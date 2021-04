Νέο ξενοδοχείο Best Western στην Άνδρο

Η Best Western Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει το νέο ξενοδοχείο μέλος της αλυσίδας στην Άνδρο.

Το 3*, ιστορικό ξενοδοχείο Chryssi Akti που βρίσκεται στην παραλία Μπατσί της Άνδρου, εντάχθηκε στην οικογένεια της Best Western κάτω από το νέο σήμα της αλυσίδας, Sure Hotel Collection και σε μία δύσκολα χρονικά περίοδο για τον τουρισμό θα επωφεληθεί από το διεθνές δίκτυο πωλήσεων και marketing που η Best Western προσφέρει στα μέλη της.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα από πιο τουριστικά σημεία του νησιού. Είναι μοναδικό τόσο από άποψη τοποθεσίας όσο και υπηρεσιών και διαθέτει 61 πλήρως ανακαινισμένα και ευρύχωρα δωμάτιά του, με θέα στη θάλασσα. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν με ασφάλεια δίπλα στην πισίνα ή την οργανωμένη παραλία του ξενοδοχείου. Ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια διατίθενται για οικογένειες.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλά με που με επιτυχία εφαρμόστηκαν πέρυσι στο ξενοδοχείο έχουν ενισχυθεί με τα πρωτόκολλά υγιεινής και ασφάλειας που διεθνώς εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία της αλυσίδας στα πλαίσια του προγράμματος “Because We Care Clean”.

Με εύκολη πρόσβαση από το λιμάνι του Γαυρίου καθώς και προς τη Χώρα και άλλα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα γνωρίσουν την Άνδρο και την πλούσια ιστορία της.

Το ξενοδοχείο που θα ανοίξει στα μέσα Μαΐου είναι ήδη διαθέσιμο για online κρατήσεις στον κόμβο της αλυσίδας www.bestwestern.com και μέσω του διεθνούς δικτύου πωλήσεων της Best Western, στους συνεργάτες της σε όλο τον κόσμο.

Το νέο σήμα της Best Western, Sure Hotels που παρουσιάστηκε το 2016 αναπτύσσεται ταχύτατα και πλέον «μετρά» παραπάνω από 350 ξενοδοχεία παγκοσμίως. Η ποιότητα υπηρεσιών τους έχει ήδη αναγνωριστεί αφού τα Sure Hotels ψηφίστηκαν to 2020 από τους πελάτες ως το καλύτερο “Economy Brand” στην έρευνα της J.D. Power.

To Chryssi Akti, είναι το πρώτο Sure Hotel Collection by Best Western στη χώρα μας και σηματοδοτεί την ανάπτυξη της αλυσίδας σε μία ακόμα κατηγορία ξενοδοχείων αυτή των “Premium Economy” η οποία απευθύνεται σε μία μεγάλη μερίδα πελατών. Ένα ακόμα διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα, συνυφασμένο με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συνδυάζεται με τις στοχευμένες υπηρεσίες Marketing, το παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων και τις κεντρικές στρατηγικές συμφωνίες της αλυσίδας.

Το γραφείο της Best Western Νοτιανατολικής Ευρώπης με έδρα την Αθήνα, φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας και έχει στην ευθύνη του την ανάπτυξη της αλυσίδας σε 13 χώρες συνολικα και υποστηρίζει σήμερα 35 ξενοδοχεία στην περιοχή του.