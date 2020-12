Η καλύτερη εταιρεία Private Cruises του κόσμου είναι Ελληνική

Η AllinBlusive, στη κορυφή του κόσμου για άλλη μια χρονιά.

Στις 27 Νοεμβρίου 2020, στη Μόσχα της Ρωσίας, ανακοινώθηκαν τα 27α World Travel Awards, ένας θεσμός ορόσημο και υψηλού κύρους ο οποίος αναγνωρίζει και επιβραβεύει την αριστεία στην βιομηχανία του τουρισμού σε κάθε ήπειρο με αποκορύφωμα τον μεγάλο Παγκόσμιο Τελικό στο τέλος του έτους.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Ελληνική AllinBlusive , για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αναδείχθηκε η καλύτερη εταιρεία στην Ευρώπη (Europe’s Leading Private Cruises).

Στα 27ων World Travel Awards της απονεμήθηκε – για ακόμη μια χρονιά- το παγκόσμιο βραβείο του θεσμού ως τη καλύτερη εταιρεία Private Cruises του κόσμου, λαμβάνοντας το πολυπόθητο αγαλματίδιο, γνωστό και ως τα Oscar του Τουρισμού, World’s Leading Private Cruises Company.

Η AllinBlusive με υπερηφάνεια και τιμή αποδέχεται αυτή την τιμητική διάκριση η οποία αναγνωρίζει και επικυρώνει την ισχυρή δυναμική της στον κλάδο του Private Cruises και την πετυχημένη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της.

Το yachting και γενικότερα ο θαλάσσιος τουρισμός είναι ένας κλάδος υψηλών προδιαγραφών, ισχυρής δυναμικής και ιδιαίτερου ανταγωνισμού. Στις δύσκολες στιγμές που διανύει ο κλάδος του Τουρισμού παγκοσμίως, η βράβευση αυτή αποτελεί δέσμευση και παράδειγμα συνεχούς προσπάθειας για βιωσιμότητα, δεοντολογικές πρακτικές, δίκαιες συναλλαγές, υγεία και ασφάλεια.

Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τα πολυτελή σκάφη της εταιρείας, η ικανοποίηση των πελατών και οι καταγάλανες θάλασσες του τόπου μας είναι μερικά από τα συστατικά που συνθέτουν την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας κι αποτελούν νότα αισιοδοξίας για την επόμενη μέρα του Ελληνικού Τουρισμού.

Η AllinBlusive αναπτύσσει πρακτικές και επιδόσεις, εντοπίζει ευκαιρίες, ανταλλάσσει γνώσεις και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες με σκοπό να αποτελεί το καλύτερο κομμάτι των διακοπών ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «The Best Part Of Your Holidays»

Οι διακρίσεις της εταιρείας είναι διαρκείς καθώς βραβεύεται επί σειρά ετών από το TripAdvisor με Excellence Award, και Travelers Choice Awards αλλά και τα Luxury Life Style Awards.

Μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις της εταιρείας είναι και η απονομή της Γαλάζιας Σημαίας σ όλα της τα σκάφη. Υπερήφανα κυματίζει σ’ αυτά, το παγκόσμιο σύμβολο αειφορίας και έμπρακτης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συμμόρφωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σκάφη της AllinBlusive είναι τα μοναδικά σκάφη private cruises στη Μεσόγειο Θάλασσα που φέρουν Γαλάζια Σημαία.

Η έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με διάσημα brands, σηματοδοτεί την συνεχή αναζήτηση βελτίωσης υπηρεσιών και luxury εμπειριών όπως τη «Moët & Chandon Sunset Experience» και το “Aperol Catamaran Cocktail Cruising”, ενώ υπάρχουν προγράμματα και δραστηριότητες για τους μικρούς καπετάνιους μας, καθώς σε συνεργασία με τα έμπειρα πληρώματα της εταιρείας μαθαίνουν να αγαπούν τη θάλασσα ,να διασκεδάζουν και να «σώζουν» τον πλανήτη μέσα από τη σειρά βιβλίων «Πράκτορες του Πλανήτη» της Ελένης Ανδρεάδη.

Η εταιρεία συνεργάζεται με κορυφαία Resorts και ξενοδοχεία αλλά και με κορυφαίους Tour Operators. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχοντας τις βάσεις των σκαφών της στη Θεσσαλονίκη , στη μαρίνα του Sani Resort, και στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ενώ στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της και σε άλλα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού. Θετικές προοπτικές διαφαίνονται στην μελλοντική του πορεία, η επέκταση των δραστηριοτήτων της στο chartering αλλά και σε μια ολοκληρωμένη και πλήρη γκάμα υπηρεσιών στο yachting και τους λάτρεις του θαλάσσιου τουρισμού.

Ειδικά μέτρα προστασίας και αποστασιοποίησης εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, με το πλήρες σχέδιο της “SoSEAL Distancing” το οποίο μέσα από καταγραφή, ιχνηλατήση και καθημερινές απολυμάνσεις με τη χρήση Steril-Light UV ακτινοβολίας κατάφερε να επιτύχει μηδενικό αριθμό κρουσμάτων σε πληρώματα και επιβάτες.

Αν λοιπόν θέλετε να χαρείτε τις βραβευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Private Cruises του κόσμου δεν έχετε παρά να επιλέξετε την AllinBlusive (στο https://www.allinblusive.co.uk) για αξέχαστες διακοπές , ημερήσια ταξίδια , εταιρικά event , πάρτυ παιδικά ή bachelor, καθώς και luxury VIP services.