Μεγάλη Βρεταννία: Εορταστικά μενού για το σπίτι

Εορταστικά μενού για το σπίτι προσφέρει αυτή την εορταστική περίοδο το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

Ο Executive Chef Αστέριος Κουστούδης και η εξαιρετική ομάδα των Chef, μέσω της νέας υπηρεσίας του ξενοδοχείου Let Us Do The Cooking, έχουν επιμεληθεί και δυο γιορτινά μενού, τα οποία θα είναι διαθέσιμα τις ημέρες των γιορτών.

Το μενού των Χριστουγέννων περιλαμβάνει για κυρίως πιάτο, ψητή γαλοπούλα με την παραδοσιακή της γέμιση και τα συνοδευτικά της και το μενού της Πρωτοχρονιάς περιλαμβάνει ένα κομμάτι Prime rib με σάλτσες και γαρνιτούρες. Τα μενού περιλαμβάνουν και το ορεκτικό χριστουγεννιάτικο επιδόρπιο από τον βραβευμένο Γάλλο Pastry Chef Arnaud Larher και την ομάδα του ζαχαροπλαστείου του ξενοδοχείου.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών θα είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα μενού του Let Us Do The Cooking καθώς και το Afternoon Tea μέσω της υπηρεσίας Tea Me Away.

Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το Concierge του Ξενοδοχείου ή να φροντίσει το ξενοδοχείο για την ασφαλή μεταφορά στο χώρο σας.

Η Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα είναι έκδηλη στο ξενοδοχείο, με τους Καρυοθραύστες στην είσοδο και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο χώρο του λόμπυ. Τους υπόλοιπους χώρους κοσμούν στολίδια σε διάφορα σχέδια.