Η Capital H αναλαμβάνει το μάνατζμεντ του ξενοδοχείου The Editor Hotel Athens

Η Capital H, η νέα εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Hospitality Management, Hospitality Support Management και Hospitality Investment Management & Consulting, την οποία δημιούργησαν από κοινού η Santikos Collection και η Airotel Group, ανακοινώνει την συνεργασία της με το «The Editor Hotel Athens».

Το «The Editor Hotel Athens», το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Capital H, είναι δημιουργημένο με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου. Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και αντανακλά την ψυχή ενός μέρους, όπου γεννήθηκαν, γράφτηκαν και εκτυπώθηκαν εμβληματικές ιστορίες. Η προηγούμενη χρήση του κτιρίου, που φιλοξενούσε τη γνωστή εφημερίδα "Αθλητική Ηχώ", είναι απόλυτα συνεπής με το όνομα και concept του ξενοδοχείου. Η Αθλητική Ηχώ ιδρύθηκε το 1945 και αποτελούσε μία από τις πιο διαδεδομένες αθλητικές εφημερίδες στην Ελλάδα. Μετά από 62 συναπτά έτη, το τυπογραφείο έκλεισε οριστικά τις μηχανές του τον Απρίλιο του 2007.

Αποτελεί ένα καταφύγιο πολυτελείας, στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας, όπου κάθε του λεπτομέρεια συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Άνοιξε πρώτη φορά τις πόρτες του τον Οκτώβριο του 2019 και βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, δίνοντας της δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακαλύψουν τις πιο γοητευτικές γειτονιές της πόλης.

Διαθέτει 40 δωμάτια εξαιρετικής, σύγχρονης αισθητικής που προσφέρουν άνεση και διακριτική πολυτέλεια. Οι τύποι των δωματίων διακρίνονται σε Standard, Classic, Superior Roof Garden, Junior Suite, Executive Suite και φυσικά Master Suite.

Ο Θεοδόσης Αλεξόπουλος, Co-Owner του The Editor, επισημαίνει «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία μας με την Capital H. Θεωρούμε ότι η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία και η εμπειρία χρόνων που φέρουν στη διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων θα έχει πολλαπλά οφέλη στην περαιτέρω ανάπτυξη του The Editor. Η συνεργασία αυτή, είναι στρατηγικής σημασίας για εμάς και είμαστε σίγουροι ότι θα μας βοηθήσει ώστε να καθιερωθεί το The Editor ως η απόλυτη επιλογή για τους επισκέπτες που θέλουν να βρίσκονται και να ζουν στην καρδιά της Αθήνας, απολαμβάνοντας την άνεση και τις υπηρεσίες ενός σύγχρονου ξενοδοχείου.»

Στο ξενοδοχείο λειτουργούν τα εστιατόρια: Το «The Publisher», στο Τlobby του ξενοδοχείου, στο οποίο προσφέρεται μεσημεριανό & δείπνο και το «Stories Urban Bistronomy» το οποίο βρίσκεται στο Roof Garden του ξενοδοχείου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μπορεί κανείς να απολαύσει μία από τις ωραιότερες θέες της Αθήνας, προσφέρει τις πιο… ‘’edited’’ εμπειρίες στους παρευρισκόμενους, είτε για ένα ρομαντικό δείπνο ή για φαγητό με φίλους μετά τη δουλειά. Είναι το ιδανικό μέρος, για κάποιον που θέλει να ξεφύγει από τη φασαρία της Ερμού, πίνοντας ένα κοκτέιλ το βράδυ της Παρασκευής ή για ένα δείπνο βλέποντας τον ήλιο να δύει.

O Ευγένιος Βασιλικός, Partner της Capital H, αναφέρει: «Είναι τιμή μας που το The Editor επιλέγει την Capital H ως στρατηγικό συνεργάτη και ξεκινάμε μαζί τη φετινή τουριστική σεζόν, σε μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Είναι ένα σύγχρονης αρχιτεκτονικής και εξαιρετικής αισθητικής ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε μία αδιαμφισβήτητα κομβική τοποθεσία της πόλης. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά του στο μέγιστο, ώστε σε συνδυασμό με τη στρατηγική κατεύθυνση και τη συμβουλευτική μας προσέγγιση να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.»

Το ξενοδοχείο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του για τη φετινή σεζόν στις αρχές Ιουνίου.

Η Capital H αποτελεί εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, που παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Hospitality Management, Hospitality Support Management και Hospitality Investment Management & Consulting, σε όλο το φάσμα ξενοδοχείων, Resorts και Private Clubs, απευθυνόμενη σε ιδιοκτήτες και επενδυτές που αναζητούν ευέλικτες και αποδοτικές λύσεις για τις ανάγκες τους. Η Capital H δημιουργήθηκε από τη συνεργασία της Santikos Collection και της Airotel Group, με σκοπό να ενώσουν τις δυνάμεις και την πολύχρονη εμπειρία τους στο χώρο του hospitality και να εξελίξουν περαιτέρω την έννοια της ποιοτικής φιλοξενίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου.