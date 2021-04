Angsana Corfu | Στην Κέρκυρα το πρώτο resort της Banyan Tree στην Ευρώπη - Ανοίγει το καλοκαίρι του 2021 (φωτο)

Το καλοκαίρι του 2021 ανοίγει τις πόρτες του το Angsana Corfu στις Μπενίτσες της Κέρκυρας, σηματοδοτώντας την άφιξη του διεθνώς αναγνωρισμένου ξενοδοχειακού ομίλου Banyan Tree Hotels & Resorts στην Ευρώπη.

Η άφιξη του Αngsana Corfu στο πανέμορφο νησί του Ιονίου φιλοδοξεί να εξυψώσει την έννοια της φιλοξενίας, ενώνοντας δύο διαφορετικούς κόσμους και επαναπροσδιορίζοντας την αυθεντική ελληνική φιλοξενία με ασιατικές επιρροές. Το resort αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες στα μέσα του καλοκαιριού.

Σε μια μοναδική τοποθεσία στις Μπενίτσες, μόλις 11 χλμ. νότια από την πόλη της Κέρκυρας, το Angsana Corfu δεσπόζει σε ένα καταπράσινο τοπίο με πανοραμική θέα στη θάλασσα του Ιονίου, συνθέτοντας ένα μεσογειακό “καταφύγιο” ανεπανάληπτης ομορφιάς. Έπειτα από ένα εκτεταμένο και απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών, το κτηριακό συγκρότημα που στέγαζε παλαιότερα το San Stefano ανακαινίστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε ένα πραγματικά πολυτελές resort υψηλών προδιαγραφών, ανάλογο της ιστορίας του ασιατικού ξενοδοχειακού κολοσσού.

Το Angsana Corfu απλώνεται σε μια έκταση 210 στρεμμάτων και αποτελείται από 159 δωμάτια και σουίτες καθώς και 37 pool villas με θέα στη θάλασσα, χτισμένες αμφιθεατρικά στον λόφο. Στις πολυτελείς εγκαταστάσεις του συμπεριλαμβάνονται επίσης 10 εστιατόρια και lounge bars, εσωτερική πισίνα και εξωτερική infinity pool, τo Rangers’ Club ένας πραγματικός παιδότοπος με πισίνα και σπιτάκι με δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους του resort, ιδιωτική παραλία, τo Angsana Spa με 11 δωμάτια θεραπείας και θέα τη θάλασσα, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο Angsana Gym, το Angsana Gallery με αντικείμενα Τέχνης, καθώς και το Amalia Hall, τον ειδικό συνεδριακό χώρο, για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η διαμονή στο Angsana Corfu χαρακτηρίζεται από έναν σύγχρονο και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αντάξιο ενός spa & beach resort που υπόσχεται να γοητεύσει κάθε επισκέπτη. Τα δωμάτια και οι σουίτες του αντικατοπτρίζουν μια κομψή και πολυτελή αισθητική σε κάθε λεπτομέρεια, με κύριο υλικό το ξύλο, ενώ η διαμόρφωση των χώρων προσφέρει όλες τις ανέσεις στους φιλοξενούμενους.

Συνδυάζοντας στοιχεία από την κουλτούρα και την ιστορική αρχιτεκτονική της Κέρκυρας με τη φιλοσοφία του brand Angsana, το Angsana Corfu αποτελεί ιδανική επιλογή για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες προσδίδοντας μια ευχάριστη και περιπετειώδη διάσταση σε κάθε ταξίδι. Το Angsana Corfu δίνει έμφαση σε μια ολιστική εμπειρία διαμονής επιδιώκοντας τη δημιουργία ιδιαίτερων στιγμών, με έντονο μεσογειακό χαρακτήρα και φόντο τη θάλασσα του Ιονίου.

Ένα γαστρονομικό ταξίδι στον κόσμο

Οι επισκέπτες του Angsana Corfu θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν συνταγές από τις κουζίνες όλου του κόσμου στα 10 ξεχωριστά εστιατόρια και lounge bars του ξενοδοχείου. To ταξίδι στη γεύση περιλαμβάνει μια σειρά από γαστρονομικές προτάσεις της κερκυραϊκής κουζίνας, διεθνή δημοφιλή πιάτα στο υπέροχο all day εστιατόριο Ruen Rοmsai, ιδιαίτερες ιαπωνικές επιλογές στο trendy Koh, αλλά και χαλάρωση στις μαξιλάρες του εξωτερικού Starboard Lounge με απογευματινά απεριτίφ. Τα βράδια ανήκουν στο rooftop bar Vertigo για ένα ποτό κάτω από τον έναστρο καλοκαιρινό ουρανό. Αποκορύφωμα αυτής της μοναδικής γευσιγνωστικής περιήγησης στο Angsana Corfu αποτελεί η άφιξη του εστιατορίου Botrini’s, όπου οι επισκέπτες θα ζήσουν μια εξαιρετική εμπειρία μεσογειακών γεύσεων, με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Έκτορα Μποτρίνι.

