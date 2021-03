Tripadvisor: Δωρεάν συμμετοχή των ξενοδοχείων σε συνδρομητικό πρόγραμμα για τους ταξιδιώτες - Ποια είναι τα οφέλη

H Tripadvisor ανακοίνωσε ότι δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία και τα B&B να διευρύνουν την προβολή τους στους ταξιδιώτες που είναι έτοιμοι να κάνουν κράτηση, μέσα από την άμεση συμμετοχή τους στο νέο πρόγραμμα μελών για ταξιδιώτες, Tripadvisor Plus.

Τα ξενοδοχεία του Tripadvisor Plus λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα και έχουν αυξημένη προβολή στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να ξεχωρίζουν στον ανταγωνισμό και να αυξάνουν τις κρατήσεις τις με χαμηλότερο κόστος από τα παραδοσιακά κανάλια.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν για τα ξενοδοχεία, χωρίς χρεώσεις και προμήθειες.

Παράλληλα, το πρόγραμμα προσφέρει στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να εξοικονομούν χρήματα, να λαμβάνουν προσωπικές υπηρεσίες και οφέλη στο ξενοδοχείο, μέσα από μια ετήσια συνδρομή με κόστος 99 δολαρίων.

Το Tripadvisor Plus αποτελεί ένα καινοτόμο νέο κανάλι μέσα από το οποίο οι ταξιδιώτες θα μπορούν να ξεκλειδώνουν οφέλη και τα ξενοδοχεία να προσελκύουν κρατήσεις. Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα ξενοδοχεία του προγράμματος είναι...

- Περισσότερη ορατότητα, περισσότερη ζήτηση - Τα ξενοδοχεία αποκτούν επιπλέον προβολή (υψηλότερη τοποθέτηση στη σειρά ταξινόμησης Best Value καθώς και ειδικό σήμα) στο Tripadvisor, είτε ένας ταξιδιώτης κάνει κράτηση μέσω του Tripadvisor Plus είτε όχι.

-Χαμηλότερες δαπάνες, περισσότερες κρατήσεις – Η συμμετοχή είναι δωρεάν και το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα λιγότερο ακριβό κανάλι ζήτησης σε σύγκριση με τα παραδοσιακά διαδικτυακά κανάλια

-Απόλυτη ευελιξία - Χωρίς ετήσιες δεσμεύσεις και καμία απαίτηση διαθεσιμότητας τελευταίου δωματίου, τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία μπορούν να επιλέξουν να συμμετέχουν και να εξαιρεθούν ανά πάσα στιγμή καθώς αλλάζουν τα επίπεδα πληρότητας

- Ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες - Τα ξενοδοχεία μπορούν να εφαρμόσουν ενέργειες προβολής τους απευθείας στους επισκέπτες

-Πιο αφοσιωμένοι ταξιδιώτες - Το Tripadvisor Plus προσεγγίζει ένα πολύτιμο τμήμα πελατών. Κατά μέσο όρο, οι συνδρομητές του Tripadvisor Plus ξοδεύουν περισσότερα και μένουν περισσότερο από τους μη συνδρομητές

-Καλύτερη εμπειρία επισκεπτών - Το Tripadvisor Plus επιτρέπει στα ξενοδοχεία να μεταβιβάζουν μέρος της εξοικονόμησης κόστους τρίτου μέρους στους επισκέπτες τους, αυξάνοντας την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών

Το Tripadvisor Plus λανσαρίστηκε σε έκδοση beta τον Δεκέμβριο του 2020 σε ένα μικρό μέρος της κίνησης του Tripadvisor στις Ηνωμένες Πολιτείες και σύντομα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους ταξιδιώτες των ΗΠΑ, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές.

Τα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη ζήτηση από ταξιδιώτες των ΗΠΑ ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν άμεσα στο πρόγραμμα.