCR test) δεν πρέπει να δημιουργεί οικονομικό ζήτημα μεταξύ των ταξιδιωτών. Με τα test να κυμαίνονται από 10 έως 150 €, είναι σαφές ότι το υψηλό αυτό κόστος θα μπορούσε να αποτρέψει το ταξίδι – κυρίως όταν πρόκειται για οικογένειες.

• Πλήρης ισότητα μεταξύ εμβολιασμένων και ελεγμένων πολιτών: Δεν πρέπει να επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα, όπως καραντίνα ή περαιτέρω έλεγχοι, στους ταξιδιώτες που παρουσιάζουν έγκυρο «Πιστοποιητικό EU COVID-19».



Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στέλνουν ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από το Κοινοβούλιο σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ. Δεν πρόκειται για προνόμιο – πρόκειται για δικαίωμα∙ έναν από τους πυλώνες της ενιαίας αγοράς που κατοχυρώνεται στις ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η ασφαλής και γρήγορη αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας είναι και δυνατή και ζωτικής σημασίας - όχι μόνο για τους παραθεριστές, αλλά και για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους και για τους πολίτες, που θα μπορούν να επισκέπτονται πιο εύκολα τις οικογένειές τους μόλις τεθούν σε λειτουργία τα πιστοποιητικά. Οι διαδικασίες εμβολιασμού στην Ευρώπη συνεχίζονται με αυξανόμενη ταχύτητα, με το 26,5% των πολιτών της ΕΕ να έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση, σε σύγκριση με το 16% πριν από τέσσερις εβδομάδες.



Σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα της IATA, το 72% των ανθρώπων θέλουν να ταξιδέψουν για να δουν την οικογένεια και τους φίλους τους το συντομότερο δυνατό. Επομένως, οι τομείς αεροπορίας, ταξιδιών και τουρισμού προτρέπουν για ταχείες διαπραγματεύσεις και συμφωνία έως τα μέσα Μαΐου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες δοκιμές και να υπάρξει πλήρης εφαρμογή τον Ιούνιο. Ο χρόνος είναι ουσιαστικής σημασίας, για να προσφερθεί στους πολίτες της ΕΕ μια πολύ αναγκαία ανάσα μετά από ένα χρόνο περιορισμών στην κυκλοφορία και στα ταξίδια, που έχουν επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία και την ευημερία των καταναλωτών. Πολλαπλές μελέτες δείχνουν ότι το ταξίδι έχει θετική επίδραση στην ψυχική και σωματική υγεία, χάρη στην σύνδεση με τους ανθρώπους και τη φύση, ενισχύοντας έτσι την ενέργεια των ανθρώπων και ανακουφίζοντας από το άγχος και την ανησυχία.

Ο ΗΑΤΤΑ, μέλος της ECTAA, εκφράζει την πλήρη συμφωνία του με τη θέση των φορέων.

Την παραπάνω ανακοίνωση συνυπογράφουν οι φορείς:

Airlines for Europe (A4E), ACI (Airports Council International) EUROPE

CLIA (Cruise Lines International Association) EUROPE

ECTAA

EFCO & HPA

The European Travel Commission (ETC)

ETOA

The European Travel Retail Confederation (ETRC)

HOTREC

IAAPA

IATA (International Air Transport Association)

The European Federation of Rural Tourism (EuroGites)