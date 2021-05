ΕΤΑΔ: Στοχεύουμε σε αειφόρες επενδύσεις και είμαστε δεκτικοί σε προτάσεις επενδυτών από όλες τις αγορές

Στο ρόλο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και στο επενδυτικό πλάνο που υλοποιεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ στη διάρκεια του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών στη θεματική ενότητα «HOW TO RE-SPARK FOREIGN DIRECT INVESTMENT», που έλαβε χώρα χθες, Τετάρτη 12 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Με ενεργό τρόπο στοχεύουμε σε βιώσιμες και αειφόρες ξένες επενδύσεις, ώστε να συμβάλλουμε στην απομείωση του δημόσιου χρέους και να υποστηρίξουμε την επενδυτική πολιτική και τις μεταρρυθμίσεις της ελληνικής Κυβέρνησης» σημείωσε ο κ. Βλαστός, τονίζοντας ότι εν μέσω της πανδημίας η ΕΤΑΔ κατάφερε να επιλύσει σειρά προβληματικών ζητημάτων, τα οποία λίμναζαν για πολλά χρόνια και αποτελούσαν σημαντικό πρόσχωμα, και να διευκολύνει με τον τρόπο αυτό την θετική πορεία σημαντικών εν εξελίξει επενδύσεων στη χώρα μας.

Ως προς την στρατηγική της ΕΤΑΔ ο κ. Βλαστός τόνισε ότι στόχος της Εταιρείας είναι να μεγιστοποιεί με σταθερό ρυθμό την αξία του τεράστιου χαρτοφυλακίου της και σε αυτή την κατεύθυνση εστιάζει σε ακίνητα με εμπορική αξία, τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. «Βλέπουμε τον εαυτό μας ως μιας εταιρεία Ακίνητης Περιουσίας και ως εκ τούτου είμαστε δεκτικοί σε προτάσεις επενδυτών από όλες τις αγορές» τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι «ζούμε σε ένα εξαιρετικό οικόπεδο με πολλές προκλήσεις».

Ως προς τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στην αγορά ακινήτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ τόνισε ότι αυτό που έκανε η πανδημία ήταν να επιταχύνει αλλαγές, τις οποίες ήδη δρομολογούσε η Εταιρεία, όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του χαρτοφυλακίου της και των Επιχειρηματικών της Μονάδων και η διαφοροποίηση της πολιτικής της σε τομείς πιο ανθεκτικούς, όπως είναι τα πράσινα κτήρια, ο πρωτογενής τομέας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι τηλεπικοινωνίες, οι γραφειακοί χώροι υψηλής ποιότητας, τα logistics και οι γραφειακοί χώροι. «Όλες οι παραπάνω αλλαγές θα υλοποιούνταν, αλλά με διαφορετικό ρυθμό. Αντιμετωπίσαμε την πανδημία όχι ως κρίση, αλλά ως μια ευκαιρία για να επισπεύσουμε τον μετασχηματισμό μας σε σειρά από διαφορετικούς τομείς», είπε ο κ. Βλαστός.

Αναφερόμενος στις επενδυτικές ενέργειες και το πλάνο της Εταιρείας, ο κ. Βλαστός τόνισε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα «δώσαμε λύσεις σε σειρά ζητημάτων για ακίνητα του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τα οποία και παρέμεναν αναξιοποίητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, όπως τα πρώην ολυμπιακά ακίνητα στο Γαλάτσι, στο Γουδή, το Πανθεσσαλικό Στάδιο, αλλά και το Θέατρο του Λυκαβηττού».

Ως προς την αξιοποίηση του ακινήτου του «TAE KWON DO» ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα οι τάσεις και οι ανάγκες της αγοράς έχουν μεταστραφεί και στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο να διενεργηθεί μέχρι το τέλος του 2021 διεθνής διαγωνισμός για την αξιοποίηση του εμβληματικού αυτού ακινήτου. «Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε ενεργά στην αναζωογόνηση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ενώ σε αυτή την κατεύθυνση διαχειριστήκαμε και διευκολύναμε σειρά από επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο σε ακίνητα της Εταιρεία μας», συμπλήρωσε ο κ. Βλαστός.

Τέλος, ως προς την επένδυση εθνικής σημασίας στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑΔ τόνισε ότι στόχος είναι να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το ακίνητο της Εταιρείας μέχρι το τέλος του μήνα, συμπληρώνοντας ότι «επιδίωξη της ΕΤΑΔ είναι να επιτευχθεί μέσω του διαγωνισμού η μέγιστη δυνατή απόδοση για το Ελληνικό Δημόσιο και η δημιουργία πολλαπλασιαστικού οφέλους για την ελληνική οικονομία».

Κλείνοντας στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας με όλους τους θεσμικούς φορείς, τονίζοντας ότι η ΕΤΑΔ σε συνεργασία με την μητρική της Εταιρεία, την ΕΕΣΥΠ, αλλά και όλα τα συναρμόδια Υπουργεία καταφέρνει να αντιμετωπίζει τις παθογένειες και τα γραφειοκρατικά εμπόδια προς όφελος της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΣΥΠ, Χρήστος Μπαλάσκας Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Eldorado Gold Corporation, Greece, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Microsoft Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου, Χρήστος Γαβαλάς Γενικός Διευθυντής Treasury-Μυτιληναίος, Victor Crespo, Διευθύνων Σύμβουλος Tobacco International Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Ιαπωνίας, Leigh Harrison, Head, Macquarie Infrastructure and Real Assets, Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής, Corporate and Investment Banking Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Ελένη Βρεττού Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking Τράπεζας Πειραιώς και Ανδρέας Σάντης Country Head Greece & Western Balkans, NCH Capital.

Συντονιστής του πάνελ ήταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Δημήτρης Δελεβέγκος.