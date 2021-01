Ξενοδοχεία: Δωρεάν τεστ στο Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία

H αλυσίδα ξενοδοχείων Melia ανακοίνωσε οτι θα προσφέρει δωρεάν τεστ αντιγόνου σε όλους τους επισκέπτες σε 10 ξενοδοχεία της στο Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την ενίσχυση των περιοριστικών μέτρων στα σύνορα χωρών όπως το Ην. Βασίλειο, το οποίο πλέον απαιτεί την παρουσίαση αποδεικτικού αρνητικού αποτελέσματος πρόσφατου τεστ κορωνοϊού.

Τα ξενοδοχεία που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα των δωρεάν τεστ είναι: Paradisus Playa Del Carmen, Paradisus Cancun, Paradisus Los Cabos, ME Cabo, Meliá Cozumel, Meliá Puerto Vallarta The Grand Reserve at Paradisus Palma Real, Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach Resort και Meliá Punta Cana Beach Resort.

Την περασμένη εβδομάδα, η αλυσίδα RCD Hotels ανακοίνωσε επίσης οτι θα προσφέρει δωρεάν τεστ αντιγόνου στα ξενοδοχεία της στο Μεξικό και την Καραϊβική, στα οποία περιλαμβάνονται το Nobu Los Cabos και πολλά ξενοδοχεία Hard Rock.