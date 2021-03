Την 1η Απριλίου οι πρώτοι επισκέπτες στο Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο- Έρχονται και οι 187 Ολλανδοί για το τεστ ασφαλείας

Ο Όμιλος Mitsis Hotels με προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των πελατών του και έχοντας καταρτίσει λεπτομερές σχέδιο δράσης και λειτουργικά πρωτόκολλα, είναι έτοιμος να καλωσορίσει την 1η Απριλίου 2021 τους πρώτους επισκέπτες του στο Mitsis Grand Hotel, το μοναδικό 5* ultra all-inclusive παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στην καρδιά της Ρόδου. Τη σκυτάλη για το άνοιγμα θα λάβουν ένα-ένα τα ξενοδοχεία σύμφωνα με τις εξελίξεις σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή επανεκκίνηση του Ελληνικού τουρισμού και την ευρύτερη συνεισφορά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ο Όμιλος έχει την τιμή να είναι Μέγας Χορηγός Φιλοξενίας μεγάλων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων: Οι ποδηλατικοί αγώνες ‘Rhodes Grand Prix powered by Mitsis Hotels’ και ‘International tour of Rhodes’ θα διεξαχθούν στο διάστημα 2-12 Απριλίου, με τη συμμετοχή 25 εθνικών ποδηλατικών ομάδων και 280 αθλητών που θα φιλοξενηθούν στο Mitsis Grand Hotel, ενώ η διαδικτυακή διεξαγωγή του Μαραθωνίου ‘Roads to Rhodes’ θα πραγματοποιηθεί για ένα μήνα από τις 9 Απριλίου έως τις 9 Μάιου 2021, με τη συμμετοχή δρομέων από όλο τον κόσμο.

Έρχονται οι Ολλανδοί για το ασφαλές τεστ διακοπών



Ακόμη, στα πλαίσια της ασφαλούς επανέναρξης των ταξιδιών, το Mitsis Grand Hotel στη Ρόδο έχει επιλεγεί ως ένα από τα ασφαλέστερα ξενοδοχεία για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος ‘Safe Corridor’, που διοργανώνεται για πρώτη φορά στις 12 Απριλίου από τo Sunweb Group σε συνεργασία με την Transavia και με την έγκριση της Ολλανδικής και Ελληνικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 8 ημέρες και θα φιλοξενηθούν αποκλειστικά 187 επιλεγμένοι επισκέπτες, με βάση λεπτομερή και απολύτως ασφαλή πρωτόκολλα υγιεινής που περιλαμβάνουν PCR & Rapid tests πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Με στόχο τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την πραγματοποίηση ασφαλών και υπεύθυνων ταξιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι επισκέπτες και το προσωπικό άμεσης επαφής θα παραμείνουν αποκλειστικά εντός των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα συμβάλλει στην ανάδειξη της χώρας μας ως ασφαλούς προορισμού διακοπών για μια ακόμη φορά και θα σημάνει την έναρξη της τουριστικής περιόδου και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Όπως δήλωσε ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis Hotels, “στηρίζουμε έμπρακτα την επανεκκίνηση του ελληνικού Τουρισμού με τη φιλοξενία εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας και φιλοδοξούμε να ανακτήσουμε την προοπτική μας, κεφαλαιοποιώντας την άριστη εικόνα που ανέδειξε η χώρα μας στη διαχείριση της πανδημίας”.

Ο Όμιλος Mitsis Hotels

Ως η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 40 χρόνια, χαράζοντας τη δική του πορεία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Με 17 ξενοδοχεία στο δυναμικό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να αποτελεί τον πρώτο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα στις προτιμήσεις των επισκεπτών του, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές τοποθεσίες, άψογες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα επιλογών και πλούσιες εμπειρίες στους πελάτες του. Ανταποκρινόμενος με ευελιξία στις ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενεών, ο Όμιλος αξιοποιεί στο έπακρο την οικογενειακή φροντίδα και την αυθεντική ελληνική του ταυτότητα για να πραγματοποιεί το όραμά του: Να μεταμορφώνει κάθε επισκέπτη σε επίτιμο φιλοξενούμενο. Ο Όμιλος Mitsis Hotels έχει αποσπάσει μεγάλο αριθμό βραβεύσεων από εγχώριους και διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς ως αναγνώριση για την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τις καινοτόμες πρακτικές, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών και την ευρύτερη συνεισφορά του στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.



Ο Όμιλος Sunweb & η αεροπορική εταιρεία Transavia

Η Sunweb αποτελεί τον κορυφαίο διαδικτυακό τουριστικό πράκτορα με πακέτα διακοπών για καλοκαιρινούς και χειμερινούς προορισμούς. Η Transavia, μέλος του ομίλου Air France KLM, πραγματοποιεί προγραμματισμένες και charter πτήσεις σε περισσότερους από 100 προορισμούς από την Ολλανδία για πάνω από 50 χρόνια.