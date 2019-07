Θεμέλιος λίθος για τη μεγάλη τουριστική επένδυση One&Only Kea Island στην Κέα

Πηγή φωτό: One & Only Hotels

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα, στην Κέα η τελετή θεμελίωσης μιας από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα, του πρότζεκτ One&Only Kea Island.

Πρόκειται για την υλοποίηση της συμφωνίας που υπεγράφη τον Νοέμβριο του 2017, ανάμεσα στον όμιλο Dolphin Capital και στην Kerzner International Holdings Limited, κορυφαίο διεθνή επενδυτή και διαχειριστή υπερ-πολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών με έδρα στο Ντουμπάι, για τη δημιουργία του "One&Only Kea Island" στην Κέα.

Στην τελετή παρέστησαν ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκος, ο Founder and Managing Partner της Dolphin Capital Partners κ. Μίλτος Καμπουρίδης, ο Δήμαρχος Κέας και νεοεκλεγείς Έπαρχος Κέας-Κύθνου κ. Γιάννης Ευαγγέλου και η νεοεκλεγείσα Δήμαρχος Κέας κ. Ειρήνη Βελισσαροπούλου.

Η συμφωνία για την κατασκευή ξενοδοχείου και πολυτελών βιλών προς πώληση σε παραθαλάσσια περιοχή 640 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού, καθιστά την επένδυση- το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ - μια από τις σημαντικότερες στον εγχώριο τουριστικό κλάδο. Και αυτό γιατί το "One&Only Kea Island" θα είναι το πρώτο One & Only και η πρώτη επένδυση της Kerzner στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαχείριση του ξενοδοχείου και των παραθεριστικών κατοικιών θα γίνει από το διεθνές brand “One&Only” ενώ τη συνολική διαχείριση του έργου και των πωλήσεων θα τη διατηρεί η Dolphin Capital Partners.

Ο όμιλος Dolphin Capital Partners (DCP) ιδρύθηκε το 2004 από τους Μίλτο Καμπουρίδη και Pierre Charalambides και είναι ένας διεθνής επενδυτικός οργανισμός στον χώρο των ακίνητων, με εξειδίκευση στα πολυτελή θέρετρα στην Ανατολική Μεσόγειο, την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική. Στην Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 2 έργα, το Amanzoe και το Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli.

Η Kerzner International Holdings Limited, έχει καταστεί συνώνυμη με την ανάπτυξη πολυτελών θερέτρων παγκοσμίου βεληνεκούς. Μέσω των θυγατρικών της, είναι ένας κορυφαίος διεθνής επενδυτής και διαχειριστής υπερπολυτελών ξενοδοχείων και κατοικιών και καινοτόμων ψυχαγωγικών εμπειριών. H ναυαρχίδα της Kerzner είναι το εμπορικό σήμα Atlantis, που περιλαμβάνει το Atlantis και το The Palm Dubai, ένα θέρετρο 1.500 δωματίων στο Ντουμπάι, το υπό κατασκευή Atlantis, Sanya Hainan στην Κίνα, καθώς και το Royal Atlantis Resort & Residences στο Ντουμπάι.

Κάτω από το εμπορικό σήμα της One&Only, η Kerzner διαχειρίζεται οκτώ από τα κορυφαία θέρετρα πολυτελείας στον κόσμο, που βρίσκονται στις Μπαχάμες, στο Μεξικό, στον Μαυρίκιο, στις Μαλδίβες, στη Νότια Αφρική, στο Ντουμπάι και στην Αυστραλία.

Στους βασικούς μετόχους της Kerzner συγκαταλέγεται το Investment Corporation of Dubai (ICD), το κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο του Dubai Τα περιουσιακά του στοιχεία ξεπερνούν το 1 τρισ. δολάρια. Ενδεικτικά στο χαρτοφυλάκιο του ανήκουν μεταξύ άλλων οι Emirates Airlines, το Burj Khalifa, το Dubai Mall, το Atlantis Palm Jumeirah, η τράπεζα με τα υψηλότερα πάγια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων NBD, η πρώτη Ισλαμική τράπεζα του κόσμου Dubai Islamic Bank κ.α.

Στην τελετή θεμελίωσης του "One & Only Kea Island" παρευρέθηκε η Α.Ε. Mohammed Al Shaibani, Διευθύνων Σύμβουλος του Investment Corporation of Dubai (ICD), ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος της Dubai Islamic Bank, αντιπρόεδρος του Dubai Expo 2020 και θεωρείται ένας από τους 10 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Από την Κέα, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε: "Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις περισσότερο από ποτέ και η εμπιστοσύνη μεγάλων επενδυτικών ομίλων όπως του Investment Corporation of Dubai και της Kerzner International μας γεμίζει ευθύνη και αισιοδοξία. Το μήνυμα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου είναι πρόσκληση για τις επενδύσεις που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και εισόδημα. Καλωσορίζουμε το "One & Only Kea Island" και δεσμευόμαστε να εργαστούμε για την προσέλκυση και άλλων τέτοιων επενδύσεων που θα φέρουν την επανεκκίνηση που η εθνική οικονομία μας έχει ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό, το Νότιο Αιγαίο και η εξωστρέφειά του, είναι το μεγάλο ανεκμετάλλευτο εθνικό κεφάλαιο".