Rolling Greens: H νέα πρόταση πολυτελών βιλών στην Costa Navarino

H Costa Navarino διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των παραθεριστικών κατοικιών προς πώληση και παρουσιάζει μια νέα γειτονιά 42 πολυτελών Βιλών. Η νέα γειτονιά των Costa Navarino Residences ονομάζεται Rolling Greens κι αναπτύσσεται εντός του συνολικής έκτασης 1.300 στρεμμάτων Navarino Dunes, σε ένα από τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Μεσογείου.

Στη Rolling Greens θα δημιουργηθούν Βίλες 235-295τ.μ. με 3-4 υπνοδωμάτια σε περιβάλλοντα χώρο από 700τ.μ έως 1.300τ.μ. και τιμή εκκίνησης από 1,2εκ. Ευρώ. Η πλούσια Μεσσηνιακή φύση, οι άπειρες δυνατότητες για σπορ και υπαίθριες δραστηριότητες, τα signature γήπεδα γκολφ, η μαγευτική παραλία που εκτείνεται σε μήκος 1 χλμ., η εύκολη πρόσβαση όλο το χρόνο, η ασφάλεια μιας προστατευμένης περιοχής, καθώς και η χαμηλή δόμηση που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και άπλετο χώρο, είναι μερικά μόνο από τα συστατικά που κάνουν τη νέα πρόταση των Costa Navarino Residences μοναδική.

Όλες οι Βίλες έχουν δυτικό προσανατολισμό, θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο γήπεδο γκολφ The Dunes Course, διαθέτουν ιδιωτική πισίνα, καθώς και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν προς ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Θα παραδίδονται στους ιδιοκτήτες τους έτοιμες προς χρήση, ενώ η ΤΕΜΕΣ, φορέας διαχείρισης και ανάπτυξης της Costa Navarino, θα τους παρέχει πλήρεις υπηρεσίες για τη συντήρηση και διατήρησή τους. Η πώλησή τους ξεκινά την τρέχουσα περίοδο και η κατασκευή τους προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του 2020, με ολοκλήρωση το τελευταίο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με το μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης της Costa Navarino, στο σχεδιασμό και την κατασκευή των 42 πολυτελών Βιλών θα εφαρμοστούν αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνουν φυτεμένα δώματα, συστήματα αυτοματισμού (έξυπνης κατοικίας/smart home) και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Το σχεδιασμό των Βιλών υπογράφουν τα καταξιωμένα ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία Βuerger Κatsota Αrchitects, ISV Αrchitects και TPA, Thymio Papagiannis & Associates.

Με την αγορά μιας Βίλας στη γειτονιά Rolling Greens, οι ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν από όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Costa Navarino, απολαμβάνοντας άμεση πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώρων γαστρονομίας, καθώς και στις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κι εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων. Συγχρόνως, θα γίνονται μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας την οποία διέπουν αξίες όπως ο σεβασμός για το περιβάλλον, τις παραδόσεις και την τοπική κοινωνία, σε έναν τόπο, όπου κάποιος θα μπορεί και πάνω από όλα θα θέλει να κατοικεί όλο το χρόνο.

Η νέα γειτονιά έρχεται να προστεθεί στις βίλες των Costa Navarino Residences στις γειτονιές Sea Dunes και Olive Grove και στη συλλογή διαμερισμάτων The Residences at The Westin Resort Costa Navarino, ενδυναμώνοντας το προφίλ της Costa Navarino ως μία από τις πιο καταξιωμένες real estate επιλογές στην Ευρώπη.