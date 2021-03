Μανιφέστο Ευρωπαϊκού Τουρισμού: Η ανάκαμψη της ΕΕ χρειάζεται αειφόρες επενδύσεις στον τουρισμό

Περισσότεροι από 60 ευρωπαϊκοί οργανισμοί από όλη την τουριστική αλυσίδα, που εντάσσονται στη συμμαχία Μανιφέστο Ευρωπαϊκού Τουρισμού, καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συμπεριλάβουν τον τουρισμό ως στρατηγικό μέρος των σχεδίων τους για στρατηγική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, η συμμαχία λανσάρει τη καμπάνια #Tourism4Recovery προκειμένου να στηρίξει το αίτημά της και να αναδείξει τον αντίκτυπο των επενδύσεων στον αειφόρο τουρισμό.

Στο έγγραφό της που δημοσιεύθηκε πρόσφατα με τίτλο «Call for Action: Accelerate Social and Economic Recovery by Investing in Sustainable Tourism Development», υπογραμμίζεται ότι η νέα δομή ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στην οποία συμφώνησαν οι θεσμοί της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας προσφέρει μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την επαναφορά των ταξιδιών στην Ευρώπη και για έναν πιο αειφόρο, ανθεκτικό και καινοτόμο τουριστικό κλάδο.

Για να συμβάλλει στις κυβερνήσεις στη σύνταξη των σχεδίων εθνικής ανάκαμψης, το έγγραφο παρουσιάζει μια λίστα μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών ιδεών για την προώθηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης των ταξιδιών και του τουρισμού αλλά και των ευρύτερων οικονομιών της ΕΕ.

Παραδείγματα επενδυτικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αφορούν την «πράσινη» τουριστική υποδομή προορισμού, την ανάπτυξη καθαρών καυσίμων στις μεταφορές και τις επενδύσεις σε πολυτροπικές λύσεις μεταφοράς, τις επενδύσεις στο μάρκετινγκ και την προώθηση ώστε να ξεκινήσει η ανάκαμψη, την ανάπτυξη ταχέων ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές, παράκτιες και ορεινές περιοχές και την επιτάχυνση των δικτύων ινών και 5G για τους ταξιδιώτες, και την υποστήριξη στην κατάρτιση ψηφιακών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους στον τουρισμό.

Με κατάλληλη στήριξη, τα ταξίδια και ο τουρισμός μπορούν να αποτελέσουν μία από τις πιο αποτελεσματικές μηχανές για την αειφόρα ανάπτυξη το 2021 και μετά, δήλωσε ο πρόεδρος της συμμαχίας και διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC), Eduardo Santander.

Ο κλάδος, τόνισε, στηρίζει την απασχόληση σε όλες τις περιοχές και όλες τις δημογραφικές ομάδες, συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη και την ευεξία και δημιουργεί τα απαραίτητα εισοδήματα για τη διατήρηση της ταυτότητας της κοινότητας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς.

Καλούμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακούσουν το κάλεσμά μας και να συνδέσουν στενά τον τουρισμό και τα ταξίδια με τα σχέδια αντιμετώπισης της κρίσης και ανάκαμψης, υπογράμμισε.

Η καμπάνια #Tourism4Recovery λανσαρίστηκε χθες με στόχο να διαδώσει τον καταστροφικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό τουρισμό και να παρουσιάσει το πώς οι επενδύσεις στον αειφόρο τουρισμό μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την ανάκαμψη στην ΕΕ.

Η καμπάνια περιλαμβάνει αποκλειστική ιστοσελίδα με περιεχόμενο των χρηστών καθώς και μια σειρά από βίντεο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζουν τον τουρισμό ως μια δύναμη για αειφόρα ανάπτυξη.

Η συμμαχία καλεί τους συνεργάτες της στα ταξίδια και στον τουρισμό να συμμετάσχουν στις συζητήσεις στο διαδίκτυο και να προωθήσουν τις κύριες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάκαμψη του αειφόρου τουρισμού στις χώρες τους και στην Ευρώπη.

Οι επενδύσεις στην αειφόρα ανάκαμψη των ταξιδιών και του τουρισμού θα ωφελήσουν πολλούς υποτομείς, δεδομένης της φύσης του τομέα και της εκτεταμένης αλυσίδας αξίας του. Πριν από την πανδημία COVID-19, τα ταξίδια και ο τουρισμός αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 9,5% του ΑΕΠ της ΕΕ, παρέχοντας θέσεις εργασίας σε 22,6 εκατομμύρια άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη με άμεσο αντίκτυπο στις μεταφορές, το λιανικό εμπόριο, τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής και την ευρύτερη οικονομία. Εκτιμάται ότι κάθε 1 ευρώ αξίας που παράγεται από τον τουρισμό οδηγεί σε επιπλέον 56 σεντς προστιθέμενης αξίας σε έμμεσες επιπτώσεις σε άλλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένα από τα οικοσυστήματα που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία COVID-19 και απαιτούνται επενδύσεις 161 δισεκατομμυρίων ευρώ για να επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης. Η Ευρώπη είχε μείωση 70% στις αφίξεις τουριστών το 2020, με 11,5 εκατομμύρια ταξιδιωτικές και τουριστικές θέσεις εργασίας να έχουν ήδη επηρεαστεί στην ΕΕ.