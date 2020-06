Επαναλειτουργεί στις 9 Ιουνίου το Holiday Inn Athens - κλειστά τον Ιούλιο τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της οικογένειας Μουσαμά

Το Holiday Inn Athens - Attica Ave. Airport West, είναι έτοιμο να υποδεχτεί και πάλι ταξιδιώτες του, από τις 9 Ιουνίου 2020. "Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, προσαρμοζόμαστε και προχωράμε μπροστά γιατί τα ταξίδια είναι ανάγκη, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Ταξιδεύουμε λοιπόν και πάλι, ακολουθώντας διαφορετικές διαδικασίες". τονίζει η ιδιοκτήτρια εταιρεία Αντώνης Α. Μουσαμάς ΑΕ,

Για την ασφάλεια όλων εφαρμόζονται όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα του κράτους αλλά και το ειδικά μελετημένο πρόγραμμα the IHG DEEP CLEAN WAY της διεθνούς αλυσίδας Intercontinental Group of Hotels.

Τα μέτρα προστασίας ξεκινούν από τη χρήση του λεωφορείου του ξενοδοχείου στο οποίο η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους. Το λεωφορείο απολυμαίνεται τακτικά και αερίζεται με φυσικό τρόπο. Θα λειτουργεί δωρεάν, από τις 4:30 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ, καθημερινά, από και προς το αεροδρόμιο.

Στον πάγκο της υποδοχής έχει τοποθετηθεί Plexi glass καθώς και σήμανση για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Τα δωμάτια καθαρίζονται και απολυμαίνονται με ειδικά επαγγελματικά καθαριστικά, ενώ η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστείρωση από τον ατμοκαθαριστή. Σε κάθε δωμάτιο χρησιμοποιούνται καθαρά, ξεχωριστά πανάκια καθαρισμού, γάντια και μάσκες μιας χρήσεως. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημεία επαφής όπως τα πόμολα και το τηλεχειριστήριο. Όλα τα έντυπα και τα διακοσμητικά έχουν αφαιρεθεί για λόγους υγιεινής.

Το προσωπικό θα έχει μειωμένη ή καθόλου παρουσία στο δωμάτιο, ανάλογα με τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη, κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

Όλο το προσωπικό φοράει μάσκα, εκτός και εάν προστατεύεται από Plexi glass.

Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, μάσκα) και στους πελάτες.

Στους ανελκυστήρες του ξενοδοχείου έχουν τοποθετηθεί σε συνεργασία με την ΟΤΙS ειδικό σύστημα συνεχούς ανανέωσης του αέρα.

Το εστιατόριο, το bar και η κουζίνα λειτουργούν με τα υψηλά standards ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με τις διαδικασίες HACCP και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Το προσωπικό εκπαιδεύεται συνεχώς σε θέματα υγιεινής και απολύμανσης.

Οι υπόλοιπες μονάδες της εταιρίας μας Αντώνης Α. Μουσαμάς ΑΕ, Crowne Plaza Athens City Centre και Holiday Suites Arnis Street θα παραμείνουν κλειστές για τον μήνα Ιούνιο.