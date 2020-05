ΤΑΙΠΕΔ: Ψηφιακό εργαλείο για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης του χαρτοφυλακίου του

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την Global Sustain δημιούργησαν ένα ψηφιακό εργαλείο, το ESG Rating Tool, για την αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του με χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs).

Η υιοθέτηση κριτηρίων ESG [Περιβαλλοντικά (Environmental), Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance)] κατά την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας (ADP) από το ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να προσελκύσει υπεύθυνες επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις παγκοσμίως που ένα Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων ενσωματώνει την αειφορία στις διαδικασίες του και είναι η πρώτη φορά που ένας δημόσιος οργανισμός στην Ελλάδα αναπτύσσει το δικό του ψηφιακό ESG Rating Tool.

Το ΤΑΙΠΕΔ αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελλάδα, αναζητά συστηματικά τρόπους ενσωμάτωσης των αρχών της αειφορίας στο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

H EBRD προωθεί την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στις επενδυτικές αποφάσεις. Υποστηρίζοντας την ανάπτυξη αυτού του εργαλείου αξιολόγησης μέσω χρηματοδότησης και τεχνογνωσίας, η Τράπεζα συνέβαλε στη βελτίωση της αξιολόγησης των διαδικασιών αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στην Ελλάδα, βασιζόμενη στην πολυετή εμπειρία της - σχεδόν τριών δεκαετιών - στην ενσωμάτωση ESG και διεθνών βέλτιστων πρακτικών.

O κ. Άρης Ξενόφος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε: «Η νέα αυτή πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ να ενσωματώσει περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια στις επενδυτικές αποφάσεις καταδεικνύει αφενός την ευαισθησία του Ταμείου στα ζητήματα αυτά, αλλά και την ολιστική στρατηγική του στην αξιοποίηση ενός περιουσιακού στοιχείου που δεν περιορίζεται μόνο στο εισπραττόμενο τίμημα, αλλά επεκτείνεται και στο αποτύπωμα που αφήνουμε για την κοινωνία και τους ανθρώπους της».

Σύμφωνα με τον κ. Ριχάρδο Λαμπίρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ: «Αισθανόμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι συμβάλλουμε έμπρακτα στην εθνική προσπάθεια προαγωγής της βιώσιμης ανάπτυξης. Με το καινοτόμο, ψηφιακό εργαλείο ESG Rating Tool, ενσωματώνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στο πρόγραμμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, που είναι και η κύρια αποστολή μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τόσο τα αρμόδια στελέχη του Ταμείου, όσο και τους στρατηγικούς μας συνεργάτες, EBRD και Global Sustain, για τη συμβολή τους σε αυτό το απαιτητικό εγχείρημα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Η κυρία Andreea Moraru, Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο ανέφερε: «Μετά από εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της EBRD, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αυτό το καινοτόμο και αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης ESG κριτηρίων είναι τώρα διαθέσιμο. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής ευημερίας της Ελλάδας. Εμείς στην ΕBRD είμαστε πολύ περήφανοι που βοηθήσαμε το ΤΑΙΠΕΔ να σχεδιάσει αυτό το σύστημα αξιολόγησης και να ενσωματώσει κριτήρια βιωσιμότητας στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων. Ελπίζουμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή του και σε άλλους πελάτες».

Σύμφωνα με τον κ. Μιχάλη Σπανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Sustain: «Η εμπιστοσύνη της EBRD και του ΤΑΙΠΕΔ στη Global Sustain επιβεβαιώνει την υψηλού επιπέδου εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας στους τομείς των υπεύθυνων (ESG) επενδύσεων και βιωσιμότητας. Στόχος της υιοθέτησης του εργαλείου είναι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG / Βιωσιμότητας στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης με βάση ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης, συνεισφέροντας έτσι στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην προσέλκυση υπεύθυνων επενδυτών και μακροπρόθεσμα στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην οικονομική ευημερία στη χώρα».

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα με πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής που τις διέπει. www.hradf.gr

H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας νέας εποχής μετά το Ψυχρό Πόλεμο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Από τότε έχει διαδραματίσει ιστορικό ρόλο για την προώθηση της αλλαγής στην περιοχή - και πέρα από αυτήν - επενδύοντας περισσότερα από 140 δισ. Ευρώ σε συνολικά πάνω από 5.600 έργα. Επί του παρόντος, οι περιφέρειες δραστηριοποίησης της Τράπεζας συμπεριλαμβάνουν περίπου 40 οικονομίες από την Κεντρική Ευρώπη έως την Κεντρική Ασία, τα Βαλκάνια και τη Νότιο-ανατολική Μεσόγειο. www.ebrd.com

Η εταιρία Global Sustain, με γραφεία σε Αθήνα, Βερολίνο, Βρυξέλλες, Λευκωσία, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αποστολή της είναι η δημιουργία γνώσης, η έμπνευση και η υποστήριξη εταιριών και οργανισμών στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τη συμβουλευτική, την επικοινωνία, τη δικτύωση και την εκπαίδευση. H Global Sustain συνεργάζεται, συμμετέχει και είναι μέλος διεθνών οργανισμών όπως UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative (GRI), Academy for Business in Society (ABIS), Social Value International, Institute of Directors (IOD), CEO Clubs, TCFD, κ.ά. www.globalsustaingroup.com.