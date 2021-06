Οι εμβληματικές αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας

Οι ΗΠΑ κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων 10 χωρών προέλευσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ορισμένα παραδείγματα επενδύσεων ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ενδεικτικά οι εταιρείες: NCH Capital, York Capital, Phillip Morris, Wyndham, Third Point, Oaktree, Deloitte, Google και ONEX, ενώ πιο πρόσφατα, νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα ανακοίνωσαν οι εταιρείες Tesla, Pfizer, Cisco, Microsoft. και Amazon Web services. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος σημαντικότερος προορισμός ελληνικών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, με συνολικό απόθεμα που υπερβαίνει τα 3 δισ. δολ.

Παρακάτω αναφέρονται στοιχεία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις ΗΠΑ.

Τον Μάϊο του 2020 ανακοινώθηκαν δύο πολύ σημαντικές εξαγορές ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας από αμερικανικές. Πρόκειται για:

- την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας Think Silicon με έδρα την Πάτρα από την αμερικανική Applied Materials με έδρα στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας. Η αμερικανική εταιρεία προτίθεται να διατηρήσει την υφιστάμενη ομάδα μηχανικών και να την επεκτείνει Το ύψος της εξαγοράς δεν έγινε γνωστό αλλά εκτιμάται άνω των 50 εκατ. δολ. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εξαγορές στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Συνιδρυτές της εταιρείας είναι ο Γιώργος Σιδηρόπουλος και ο Ιάκωβος Σταμούλης. Η Think Silicon ιδρύθηκε το 2007 στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών με εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη επεξεργαστών γραφικών (GPUs) υψηλών επιδόσεων και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για wearables και συσκευές Internet of Things. Διατηρεί γραφεία στην Πάτρα και την Αθήνα με συνολικά 25 εργαζομένους. Το 2016 εξασφάλισε χρηματοδότηση από το ελληνικό Venture Capital fund, Metavallon. Η Applied Materials, με έδρα στη Santa Clara της Καλιφόρνια, είναι ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς στην τεχνολογία συσκευών παραγωγής chip υπολογιστών και οθονών, με παρουσία σε 18 χώρες και άνω των 22.000 εργαζόμενους παγκοσμίως. Η Applied Materials με αφορμή την εξαγορά της Think Silicon ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα.

- την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας Softomotive από την Microsoft (με έδρα το Σιάτλ της Πολιτείας Ουάσιγκτον). Σε συνέχεια της εξαγοράς, η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει τη δημιουργία ενός κέντρου ανάπτυξης RPA (Robotic Process Automation) στην Ελλάδα. Το ύψος της εξαγοράς δεν έγινε γνωστό αλλά εκτιμάται στα 150 εκατ. δολ. Πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες εξαγορές που έχει να επιδείξει το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Συνιδρυτές της εταιρείας είναι ο Μάριος Σταυρόπουλος και ο Αργύρη Κανίνης. Η Softomotive ιδρύθηκε το 2005 και τον Μάιο του 2020 απασχολούσε 150 άτομα, τα 100 εκ των οποίων στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας στην Αθήνα. Το αντικείμενο της εταιρείας αφορά την ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποίησης διεργασιών (Robotic Process Automation). To 2018 η εταιρεία εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους $ 25 εκατ. από το επενδυτικό κεφάλαιο Grafton Capital και μετέφερε την έδρα της στο Λονδίνο. Μετά την εξαγορά, η Microsoft ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναπτύξει κέντρο έρευνας για τις τεχνολογίες RPA στην Ελλάδα.

Η επένδυση της Microsoft

Εξάλλου, τον Οκτώβριο του 2020 η Microsoft ανακοίνωσε την υλοποίηση μιας σημαντικότατης επένδυσης στην Ελλάδα, τη δημιουργία κόμβου data center που θα αποθηκεύει και διαχειρίζεται τα δεδομένα στο υπολογιστικό «νέφος» (cloud computing), στην Αττική, ύψους 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της “GRforGrowth”. Η επένδυση πιθανότατα θα υλοποιηθεί στο Λαύριο

Επίσης, το Νοέμβριο του 2020 η ελληνική εταιρεία Lamda Hellix εξαγοράστηκε από την αμερικανική Digital Realty. H Lamda Hellix με έδρα την Αθήνα παρείχε υπηρεσίες Data Centers και αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους εν λόγω υπηρεσιών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής της Digital Realty στην Ευρώπη, Interxion. Η Digital Realty, με έδρα το San Francisco (Καλιφόρνια), αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στο χώρο των data centers, διαχειριζόμενη άνω των 280 κέντρων σε 45 πόλεις σε 20 χώρες. Η συγκεκριμένη εξαγορά σε συνδυασμό με την προαναφερθείσα επένδυση της Microsoft, θέτει τις βάσεις για την ανάδειξη της Ελλάδας ως ψηφιακού κόμβου για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στις αρχές του 2021 ανακοινώθηκε η ανάληψη από την αμερικανική εταιρεία Mohegan Gaming & Entertainment, με έδρα την Πολιτεία του Kονέκτικατ, σε κοινοπραξία με την ΓΕΚ Τέρνα, της κατασκευής, αξιοποίησης και λειτουργίας του καζίνο στο Ελληνικό. Η αξία της επένδυσης υπολογίζεται στα 1,1 δισ. ευρώ.

Στις αρχές του 2021 η Amazon Web Services (AWS), με έδρα το Σιάτλ της Πολιτείας της Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ιδιαίτερα σημαντική επένδυση που αφορά τη δημιουργία τοποθεσίας Amazon Cloud Front Edge στην Αθήνα που εντάσσει την Ελλάδα στο παγκόσμιο δίκτυο της Amazon Web Services. Σχετικό μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της αμερικανικής εταιρείας με σκοπό τη συνεργασία των δύο μερών για την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα, καθώς και του οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυών εταιρειών της Ελλάδας.