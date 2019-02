Ρωσικός τουρισμός: Στρατηγική συνεργασία του NTC Intourist με τον όμιλο Μουζενίδη

Στρατηγικός στόχος για το 2019 αποτελεί η Ελλάδα για τον ρώσο τουρ οπερέιτορ Intourist, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός στο τουριστικό φόρουμ που οργάνωσε στην Αγία Πετρούπολη, ανακοινώνοντας επιπλέον την έναρξη της συνεργασίας του με την Mοuzenidis Travel.

Αυτή τη χρονιά, εκτός από την Κριέμα και το Κρασνοντάρ, βασιζόμαστε στην Ελλάδα, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της NTC Intourist, Sergey Tolchin.

Θα μπορούσαμε, είπε, να δημιουργήσουμε τη δική μας εταιρία στην Ελλάδα, όμως αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη, την Mοuzenidis Travel.

Την ίδια ώρα, ανακοίνωσε οτι αυτή τη χρονιά θα δοθεί έμφαση στις πτήσεις με τον συνεργάτη στις αερομεταφορές, Rossiya.

Όσον αφορά τη συνεργασία με την Mοuzenidis Travel, ο Intourist σκοπεύει να προσφέρει ξενοδοχειακά δωμάτια στην αλυσίδα του ομίλου Μουζενίδη, BOMO, με περισσότερα από 12 ξενοδοχεία.

Ο όμιλος Μουζενίδη συνεργάζεται στη διαχείριση των BOMO hotels φέτος με την εταιρία Cronwell (Bomo Platamon Cronwell Resort, Bomo Sermilia Cronwell Resort, Bomo Rahoni Cronwell Park Adults Only στη Χαλκιδική), στην κατεύθυνση προσφοράς συστήματος ultra all in, διευρύνοντας παράλληλα τις υποδομές για οικογενειακές διακοπές.

Υπενθυμίζεται οτι το 2018 ο όμιλος Μουζενίδη είχε αναπτύξει αντίστοιχη συνεργασία με την TUI Ρωσίας.

O γενικός διευθυντής της ΤUI Ρωσίας, Taras Demura, τόνισε οτι στηρίζει τις συνεργασίες στην τουριστική αγορά, και οτι είναι πεπεισμένος οτι η ρωσική αγορά έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης μέσα από συνέργειες. Εξήγησε οτι η συνεργασία για την Ελλάδα έγινε γιατί οι συνθήκες ανταγωνισμού ήταν δύσκολες και κρίθηκε απαραίτητη για να διερευνηθούν άλλες μορφές συνεργασίας.

Ο γενικός διευθυντής της Mouzenidis Travel Ρωσίας, κ. Αλέξανδρος Τσαντεκίδης, τόνισε οτι οι συνδυαστικές ευκαιρίες δημιουργούν πιο προσιτά ποιοτικά προϊόντα στην αγορά και ανεβάζουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας στους Ρώσους ταξιδιώτες.