On Air η διεθνής καμπάνια “Can’t Miss Thessaloniki”

Ξεκίνησε η προώθηση της νέας καμπάνιας προβολής της Θεσσαλονίκης, “Can’t miss Thessaloniki”, αξιοποιώντας δημιουργικά το συναισθηματικό momentum της εποχής και την ανάγκη του ανθρώπου να βιώσει ξανά όλα εκείνα που του έχουν λείψει.

Με όχημα έξι (6) short videos και κεντρικό μήνυμα “Can’t Miss Thessaloniki” η Θεσσαλονίκη υπενθυμίζει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τις ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να ζήσει στην πόλη.

· Από την συντροφιά με φίλους Missing night out with friends? Can't miss Thessaloniki!

· Την τοπική γαστρονομία Missing authentic cuisine? Can't miss Thessaloniki!

· Την απόλαυση ενός ρομαντικού ηλιοβασιλέματος Missing old fashion romance? Can't miss Thessaloniki

· Μέχρι τις βόλτες στην περίφημη παραλία της πόλης Missing long walks by the seaside? Can't miss Thessaloniki! και Missing hanging out by the sea? Can't miss Thessaloniki!

· Και τις γωνιές γεμάτες έμπνευση Missing inspiration? Can't miss Thessaloniki!

Στόχος της καμπάνιας είναι να αποτελέσει έμπνευση αλλά και να δημιουργήσει την επιθυμία για ταξίδι, θέτοντας τον προορισμό top of mind επιλογή στη σκέψη του ταξιδιώτη. Η υλοποίηση της καμπάνιας γίνεται με την υποστήριξη της Eurobank και της AEGEAN και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Μεγάλης Σύμπραξης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Τo Video Content “Can’t miss Thessaloniki” διατίθεται ελεύθερo δικαιωμάτων και μπορεί να γίνει download για χρήση του στα ψηφιακά μέσα από το ακόλουθο link: https://links.marketinggreece.com/cant_miss_thessaloniki-videos

*Το video content μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν’όλω και αυτούσιο

Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί προτεινόμενα social media copies σε ελληνικά και αγγλικά για να συνοδέψουν το Video Content με προτεινόμενα τα hashtags #CantMissThessaloniki και #VisitThessaloniki.

ü Η Θεσσαλονίκη μας υπενθυμίζει όλες εκείνες τις στιγμές που μας έχουν λείψει! Ποιο είναι τo δικό σας αγαπημένο #CantMissThessaloniki;

Thessaloniki reminds us of all those moments we’ve missed! Which is your favourite #CantMissThessaloniki?

ü Βόλτα στην παραλία ή έξοδος με φίλους; Γλυκές γεύσεις ή ρομαντικές στιγμές; Ότι σου έχει λείψει μπορείς να το ζήσεις στη Θεσσαλονίκη! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

A trip to the beach or a day out with your friends? A sweet something or a romantic something? Whatever you’ve missed, you can find it in Thessaloniki! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

ü Μια βραδιά με φίλους! Αν αυτό σου έχει λείψει, η Θεσσαλονίκη είναι ο ιδανικός προορισμός για να το ζήσεις! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

A night out with friends! If that’s what you’ve missed most, Thessaloniki is the perfect place to get back into the swing! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

ü Η Θεσσαλονίκη μας υπενθυμίζει όλα εκείνα που μας έχουν λείψει! Διάλεξε τη δική σου στιγμή! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

Thessaloniki reminds us of everything we’ve missed! Choose your moment! #CantMissThessaloniki #VisitThessaloniki

Στην Μεγάλη Σύμπραξη Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Marketing του Ν. Χαλκιδικής, η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η AEGEAN, η Fraport Greece, η Eurobank και η Marketing Greece, δημιουργώντας ένα δυναμικό και για πρώτη φορά τόσο διευρυμένο σχήμα συνεργασίας.