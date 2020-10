Μεγάλη Βρεταννία & King George: Αποχωρεί ο Τim Ανανιάδης, έρχεται ο Hom Parviz

Ύστερα από 18 χρόνια συνεχούς ανοδικής πορείας, ο στυλοβάτης των Ξενοδοχείων Μεγάλη Βρεταννία & King George, Tim Ανανιάδης, αποφάσισε να αποσυρθεί συνταξιοδοτούμενος. Ο γενικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος των ιστορικών ξενοδοχείων έχει αποτελέσει υπόδειγμα εμπνευσμένης ηγεσίας και απαράμιλλης αφοσίωσης στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια. Η συνεισφορά του στη διαμόρφωση της εικόνας της Μεγάλης Βρεταννίας, ενός ξενοδοχείου-προτύπου για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι ανεκτίμητη και για τους λόγους αυτούς, ο Tim Ανανιάδης φεύγοντας, αφήνει πίσω του μία βαρυσήμαντη κληρονομιά για τη νέα γενιά.

Ο Tim θα συνεχίσει την πορεία του σαν Senior Consultant της οικογένειας Λασκαρίδη στον τομέα της φιλοξενίας και θα παραμείνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λάμψα, συνεχίζοντας να συμβάλλει με την τεράστια εμπειρία του στην πρόοδο της εταιρείας.

Ο Tim θα είναι στη θέση του έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 και έπειτα θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Hom Parviz (φωτό), ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας. Ξεκίνησε το 1996 ως Director of F&B στο Hyatt Regency Baku στο Αζερμπαϊτζάν και συνέχισε τα επόμενα χρόνια στον ίδιο ρόλο στο Hyatt Regency La Manga Resort στην Ισπανία και στο Grand Hyatt Muscat στο Σουλτανάτο του Ομάν. Το 2001 διετέλεσε Υποδιευθυντής στο Hyatt Regency Adelaide στην Αυστραλία και το 2006 επέστρεψε στο Hyatt Regency Baku, αυτή τη φορά σε ρόλο Γενικού Διευθυντή. Το 2009 αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής στο Hyatt Regency Bishkek στο Κυργιστάν και από το 2012 έως πρόσφατα υπήρξε Γενικός Διευθυντής στο Hyatt Regency Belgrade στη Σερβία.

Δυναμικός, με ηγετικές δεξιότητες, εμπειρία, αφοσίωση στην ποιότητα και πάθος για τη φιλοξενία, ο Hom Parviz δηλώνει: «Μου είναι αδύνατο να ξεχάσω την πρώτη φορά που επισκέφθηκα το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία το 2013. Ένιωσα σαν να περπατούσα στο όνειρο κάθε ξενοδόχου. Στα ταξίδια μου έχω συναντήσει ελάχιστα τέτοια ξενοδοχεία που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και να γίνουν ορόσημο και μέρος του πνεύματος της πόλης. Mόλις έμαθα ότι έχω επιλεγεί Γενικός Διευθυντής αυτών των δυο εμβληματικών ξενοδοχείων της Αθήνας ενθουσιάστηκα και ταυτόχρονα ένιωσα δέος. Νιώθω τυχερός και προνομιούχος που, μετά από 30 χρόνια στον ξενοδοχειακό κλάδο, μου δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσω και να συμβάλλω στην ιστορία και στις παραδόσεις αυτών των ξενοδοχείων.»

Εκ μέρους της Διοίκησης των Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάσος Χωμενίδης δηλώνει: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας στον Tim Ανανιάδη. Θα παραμείνει πάντα ένας στενός και αγαπημένος φίλος. Θα εκφράσουμε επίσης το πιο θερμό μας καλωσόρισμα και τις εγκάρδιες ευχές μας στον Hom Parviz, με την πεποίθηση ότι θα «υπερασπιστεί» με επιτυχία τον τίτλο της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού που έχει κατακτήσει επάξια το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.»