Αngsana Spa, η απόλυτη πρόταση ευεξίας με θέα το Ιόνιο

Η άφιξη του Angsana Spa στις εγκαταστάσεις του Angsana Corfu ανεβάζει ψηλά τον πήχη και στον τομέα της ευεξίας. Με κύριο στοιχείο τη θέα της θάλασσας του Ιονίου, η παρουσία του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου Αngsana Spa με 11 αίθουσες θεραπείας σε συνδυασμό με την εσωτερική πισίνα 25 μέτρων και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο προσφέρουν τον χώρο και το άγγιγμα της απόλυτης χαλάρωσης. Εδώ, οι ιστορικές και προοδευτικές τεχνικές της Δύσης συναντούν αυτές της Ανατολής με φόντο την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Ασιατικές και μεσογειακές αποκλειστικές θεραπείες προσώπου και σώματος, ενσωματωμένες σε μια μορφή ιεροτελεστίας, αναζωογονούν ψυχή και σώμα, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Επιτυχημένες επαγγελματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις

Το Αngsana Corfu με τους ειδικά διαμορφωμένους συνεδριακούς χώρους είναι ιδανικό για ένα εύρος επαγγελματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Η κεντρική αίθουσα, Amalia Hall, με χωρητικότητα 200 ατόμων μαζί με δύο μικρότερες αίθουσες συναντήσεων, τα Αriadne και Melina Meeting Rooms, προσφέρονται για εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου σε συνάρτηση με εξοπλισμό μοντέρνας τεχνολογίας και οπτικοακουστικό εξοπλισμό.

Μια ιδιαίτερη περιήγηση στο νησί της Κέρκυρας

Η ομάδα Concierge του Angsana Corfu θα οργανώσει για τον επισκέπτη ένα ειδικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, έτσι ώστε να ανακαλύψει με τον καλύτερο τρόπο ένα από τα ομορφότερα ελληνικά νησιά.

Περισσότερα για το Angsana Corfu

Το Angsana Corfu αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του βραβευμένου brand Angsana που λειτουργεί στην Ευρώπη κάτω από την ομπρέλα του Διεθνούς Ομίλου Banyan Tree Hotels & Resorts. Εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία διακοπών στην Ελλάδα, το Αngsana Corfu φιλοδοξεί να προσφέρει στους επισκέπτες του ξεχωριστές εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις μέσα από μια συνολική θεώρηση της φιλοξενίας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζονται αρμονικά με την εντυπωσιακή τοποθεσία και τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, συνθέτοντας ένα μοναδικό προορισμό και μια απαράμιλλη εμπειρία μεσογειακής φιλοξενίας. Οι επισκέπτες έχουν επίσης την ευκαιρία να μυηθούν σε ένα πολυεθνικό ταξίδι γεύσης στα εστιατόρια του ξενοδοχείου και να απολαύσουν στιγμές ευεξίας και αναζωογόνησης στο βραβευμένο Angsana Spa.

Περισσότερα για την Banyan Tree Holdings Limited

H Banyan Tree Holdings Limited (“Banyan Tree” ή “Όμιλος”) είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους ομίλους στον τομέα της φιλοξενίας παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων, resorts, spas, galleries, γηπέδων γκολφ και residences του Ομίλου επικεντρώνεται σε πέντε βραβευμένα brands (Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa και Laguna) που προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες

Ο Όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται με 46 νέα ξενοδοχεία και resorts υπό σχεδιασμό ή κατασκευή στο pipeline του, τα οποία θα προστεθούν στα 47 ξενοδοχεία σε 24 χώρες που λειτουργούν ήδη από τις 30 Ιουνίου του 2020. Η Banyan Tree Holdings προχώρησε σε συνεργασία μακροπρόθεσμης στρατηγικής με την Accor το 2016 με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση των ξενοδοχείων με επωνυμία Banyan Tree ανά τον κόσμο, όπως και την πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο κρατήσεων και πωλήσεων της Accor και στο πρόγραμμα πίστης ALL – Accor Live Limitless. Επιπλέον δημιούργησε μια κοινοπραξία με την China Vanke Co. Ltd. το 2017, εστιάζοντας σε προγράμματα φιλοξενίας σχετικά με την ενεργό γήρανση και ευεξία.