Four Seasons: Τα νέα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο και το εστιατόριο με Michelin στην Αθήνα

Με ένα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων πολυτελείας, θέρετρων και κατοικιών, καθώς και περαιτέρω επέκταση των προϊόντων της προσβλέπει το μέλλον η Four Seasons Hotels and Resorts, γιορτάζοντας την επέτειο των 60 χρόνων της.

Όπως επισημαίνει ο κ. John Davison, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Four Seasons Hotels and Resorts, σε μια εποχή άνευ προηγουμένου, που σηματοδοτείται από αλλαγές και προκλήσεις, τόσο για την Four Seasons, όσο και για ολόκληρη τη βιομηχανία φιλοξενίας, η εταιρεία εξακολουθεί να καινοτομεί, παραμένοντας ευέλικτη στον σχεδιασμό και στην ικανότητα αξιοποίησης των ευκαιριών, διατηρώντας παράλληλα την ορμή προς τους μακροπρόθεσμους στόχους. Οι επιπτώσεις της πανδημίας συνεχίζονται και η Four Seasons αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά καθώς εμφανίζονται. Ωστόσο, υπάρχει η σιγουριά της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της εταιρείας, καθώς και της αφοσίωσης των ανθρώπων της. Σημαντικότερα χαρακτηριστικά, είναι η διαμόρφωση της εμπειρίας των επισκεπτών, η αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και η συνεχής εξέλιξη.

Για να οδηγήσει τη Four Seasons στην επόμενη φάση ανάπτυξης, η εταιρεία διόρισε την κα Isabel Pintado στη νεοσύστατη θέση του Ανώτερου Αντιπροέδρου, Σχεδιασμού και Καινοτομίας. Σε αυτό το ρόλο, η κα Pintado θα προωθήσει το όραμα και την αισθητική του brand σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, ενώ θα συμμετάσχει επίσης σε πολλαπλές λειτουργίες σε ολόκληρο τον οργανισμό για την ενίσχυση του προγραμματισμού της Four Seasons σε κάθε σημείο επαφής.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει καινοτομήσει με την εφαρμογή Four Seasons, όπου μέσω συνομιλίας, οι επισκέπτες μπορούν να προσαρμόσουν και να ελέγξουν την εμπειρία τους από τη στιγμή που αρχίζουν να σκέφτονται ένα ταξίδι, για να επιλέξουν το ανέπαφο check-in, τις κρατήσεις στο σπα, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων με τη βοήθεια της ομάδας υποδοχής και, παρά την πανδημία, το 2020 η εταιρεία έλαβε περισσότερα από 6 εκατ. μηνύματα συνομιλίας, αριθμός που αποτελεί ετήσιο αριθμό ρεκόρ.

Η επέκταση της Four Seasons έχει επίσης επιτευχθεί μέσω της εισόδου της εταιρείας σε ιδιωτικές κατοικίες, εδώ και 35 χρόνια. Σήμερα, σχεδόν το 90% των επερχόμενων ανοιγμάτων και των συνεργασιών, περιλαμβάνουν το στοιχείο της κατοικίας και η Four Seasons παραμένει μια από τις λίγες εταιρείες φιλοξενίας που ενεργεί επίσης ως διαχειριστής ακινήτων για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών. Εξελίσσοντας αυτό το προϊόν, η εταιρεία πρόσφατα εισήγαγε μια οικιακή ψηφιακή εμπειρία, χτισμένη στην ίδια πλατφόρμα με τη βραβευμένη εφαρμογή Four Seasons, ώστε και οι ιδιοκτήτες κατοικιών να μπορούν να επιλέξουν ανέπαφες υπηρεσίες ή να διαχειριστούν και να συντηρήσουν την οικία τους απομακρυσμένα.

Φέτος, η Four Seasons θα παρουσιάσει τρία νέα αυτόνομα οικιστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων κατοικιών Four Seasons στο Λος Άντζελες, καθώς και νέες κατοικίες στο Σαν Φρανσίσκο και το Μαρακές. Επί του παρόντος, η Four Seasons έχει έναν πενταετή σχεδιασμό αξίας 6 δις. δολαρίων ΗΠΑ σε ακαθάριστη αξία πωλήσεων που περιλαμβάνει 30 έργα σε όλο τον κόσμο, με τα 14 να αφορούν σε φετινές πωλήσεις.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, που οι ταξιδιώτες αναζητούν επιπλέον χώρο και ιδιωτικότητα, το Four Seasons Private Retreats προσφέρει μια πολυτελή εμπειρία ενοικίασης με περισσότερη ευελιξία και αποκλειστικότητα. Με εξαιρετικά σπίτια και βίλες σε περισσότερους από 20 προορισμούς σε όλο τον κόσμο και άλλες 16 τοποθεσίες που θα προστεθούν έως το 2025, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν βίλες, ρετιρέ και σαλέ πολλαπλών υπνοδωματίων για να συνδεθούν ξανά με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους τους. Τα Private Retreats περιλαμβάνουν επίσης πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες, πισίνες και εξωτερικούς χώρους και έχουν πάντα πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις ανέσεις του γειτονικού ξενοδοχείου ή του θέρετρου Four Seasons. Τα Four Seasons Private Retreats περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Extend Your Stay, όπου οι επισκέπτες καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν, να μάθουν και να παίξουν στο Four Seasons για 30 ή περισσότερες ημέρες.

Πρόσφατα, η Four Seasons ανακοίνωσε την επέκτασή της στην Ευρώπη με μια εξαιρετική μεσογειακή ιδιοκτησία. Στη νότια περιοχή της Απουλίας της Ιταλίας, το Four Seasons θα είναι ένα από τα λίγα παραθαλάσσια ξενοδοχεία με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, αναπτύσσοντας ένα ολοκαίνουργιο θέρετρο με θέα από την εκπληκτική ακτή της Αδριατικής της Ιταλίας. Και, μετά το άνοιγμα του Four Seasons Hotel and Private Residences Madrid στα τέλη του 2020, η Four Seasons θα συνεχίσει να επεκτείνει το ισπανικό της χαρτοφυλάκιο με ένα θέρετρο στη Μαγιόρκα, καθώς θα διαχειρίζεται το ιστορικό Hotel Formentor, παρουσιάζοντάς το ως εμπειρία Four Seasons στο 2023.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Four Seasons θα εισέλθει σε νέες αγορές όπως η Napa, η Νέα Ορλεάνη, το Fort Lauderdale, η Μινεάπολη και το Nashville με νέα ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες. Στην Ταορμίνα, την Ιταλία και την Καρταχένα της Κολομβίας, η Four Seasons φέρνει νέα ζωή σε ιστορικές ιδιοκτησίες διατηρώντας παράλληλα την κληρονομιά και τη γοητεία τους. Προσθέτοντας σε ένα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο θερέτρου, η Four Seasons θα παρουσιάσει μια ολοκαίνουργια απομονωμένη όαση μπροστά στον ωκεανό στο Tamarindo, México.

Τέλος, η Four Seasons συνεχίζει να επικεντρώνεται σε καινοτόμες ιδέες εστιατορίων και μπαρ για ταξιδιώτες και ντόπιους που βασίζονται στη φήμη της μάρκας για γαστρονομική αριστεία, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού ρεκόρ εστιατορίων με αστέρια Michelin, όπως είναι για παράδειγμα, η Taverna 37 στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.