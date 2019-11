Social Media και Reviews Management την 3η ημέρα στο Digi Hotel

Social Media και Reviews Management, ήταν το θέμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας του Digi Hotel που διεξήχθη σήμερα 25 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Xenia 2019.

Η ημέρα ξεκίνησε με πάνελ με θέμα τα τελευταία Trends στα Social Media, και συντονίστρια τη Βίκη Βαμιεδάκη από τη CV και συμμετέχοντες την Κατερίνα Δημητρακοπούλου από τη Social Mellon, το Σταύρο Κοντακσή από την Giraffes in the Kitchen και τη Λίνα Μπακαλέξη από τη Linea.gr. Στη συζήτηση αναλύθηκαν οι τελευταίες τάσεις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως η ορθή τους διαχείριση μπορεί να προσελκύσει μελλοντικούς πελάτες, αλλά και να ενισχύσει τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα ενός ξενοδοχείου.

Στη συνέχεια η digital strategist, Βίκυ Πούλιου, αναφέρθηκε στο Inhouse Management των social media profiles. Ο Άγγελος Κωνσταντόπουλος από την Think Plus, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Social Stories the New Era», ενώ ο Αντώνης Μιχαήλ της Study Smart, αναφέρθηκε στα Social ads Τargeting and Strategies.»

Η ημέρα συνεχίστηκε με πάνελ με θέμα τα Online Reviews και το Crisis Management σε Trip Advisor, Google My Business, OTA`s, Facebook. Συμμετείχαν ο Νίκος Ζαρταλούδης από τη City Never Sleeps, o Κύρος Ασφής από τα Nea Mesa και συντονιστής ο Γιάννης Γιαννακάκης από τη City Contact. Στη συνέχεια σε δεύτερο πάνελ, αναλύθηκε το θέμα των σωστών απαντήσεων στις online κριτικές και τη Διαχείριση Κρίσεων.

Συμμετείχαν ο Χρήστος Ντίτορας από το Hilton Athens, η Κατερίνα Δημητρακοπούλου από τη Social Mellon, η Digital Strategist Βίκη Πουλιού και ο Κώστας Παναγάκης από την Travel Works, με συντονιστή το δημοσιογράφο, Δημήτρη Σταθόπουλο. Το κοινό είχε την ευκαιρία εκφράσει απορίες και να ζητήσει συγκεκριμένες λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει με κριτικές στα social media, ενώ τονίστηκαν καλές πρακτικές διαχείρισης.

Το Digi Hotel, ολοκληρώθηκε με ομιλία του Δρ. Σωτήρη Βαρελά με θέμα: eTourism Dream, που αφορούσε το μέλλον του τουρισμού και την μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας, που όμως δεν θα υποκαταστήσει ποτέ τον ανθρώπινο παράγοντα.