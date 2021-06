Accor: Δεσμεύσεις και δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη

Σε νέες δεσμεύσεις και δράσεις για την προστασία και αποκατάσταση του πλανήτη προβαίνει ο όμιλος Accor, θεωρώντας ότι το σημαντικό αυτό ζήτημα αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια οι πρωτοβουλίες του Ομίλου έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα με την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία ανέδειξε το σοβαρό ζήτημα των μειωμένων πόρων και των περιβαλλοντικών απειλών.

Ειδικότερα, η Accor, πρωτοπόρος της αειφόρου ανάπτυξης στον ξενοδοχειακό κλάδο, εργάστηκε για πάνω από 50 χρόνια ώστε να εκπληρώσει το όραμά της, αυτό της φιλοξενίας που σέβεται το περιβάλλον και τις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν τα ξενοδοχεία του ομίλου. Μέσω του προγράμματος Planet 21 το οποίο ξεκίνησε το 2016, έχουν αναπτυχθεί 6 τομείς δράσης: υπάλληλοι, πελάτες, συνεργάτες, κοινότητες, τρόφιμα και κτίρια, συμπράττουν ώστε να συμβάλλουν ευεργετικά στο περιβάλλον.

Τα ξενοδοχεία του Accor διαθέτουν έναν χάρτη πορείας, Planet 21 In Action, που ορίζει 10 υποχρεωτικές ενέργειες. Μέχρι σήμερα, το 93% των ξενοδοχείων έχουν εφαρμόσει τις ενέργειες αυτές, βοηθώντας στην επίτευξη πολύ ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων, ως εξής: 1.882 ξενοδοχεία Accor έχουν αναπτύξει ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, 1.218 αστικοί φυτικοί κήποι αναπτύχθηκαν εντός του ομίλου, κατά 57% μειώθηκαν τα λειτουργικά απόβλητα ξενοδοχείων και, τέλος, το συνεργατικό πρόγραμμα The Plant for The Planet, χρηματοδότησε τη φύτευση 7,2 εκατομμυρίων δέντρων.

Παρά τις εξαιρετικές συνθήκες του 2020, ο Όμιλος έχει διατηρήσει μέχρι τώρα την πορεία της αειφορίας, χάρη στη δέσμευση των ξενοδόχων και την ευρωστία του προγράμματος Planet 21. Επιπλέον, ο Όμιλος προχώρησε ακόμη περισσότερο και έδωσε νέα ώθηση στο πρόγραμμα, καθιστώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη μία από τις τέσσερις θεμελιώδεις στρατηγικές προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια.

Μηδενικό πλαστικό μίας χρήσης σε όλα τα ξενοδοχεία έως το τέλος του 2022

Κάθε χρόνο, χρησιμοποιούνταν στα ξενοδοχεία του ομίλου εκατομμύρια πλαστικά είδη μίας χρήσης, όπως σαμπουάν, αφρόλουτρο, μπουκάλια νερού, μπατονέτες, πλαστικά ποτήρια, καλαμάκια, σακούλες πλυντηρίου, ατομική συσκευασία τροφίμων κ.λπ. Τον Ιανουάριο του 2020, η Accor ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να εξαλείψει από τα ξενοδοχεία της όλα τα πλαστικά είδη μίας χρήσης που σχετίζονται με τους φιλοξενούμενους της, έως το τέλος του 2022. Στο τέλος του 2020, το 99% των ξενοδοχείων Accor είχε ήδη αφαιρέσει τα πλαστικά καλαμάκια, τους αναδευτήρες και τις μπατονέτες, ενώ το 62% εισήγαγε εναλλακτικές λύσεις για τα πλαστικά μπουκάλια νερό.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, τα brands του ομίλου που αξίζει να αναφερθούν για την υποδειγματική βιωσιμότητά τους, είναι η Swissôtel, η οποία διαθέτει τα αυστηρότερα πρότυπα αειφόρου ανάπτυξης στον τομέα και η Mercure, με το πρόγραμμα Τοπικός κήπος, που ενθαρρύνει τα ξενοδοχεία να δημιουργήσουν κήπους λαχανικών για την προώθηση μικρών αλυσίδων εφοδιασμού και την υποστήριξη των τοπικών παραγωγών.