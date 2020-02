Διπλή βράβευση για το Crowne Plaza Athens City Centre στα Venue Awards 2020

Το Crowne Plaza Athens City Centre απέσπασε δύο SILVER βραβεία κατά την τελετή απονομής των Venue Awards 2020: Best Hotel for Events και Best Conference Venue.

Κατά τη διάρκεια της τελετής επιβραβεύτηκαν χώροι πολιτισμού, ξενοδοχεία, νέοι - εναλλακτικοί χώροι, πολυχώροι και κτήματα εκδηλώσεων, που ξεχώρισαν για τις υποδομές, την ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπειρία που παρέχουν στον πελάτη.

Η διπλή βράβευση του Crowne Plaza Athens City Centre είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών του, με πιο πρόσφατη την ριζική ανακατασκευή του Ballroom της μεγαλύτερης συνεδριακής αίθουσας του και την ανακαίνιση όλων των χώρων υποδοχής και των διαδρόμων. Παράλληλα, αναδεικνύει τη μακροχρόνια εμπειρία και την άριστη εξυπηρέτηση της εξαιρετικής ομάδας που στελεχώνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων και αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία που διέπει εν γένει την Αντώνης Α. Μουσαμάς ΑΕ: Το πάθος για τελειότητα.

Τα βραβεία για το Crowne Plaza Athens City Centre παρέλαβαν ο Γενικός Διευθυντής Αχιλλέας Παπουτσάκης και η Κωνσταντίνα Τσόνου, Corporate and MICE Director (φωτογραφία). Τα Venue Awards 2020 πραγματοποιήθηκαν υπό την Αιγίδα των ΣΕΤΕ και HAPCO.

H τελετή απονομής των βραβείων Venue Awards 2020 διοργανώθηκε για 1η χρονιά από την Boussias Communications και το Marketing Week με τη συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του event industry στις 30 Ιανουαρίου 2020 στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.