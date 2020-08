Στις 25 Αυγούστου ανοίγει το Athenaeum Intercontinental Athens με αυξημένα υγειονομικά μέτρα

Στις 25 Αυγούστου ανοίγει ξανά το ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental Athens, με αυξημένα υγειονομικά πρωτόκολλα που διασφαλίζουν την υγεία την πελατών και του προσωπικού.

Όπως αναφέρει το ξενοδοχείο, ελήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:

• Ενίσχυση του προγράμματος καθαρισμού “IHG Way of Clean” με νέα επιστημονικά πρωτόκολλα και υπηρεσίες

• Συνεργασία με τους κορυφαίους ειδικούς υγείας και καθαριότητας των Cleveland Clinic και Diversey

• Τήρηση του “IHG Clean Promise”: «Το καλό δεν είναι αρκετά καλό. Τα υψηλά επίπεδα καθαριότητας είναι η δέσμευσή μας. Αυτό σημαίνει καθαρά, καλοδιατηρημένα και απαλλαγμένα από περιττά αντικείμενα δωμάτια, που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές μας. Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, υποσχόμαστε να επανορθώσουμε»

• Πιστοποίηση από τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού για την εφαρμογή του προγράμματος “Health First”

Η μακρά δέσμευση της IHG δεν σταματά, γι’ αυτό εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να εναρμονίσουμε τις μεθόδους μας με τις πιο σύγχρονες και επιστημονικά προηγμένες τεχνικές, επισημαίνει το ξενοδοχείο, προσθέτοντας:.

Έχουμε αφοσιωθεί στις ενδελεχείς διαδικασίες καθαριότητας κι από το 2015 εφαρμόζουμε το πρόγραμμα “IHG Way of Clean”, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Ecolab και την Diversey – δύο διεθνείς πρωτοπόρους στις τεχνολογίες και υπηρεσίες υγιεινής και καθαριότητας. Το πρόγραμμα αυτό έχει τώρα διευρυνθεί με την προσθήκη πρωτοκόλλων COVID-19 και με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να ανταποκρίνεται στις οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας, των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, και των τοπικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Το “IHG Way of Clean” προβλέπει ήδη βαθύ καθαρισμό με νοσοκομειακά απολυμαντικά