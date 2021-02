Το NEW Hotel γίνεται μέλος του Virtuoso

Το NEW Hotel, μέλος των Design Hotels και του Ομίλου YES! Hotels, εντάχθηκε πρόσφατα στους ταξιδιωτικούς συνεργάτες του Virtuoso, ενός από τα κορυφαία δίκτυα στο κόσμο στα ταξίδια πολυτελείας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 2,000 επιλεγμένους προμηθευτές διεθνώς. Η προσθήκη αυτή αποτελεί μια πρωτοποριακή πρόταση για τους πελάτες του δικτύου καθώς το NEW Hotel είναι το απόλυτο contemporary ξενοδοχείο της Αθήνας. Το ξενοδοχείο, αναδεικνύει τη σύγχρονη πλευρά της και είναι το πρώτο που προτείνει το Virtuoso σε αυτήν την κατηγορία, ξεφεύγοντας από τη συμβατική έννοια της πολυτελούς φιλοξενίας.

Οι luxury γενιές των Generation X, Millennials, ακόμα και οι νεότεροι της Generation Z, που θα έρθουν ως επισκέπτες μέσω του Virtuoso, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μοντέρνα Αθήνα, ξεκινώντας την εμπειρία τους μέσα από το ίδιο το ξενοδοχείο. Το NEW Hotel, που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια λειτουργίας, καθώς και όλα τα ξενοδοχεία της YES! Hotels απαντούν στην ανάγκη μιας νέα μορφής στο ταξίδι του σήμερα. Μιας φρέσκιας, ενθουσιώδους και σαγηνευτικής εμπειρίας φιλοξενίας που εμπνεύστηκε ο ιδρυτής τους κ. Δάκης Ιωάννου και εκφράστηκε μέσα από τη δημιουργία του Ομίλου Ξενοδοχείων YES!.

Το NEW Hotel προσφέρει ένα συνδυασμό σύγχρονων έργων από εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες, καθώς και εντυπωσιακές εγκαταστάσεις τέχνης και δημιουργίες που προέκυψαν από την ανακατασκευή επίπλων και εγκαταλελειμμένων υλικών που προϋπήρχαν στο αρχικό κτίριο. Επιπρόσθετα, στοιχεία συνυφασμένα με την λαϊκή παράδοση, αναδημιουργήθηκαν αριστοτεχνικά σε μοντέρνα concepts τα οποία κοσμούν τα δωμάτια του ξενοδοχείου. Με αυτόν τον τρόπο οι επισκέπτες παίρνουν μια γεύση από τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης δοσμένο μέσα από μια πιο σύγχρονη ματιά.

Το NEW Hotel, γίνεται μέλος της εκλεκτής συλλογής του Virtuoso που συμπεριλαμβάνει ξεχωριστά ξενοδοχεία, resorts, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά πρακτορεία και άλλες ομάδες προμηθευτών από όλο τον κόσμο. Η ένταξη του ξενοδοχείου στο αναγνωρισμένο παγκοσμίως δίκτυο, προσφέρει την άμεση διασύνδεσή του με τα καλύτερα ταξιδιωτικά πρακτορεία αναψυχής διεθνώς και ανοίγει νέες ευκαιρίες πωλήσεων μέσω των 22,000 συμβούλων πολυτελούς ταξιδιού και του πελατολογίου τους. Η προσεκτική και εξαιρετικά επιλεκτική διαδικασία που προβλέπει την προσθήκη νέου προμηθευτή στο Virtuoso, ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξία της ανάδειξης του NEW Hotel σε προτεινόμενο συνεργάτη. Παράλληλα, η απαράμιλλη αφοσίωση που επιδεικνύουν τα ταξιδιωτικά γραφεία-μέλη του Virtuoso στους πελάτες τους ανταποκρίνεται απόλυτα στη φιλοσοφία του ξενοδοχείου αλλά και της YES! Hotels συνολικά για προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

NEW Hotel

Το NEW Hotel βρίσκεται μεταξύ της παραδοσιακής συνοικίας της Πλάκας αλλά και του σύγχρονου εμπορικού κέντρου της Αθήνας, αποτελώντας μια γέφυρα ανάμεσα στην ιστορική και μοντέρνα πλευρά της πόλης. Το design του ξενοδοχείου επιμελήθηκε το βραβευμένο δίδυμο σχεδιαστών από την Βραζιλία, Fernando και Humberto Campana σε συνεργασία με φοιτητές αρχιτεκτονικής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μαζί, δημιούργησαν μια ομάδα στη λογική εργαστηρίου μέσα στο ξενοδοχείο, παντρεύοντας το σχεδιαστικό ταλέντο με τα εγχώρια στοιχεία πολιτισμικής παράδοσης και κουλτούρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επανερμηνεία αντικειμένων λαϊκής παράδοσης, άμεσα συνδεδεμένων με τη γειτονιά της Αθήνας, τα οποία αναδημιουργήθηκαν σε τρεις σύγχρονες, καλλιτεχνικές ιδέες, διακοσμώντας τα δωμάτια του ξενοδοχείου: Ιστορικές καρτ-ποστάλ της Αθήνας, χαρακτηριστικές γυάλινες κατασκευές για την προστασία από το «κακό μάτι» και φιγούρες από το θέατρο σκιών βασισμένες στον «Καραγκιόζη» απέδωσαν μια σύγχρονη έκφραση της λαογραφίας, δημιουργώντας σαγηνευτικούς χώρους φιλοξενίας. Η ομάδα επικεντρώθηκε επίσης στην χρήση και ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων επίπλων, φωτιστικών και υλικών από το παλιό Olympic Palace που βρισκόταν σε αυτήν την τοποθεσία με στόχο την αναδημιουργία τους σε κάτι πιο μοντέρνο και τολμηρό.