Άδειες για 2 πολυτελή ξενοδοχεία στη Μύκονο

Άδειες χορήγησε η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για 2 πολυτελή ξενοδοχεία στη Μύκονο.

Η πρώτη άδεια δόθηκε στην εταιρεία ROYALBLUE REAL ESTATE INVESTMENTS IKE για ανέγερση ξενοδοχείου 4 αστέρων στην Άνω Μερά.

Η δεύτερη άδεια δόθηκε στις εταιρείες BENECIELO CO LTD και ΒL BLUEPRO HOLDING LTD για νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα 99 κλινών στο Καλό Λιβάδι.