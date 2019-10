Δεύτερο Σχολείο Τουρισμού OnTour στη Χαλκιδική

O Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών του δεύτερου Σχολείου Τουρισμού OnTour Χαλκιδική, την Πέμπτημ 10 Οκτωβρίου 2019, στις 10 πμ. στο ξενοδοχείο Pomegranate Wellness Spa Hotel στην Ποτίδαια.

Δείτε το πρόγραμμα...

09:30-10:00 Προσέλευση

10:00-10:15 Καλωσόρισμα στο Σχολείο Τουρισμό OnTour ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

10:15-10:50

“Από ταλέντο σε επαγγελματίας" Ο δρόμος των μελλοντικών Star Performers και πως να τους δημιουργήσετε

Λία Ζαμπέτογλου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Ινστιτούτο ΣΕΤΕ

Πώς διαχειριζόμαστε τα ταλέντα που περνάνε από τις επιχειρήσεις μας; Υπάρχουν τρόποι να αναπτύξουμε και εξελίξουμε τους ανθρώπους μας, όσο μικρή επιχείρηση και αν είμαστε; Τελικά τι κάνει το ταλέντο επαγγελματία και τι ρόλο παίζει η επιχείρηση σε αυτή τη διαδικασία;

10:50-11:35

“Sustainability in Hospitality” Βέλτιστες Πρακτικές

Σωτήρης Μυλωνάς, Ιδρυτής Msolutions Management and Sustainability solutions

Πώς μπορούν τα μικρά ξενοδοχεία να γίνουν αειφόρα; Ποιες είναι οι καλές πρακτικές διαχείρισης ενέργειας, νερού, αποβλήτων και χημικών και πώς επηρεάζουν το bottom line μας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη μας;

11:35-11:55 Διάλειμμα

11:55-12:40

“Κοστολόγηση μενού” Μύθοι και πραγματικότητες στο δρόμο προς το τραπέζι

Μάγδα Πειστικού, Head of Faculty of Hospitality and Tourism Management, Μητροπολιτικού Κολλεγίου

Ποιες είναι οι βασικές αρχές στην κοστολόγηση του μενού εστιατορίου και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην επιχείρησή μας; Ποια είναι τα κυριότερα λάθη που πραγματοποιούμε στον υπολογισμό του κόστους του πιάτου μας και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε; Ποιες είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας;

12:40-13:25

“Τουρισμός και Διαδίκτυο” Προσεγγίζοντας τον ψηφιακό ταξιδιώτη

Φίλιππος Ζ Χήρας, Internet Marketing Expert, Tourix

Ποια είναι τα κανάλια που χρησιμοποιούν οι ταξιδιώτες του διαδικτύου; Πώς επικοινωνούν με εμάς; Πώς μπορούμε να τους προσεγγίσουμε; Ποιες είναι οι τάσεις για το άμεσο μέλλον;