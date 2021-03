Το ξενοδοχείο Langham του Λονδίνου ανοίγει ξανά με τη δέσμευση να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες

Μία νέα πρωτοβουλία παρουσίασε το ξενοδοχείο Langham του Λονδίνου, το οποίο πρόκειται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στις 17 Μαΐου.

Ειδικότερα, το ξενοδοχείο προσκαλεί τους επισκέπτες να κάνουν κράτηση σε ένα από τα πέντε νέα πακέτα του, Future, Empowerment, Care, Together και Heal, δηλαδή Μέλλον, Ενίσχυση, Φροντίδα, Σύμπνοια και Θεραπεία, μέσω του προγράμματος «Stay and Do Good».

Το Langham του Λονδίνου επέλεξε δέκα αξιόλογες φιλανθρωπικές οργανώσεις αφιερωμένες στη στήριξη τοπικών και εθνικών κοινοτήτων, κάθε μια εμπνευσμένη από τα ονόματα των πακέτων. Όταν οι επισκέπτες κάνουν κράτηση για το προτιμώμενο πακέτο τους, το Langham του Λονδίνου θα δωρίζει 25 λίρες Αγγλίας ανά δωμάτιο, ανά διαμονή, ή 100 λίρες Αγγλίας ανά σουίτα, ανά διαμονή, κατανεμημένα εξίσου μεταξύ των επιλεγμένων φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Σημειώνεται ότι το θρυλικό Langham στο Λονδίνο, άνοιξε το 1865 ως το πρώτο Grand Hotel της Ευρώπης ενώ ο ομώνυμος όμιλος περιλαμβάνει τα brands Langham, Langham Place πέντε αστέρων, Eaton Luxe, Eaton Smart, το βραβευμένο Chuan Spa και τα εστιατόρια Yat Tung Heen.