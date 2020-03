WTAAA: Επιτακτική ανάγκη για οικονομική στήριξη των ταξιδιωτικών γραφείων

Οικονομική στήριξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, χρειάζονται τα ταξιδιωτικά γραφεία για την ανάκαμψη όχι μόνο του ταξιδιωτικού τομέα, αλλά και των οικονομιών σε ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Παγκόσμια Ένωση Συνδέσμων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (World Travel Agents Associations Alliance - WTAAA), μέλος της οποίας είναι, μεταξύ άλλων συνδέσμων, και η ECTAA.

Για την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία, η ασφάλεια του ταξιδιώτη, των επισκεπτών και των εργαζομένων είναι υψίστης σημασίας. Η WTAAA, η οποία εκπροσωπεί 67 χώρες και αγορές σε όλο τον κόσμο και είναι η παγκόσμια φωνή της κοινότητας των τουριστικών γραφείων, υποστηρίζει πλήρως τα καλοπροαίρετα διεθνή επιστημονικά ιδρύματα, καθώς συνεργάζονται στενά με όλες τις χώρες που επλήγησαν από την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία.

Ο «λόγος ύπαρξης» για τα τουριστικά γραφεία και τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών παντού στον κόσμο είναι να διευκολύνουν τον αξιόπιστο και με προστιθέμενη αξία προγραμματισμό επαγγελματικών ταξιδιών και ταξιδιών αναψυχής για τους ταξιδιώτες παγκοσμίως. Ενώ οι συνολικές επιπτώσεις της επιδημίας του Covid-19 δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν, οι ζημίες στην ταξιδιωτική βιομηχανία είναι ήδη τεράστιες. Από όλα τα μέρη του κόσμου συνεχίζουν να έρχονται σωρηδόν ανησυχητικές αναφορές: τα επαγγελματικά ταξίδια και τα ταξίδια αναψυχής είναι σε αναμονή, οι θέσεις εργασίας διακυβεύονται, το μέλλον φαίνεται ζοφερό.

Ο Mark Meader, Πρόεδρος της WTAAA, σημειώνει: «Η βιομηχανία μας έχει επίγνωση μιας κατευθυντήριας αρχής, που προηγήθηκε κατά πολύ της τρέχουσας ολέθριας εξέλιξης για τη δημόσια υγεία: χωρίς ασφάλεια, σιγουριά και εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών δεν μπορεί να υπάρξει ταξίδι. Αυτή η ασφάλεια και η σιγουριά πρέπει να βασίζονται σε ορθολογικές και βασισμένες σε πραγματικά γεγονότα αποφάσεις, που θα επιτρέψουν στα κάθε είδους ταξίδια να ανακάμψουν γρήγορα με έναν λογικό και ασφαλή τρόπο».

Ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια και τα ταξίδια αναψυχής πλήττονται σοβαρά σήμερα, αν δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, και τα δύο βρίσκονται σε ιδανική θέση για να αποτελέσουν και πάλι έναν πρωταρχικό παράγοντα για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, η κοινότητα των τουριστικών γραφείων βρίσκεται στη μέση μιας κρίσης ρευστότητας που δεν είχε βιώσει ποτέ πριν. Χωρίς μετρητά, τα τουριστικά γραφεία βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας.

Ο κ. Meader συνεχίζει λέγοντας: «Η κοινότητα των τουριστικών γραφείων - που δίνουν τη δυνατότητα για ταξίδια - πρέπει τώρα να λάβει σαφή οικονομική στήριξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την ανάκαμψη όχι μόνο του ταξιδιωτικού τομέα, αλλά και των οικονομιών σε ολόκληρο τον κόσμο.» Η WTAAA και οι Σύνδεσμοι μέλη της παραμένουν σταθεροί στη δέσμευσή τους για ασφαλή ταξίδια για όλους και η παγκόσμια κοινότητα των τουριστικών γραφείων μπορεί να βασίζεται επάνω τους για να χρησιμεύσουν ως σύμβουλοί τους σε κάθε βήμα.

Aποστολή της Παγκόσμιας Ένωσης Συνδέσμων Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (WTAAA) είναι να ενεργεί ως η παγκόσμια φωνή των τουριστικών γραφείων, μέσω της ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών. Στα μέλη της περιλαμβάνονται η American Society of Travel Advisors – ASTA (ΗΠΑ), η Association of Canadian Travel Agencies – ACTA (Καναδάς), η Australian Federation of Travel Agents – AFTA (Αυστραλία), η Association of Brazilian Travel Agents - ABAV (Βραζιλία), η European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations – ECTAA (Ευρωπαϊκή Ένωση), η Association of South African Travel Agents – ASATA (Νότιος Αφρική), η Spanish Federation of Travel Agencies – CEAV (Ισπανία), η Federation of ASEAN Travel Associations (FATA), το Latin American Tourism Forum – FOLATUR (Λατινική Αμερική), η Korea Association of Travel Agents (KATA), η Society of IATA Passenger Agents (SIPA), η Travel Agency Federation of India – TAFI (Ινδία) και η Travel Agents’ Association of New Zealand – TAANZ (Νέα Ζηλανδία).