Κορυφαίες διακρίσεις για το Fodele Beach and Water Park Holiday Resort από το Tripadvisor

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει τη νέα τουριστική χρονιά το ξενοδοχείο Fodele Beach and Water Park Holiday Resort στο Φόδελε, λαμβάνοντας δυο μοναδικές διακρίσεις από το Tripadvisor ως το 3ο καλύτερο All Inclusive ξενοδοχείο της Ελλάδας και το ένα από τα 25 καλύτερα All Inclusive ξενοδοχείο της Ευρώπης!

Διακρίσεις που προέρχονται από τη βαθμολογία των χιλιάδων χρηστών της δημοφιλούς πλατφόρμας αξιολόγησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων και επιχειρήσεων, οι οποίες οδήγησαν στην απονομή του σήματος «2021 Best of the Best» στο Fodele Beach and Water Park Holiday Resort.

«Η ικανοποίηση κάθε επισκέπτη ήταν και παραμένει το βασικότερο ζητούμενο για όλους εμάς στο Fodele Beach and Water Park Holiday Resort» δηλώνει η Διοίκηση της Σ. Γιαννικάκης Α.Ε., τονίζοντας ότι: «Αυτή η διάκριση, είναι η συνέχεια του χαμόγελου που βλέπουμε στα πρόσωπα των επισκεπτών του ξενοδοχείου μας. Το δικό τους ευχαριστώ για τις αναμνήσεις που δημιούργησαν στον τόπο μας. Και όπως είναι φυσικό, μας γεμίζει χαρά, ικανοποίηση αλλά και με ακόμα πιο έντονο αίσθημα ευθύνης για την επόμενη μέρα. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς!».

Το βραβείο «2021 Best of the Best» απονέμεται από το Τripadvisor μόλις στο 1% των ξενοδοχείων της πλατφόρμας σε όλο τον κόσμο, σε επιλεγμένες κατηγορίες. Η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει από τους ταξιδιώτες το Fodele Beach and Water Park Holiday Resort και οδήγησε σε αυτή τη διάκριση, είναι 4,5/5!