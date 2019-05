TUI: Προσφορά στις διακοπές στην Ελλάδα για τους Αυστριακούς

Πακέτο προσφοράς για οικογενειακά ταξίδια των Αυστριακών στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι προσφέρει η TUI.

Το πακέτο TUI Family Deal Action Family προσφέρει ταξίδια για παιδιά από 2 έως 11 ετών από 199 ευρώ με την προϋπόθεση οτι η κράτηση θα γίνει μέχρι και τις 2 Ιουνίου.

Η προσφορά ισχύει για 50 επιλεγμένα ξενοδοχεία στους δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας για τους Αυστριακούς τουρίστες. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διακοπές στην Κρήτη, την Κέρκυρα, την Κω ή τη Ρόδο στα brand TUI ή Magic Life Best Family.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στη προσφορά είναι το TUI Magic Life Plimmiri στη Ρόδο, με κόστος διαμονής σε δίκλινο για μία εβδομάδα με all in και πτήσεις και αναχώρηση από τη Βιέννη, από 1.129 ευρώ το άτομο. Τα παιδιά ταξιδεύουν με κόστος από 199 ευρώ.

Στο best FAMILY Atlantica Mikri Poli της Κω, η διαμονή μιας εβδομάδας σε δίκλινο με all in και πτήσεις με αναχώρηση από το Σάλτσμπουργκ ξεκινά από 1.299 το άτομο και την προσφορά για τα παιδιά.

Επίσης, στο Suneo Club Chrissi Amoudi Crete η αντίστοιχη διαμονή με αναχώρηση από τη Βιέννη κοστίζει 999 ευρώ το άτομο.