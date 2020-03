Coral Travel: Αυτά είναι τα 12 κορυφαία ελληνικά ξενοδοχεία για τους Ρώσους τουρίστες

To ξενοδοχείο Mitsis Ramira, που συγκαταλέγεται στα top 10 καλύτερα ξενοδοχεία για τους Ρώσους τουρίστες

12 ελληνικά ξενοδοχεία συγκαταλέγονται στα 100 καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο για τους Ρώσους τουρίστες και λαμβάνουν το βραβείο Starway World Best Hotels 2019, που απονέμει κάθε χρόνο ο τουρ οπερέιτορ Coral Travel. Τα βραβεία επρόκειτο να απονεμηθούν στην έκθεση ΙΤΒ του Βερολίνου, αλλά μετά την ακύρωσή της, ο Coral Travel ανακοίνωσε χθες 10 Μαρτίου τους νικητές, γνωστοπoιώντας ότι σύντομα θα γίνει και η απονομή τους στον κάθε νικητή.

Μεγάλος νικητής πάντως ήταν η Τουρκία, όπου διακρίθηκαν 66 ξενοδοχεία μεταξύ των 100 κορυφαίων για τους Ρώσους. Από την Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, διακρίθηκαν 12 ξενοδοχεία, από το Βιετνάμ 6, από την Ταϊλάνδη 4, από την Τυνησία 3, από την Ινδονησία 2, από τη Δομινικανή Δημοκρατία 2, από την Ισπανία 2, από την Αίγυπτος 2 και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1.

Τα 12 ελληνικά ξενοδοχεία, που συγκαταλέγονται στα top 100 BEST HOTELS IN THE WORLD των βραβείων είναι:

MITSIS RAMIRA (στα κορυφαία top 10)

AGAPI BEACH

AKTI BEACH

CRETA MARIS BEACH RESORT

FODELE BEACH & WATERPARK HOLIDAY RESORT

GRECOTEL KOS IMPERIAL

GRECOTEL MARINE PALACE & AQUA PARK

IBEROSTAR CRETA MARINE

KIPRIOTIS VILLAGE KOS

LINDOS ROYAL

MITSIS BLUE DOMES RESORT AND SPA

NANA GOLDEN BEACH

Στα top 25 ξενοδοχεία, που είναι φιλικά για τα παιδιά με επαγγελματικές υπηρεσίες αναψυχής, συγκαταλέγεται το ξενοδοχείο:

GRECOTEL KOS IMPERIAL

Στα top 25 ξενοδοχεία, φιλικά προς το περιβάλλον, συγκαταλέγονται τα ξενοδοχεία:

MITSIS RAMIRA

IBEROSTAR CRETA MARINE

Τα Starway World Best Hotels είναι τα μοναδικά βραβεία στη ρωσική αγορά που αναδεικνύονται με βάση τη βαθμολογία των ίδιων των τουριστών. Το 2019 συμμετείχαν 350.292 τουρίστες, οι οποίοι βαθμολόγησαν 7.437 ξενοδοχεία από 36 χώρες.

Το μέσο ποσοστό ικανοποίησης των τουριστών για τα ξενοδοχεία του TOP-100 αυξήθηκε κατά 3,23% το 2019 και ανήλθε σε 97,5% με άριστα το 100. Το ποσοστό ικανοποίησης για τα ξενοδοχεία TOP-10 αυξήθηκε κατά 1,36% και έφτασε τα 98,8%.

Οι τουρίστες Coral Travel αξιολόγησαν το προσωπικό, τις συνθήκες δωματίων και των υπολοίπων εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων, τα τρόφιμα και τα ποτά, την καθαριότητα, τις υπηρεσίες για παιδιά, τον κήπο και την πισίνα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την περιβαλλοντική πολιτική των ξενοδοχείων.