Κορωνοϊός: Count on Us, το νέο πρόγραμμα της Wyndham Hotels, αρχικά για τα ξενοδοχεία των ΗΠΑ

Η Wyndham Hotels & Resorts, η μεγαλύτερη εταιρεία franchising ξενοδοχείων στον κόσμο με περίπου 9.300 ξενοδοχεία σε 90 χώρες, εγκαινίασε το πρόγραμμα Count on Us, μια νέα μακροπρόθεσμη, πολύπλευρη πρωτοβουλία, ώστε να δομήσει την εμπιστοσύνη με τους επισκέπτες της, καθώς προετοιμάζει να καλωσορίσει ξανά τους ταξιδιώτες στα περισσότερα από 6.000 ξενοδοχεία των ΗΠΑ.

Σε δήλωσή του σχετικά, ο Geoff Ballotti, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Wyndham Hotels & Resorts ανέφερε τα εξής:

«Θέλουμε ο καθημερινός ταξιδιώτης να ξέρει ότι μπορεί να βασίζεται σε εμάς, ότι πάνω από όλα θέτουμε πρώτα την υγεία και την ασφάλειά του. Πάνω από το 90% των ξενοδοχείων μας στις Η.Π.Α. σήμερα είναι ανοιχτά και φιλοξενούν κάθε βράδυ επιχειρήσεις, μέλη της κυβέρνησης, υγειονομικούς και γενικότερα εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή. Χαιρετίζουμε αυτούς τους καθημερινούς ήρωες που κρατούν το έθνος μας σε λειτουργία. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι θα ταξιδέψουν και πάλι για αναψυχή και για να δουν την οικογένεια και τους φίλους τους. Και όταν το κάνουν, η Wyndham θα είναι έτοιμη να τους καλωσορίσει.»

Το νέο πρόγραμμα Count on Us είναι ουσιαστικά μια επέκταση της κουλτούρας υπηρεσιών Count on Me, η πιο πρόσφατη στη λίστα προσπαθειών της εταιρείας να βοηθήσει τα ξενοδοχεία, τα μέλη της ομάδας και τους επισκέπτες που επηρεάζονται από τον παγκόσμιο αντίκτυπο του κορωνοϊού. Μόνο τον τελευταίο μήνα, η Wyndham έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα για να προσφέρει σημαντική οικονομική βοήθεια σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση, συνασπίστηκε με κορυφαίες εταιρείες για να προσφέρει εναλλακτικές ευκαιρίες απασχόλησης σε μέλη της ομάδας Wyndham, ενημέρωσε τις πολιτικές της για να προσφέρει στους ταξιδιώτες και στα μέλη της Wyndham Rewards ευελιξία και ξεκίνησε το #EverydayHeroes, μια νέα πρωτοβουλία που τιμά τους βασικούς εργαζόμενους της πρώτης γραμμής κατά του κορωνοϊού. Τους επόμενους μήνες, η εταιρεία θα διερευνήσει τους τρόπους επέκτασης του προγράμματος στα ξενοδοχεία της σε όλο τον κόσμο.

Ειδικότερα, το νέο πρόγραμμα σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τους franchisees της Wyndham, μέλη των συμβουλίων Franchise, κορυφαίους συνεργάτες της βιομηχανίας και οργανισμούς όπως η American Hotel & Lodging Association (AHLA). Με τον κορωνοϊό ακόμη στο προσκήνιο, η άμεση πρόνοια είναι να αυξηθούν περαιτέρω τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας στα ξενοδοχεία Wyndham, να αναπτυχθούν σημαντικές αλυσίδες εφοδιασμού και να εισαχθούν νέα πρότυπα, εκπαίδευση και οδηγίες που βασίζονται στην καθοδήγηση από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) . Η Wyndham θα συνεργαστεί επίσης στενότερα με την Ecolab για την συνεπή χρήση εγκεκριμένων από την ΕΡΑ απολυμαντικών στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, προς το παρόν σε εθνικό επίπεδο.

Τα βασικά στοιχεία της νέας πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

-Επέκταση της δεκαετούς συνεργασίας με την Ecolab, αυστηρή χρήση των εγκεκριμένων απολυμαντικών στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους, εκπαίδευση για τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, επίτευξη των υψηλότερων προτύπων υγιεινής.

-Εξοπλισμός και των 6.000 ξενοδοχείων με τα κατάλληλα προϊόντα εντός των επόμενων 30 ημερών, τα οποία θα διατίθενται στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων με την εταιρεία να χρηματοδοτεί όλες τις αρχικές αποστολές και να αναβάλλει τις πληρωμές από τα ξενοδοχεία έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

-Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών καθαριότητας σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων υγείας και ασφάλειας που δημιουργήθηκαν από τον κορωνοϊό. Σε συντονισμό με την εφαρμογή αυτών των οδηγιών, η Wyndham θα εφαρμόσει μια σειρά υποχρεωτικών εικονικών «προπονήσεων» για όλα τα ξενοδοχεία, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετους πόρους, όπως λίστες ελέγχου οροφοκομίας, τις οποίες τα ξενοδοχεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν με τα μέλη της ομάδας τους για να διασφαλίσουν τη συνέπεια και την υπευθυνότητα στην εκτέλεση.

-Αναγνωρίζοντας τη σημασία της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η Wyndham λαμβάνει επίσης μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι επισκέπτες και οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου θα συνυπάρχουν σε ένα κλίμα ηρεμίας και ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, κατά το check in θα προσφέρονται στους επισκέπτες αντισηπτικά, τα οποία θα υπάρχουν δωρεάν και στα δωμάτια. Επιπλέον, θα υπάρχει πρόνοια για την τήρηση των κοινωνικών αποστάσεων στους χώρους του ξενοδοχείου και για τον συνεχή και σωστό καθαρισμό σε όλες τις κοινόχρηστες επιφάνειες. Για να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις προσπάθειες, η Wyndham θα διαθέσει στα ξενοδοχεία πρωτόκολλο επώνυμης ασφάλειας με έμφαση στα καίρια μέτρα που έχουν αποφασιστεί.