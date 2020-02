Fairmont Hotels & Resorts: Η ηθοποιός Susan Sarandon πρωταγωνίστρια στην καμπάνια μάρκετινγκ

Η Fairmont Hotels & Resorts ανακοίνωσε τη νέα Ambassador του brand παγκοσμίως, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό και Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF, Susan Sarandon. Αναλαμβάνοντας έναν ξεχωριστό ρόλο αυτή τη φορά, η Susan Sarandon θα πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια καμπάνια του brand, η οποία θα απεικονίζει την καθολική δύναμη του “ταξιδεύειν”, συνδέοντας την ιστορία της Fairmont και τα μεγαλοπρεπή ξενοδοχεία της με τις σύγχρονες ευαισθησίες και τα όνειρα μιας νέας γενιάς ταξιδιωτών. Η καμπάνια αναμένεται να παρουσιαστεί σε βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο την άνοιξη του 2020.

“H Fairmont και η Susan Sarandon μοιράζονται ένα κοινό πνεύμα περιπέτειας, μια φιλοσοφία που μας παρακινεί να σκεφτόμαστε το καλό του πλανήτη και να λαμβάνουμε δράσεις σε τοπικό επίπεδο και μια ιστορική πορεία μετατροπής των λόγων σε έργα”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Sharon Cohen, Αντιπρόεδρος της Fairmont Hotels & Resorts και συνέχισε: “Eπιλέξαμε τη Susan για να εκπροσωπήσει την ουσία της Fairmont, ουσία η οποία αντικατοπτρίζει δύναμη χαρακτήρα και μια διαχρονική γοητεία”.

Η συνεργασία της Fairmont με τη Susan Sarandon θα επικεντρωθεί στις κοινές τους αξίες. Τόσο το ξενοδοχειακό brand όσο και η διάσημη ηθοποιός είναι αφιερωμένοι στην επαγγελματική αριστεία μέσα από μοναδικά και πολυβραβευμένα επιτεύγματα. Έχοντας στο ενεργητικό της βραβεία Όσκαρ, BAFTA και SAG καθώς και μια φιλμογραφία που ξεπερνά τις 100 ταινίες, η Susan Sarandon συνεχίζει να εμπνέει το κοινό με τις καινούριες της δουλειές, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρόλους στις ταινίες The Meddler και The Jesus Rolls και στη σειρά Ray Donovan.

“Είναι προνόμιο να συνεργάζομαι με τη Fairmont, μια εταιρεία για τις αξίες της οποίας τρέφω μεγάλο σεβασμό και τα εξαιρετικά ξενοδοχεία της οποίας αποτελούν μια απολαυστική εμπειρία”, δήλωσε η Susan Sarandon. “Μαζί ελπίζουμε να συστήσουμε ένα νέο τρόπο ζωής ως ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο ευελπιστούμε να αποτελέσει έμπνευση για τους επισκέπτες της Fairmont σε όλο τον κόσμο”.

Η Susan Sarandon είναι γνωστή στη βιομηχανία του θεάματος ως μια πρωτοπόρος, η οποία αφήνει την καρδιά της να την οδηγήσει. Από τα πρώτα της βήματα στον κινηματογράφο με την εμβληματική ταινία Thelma & Louise μέχρι και την πρόσφατη συμμετοχή της ως το κεντρικό πρόσωπο στην καμπάνια Φθινόπωρο / Χειμώνας 2019 του Γάλλου σχεδιαστή μόδας Roger Vivier αλλά και τη συμμετοχή της το 2016 στο μουσικό βίντεο Fire από το electronic-pop δίδυμο Justice, η καταξιωμένη ηθοποιός ενσαρκώνει με συνέπεια ισχυρούς χαρακτήρες γεμάτους ανεξαρτησία, χάρη και αυθεντικότητα, αξίες που έχει ψηλά και η Fairmont.

Η Fairmont μοιράζεται επίσης με τη Susan Sarandon τη δέσμευσή της σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και το πάθος της για εξερεύνηση. Τα πρώτα ξενοδοχεία της Fairmont τα οποία μπορούν κάλλιστα να περιγραφούν ως “grand castles”, “γεννήθηκαν” στους άγριους λόφους της Καλιφόρνια και τη μαγευτική οροσειρά Canadian Rockies. Ο ατρόμητος William Cornelius Van Horne, πρωτοπόρος στην κατασκευή σιδηροδρόμων, επέλεξε την τοποθεσία του Fairmont Banff Springs με το σχόλιο: "Αν δεν μπορούμε να εξάγουμε το τοπίο, θα εισάγουμε τους τουρίστες”.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η καινοτόμα προσέγγιση της Fairmont στη φιλοξενία επεκτείνεται στην αποστολή της για τη διατήρηση και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που αποκαλεί “σπίτι". Σχεδόν πριν από 30 χρόνια, η Fairmont έγινε το πρώτο πολυτελές ξενοδοχειακό brand με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφορίας παγκοσμίως, το οποίο αποτελεί πλέον μέρος του προγράμματος Planet 21 της Accor. Στην πορεία του μέσα στα χρόνια, το brand έχει δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη φήμη ως μια εταιρεία που επενδύει συνεχώς στους συνεργάτες, τους επισκέπτες και τους προορισμούς, προκειμένου να προσφέρει πραγματική φιλοξενία και τις αυθεντικές εμπειρίες κάθε τόπου στους καλεσμένους της σε διάφορα μέρη του κόσμου, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και τον υπεύθυνο τουρισμό.

Τα τελευταία χρόνια οι πρωτοβουλίες του brand συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δέσμευσή του το 2015, σε συνεργασία με τη WWF, για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την πρωτοβουλία του 2018 που έβαλε τέλος στα πλαστικά καλαμάκια μίας χρήσης καθώς και το δημοφιλές πρόγραμμα Bee Sustainable σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των μελισσών και την επικονίαση που ξεκίνησε το 2008.

Η νέα συνεργασία με τη Susan Sarandon συνεχίζει την παράδοση της Fairmont για μια σχέση αγάπης με τον κόσμο του σινεμά. Γενιές κινηματογραφιστών και σκηνοθετών έχουν στρέψει τις κάμερές τους σε ξενοδοχεία του brand, παρουσιάζοντας μοναδικά πολυτελή καταλύματα που αντιπροσωπεύουν πραγματικά τον εκάστοτε προορισμό. Ως μέρος της σειράς εκδηλώσεων “Fairmont Loves Film” το brand έχει επίσης συνεργαστεί με τη σκηνοθέτιδα και σεναριογράφο Gia Coppola καθώς και την καλλιτέχνιδα Cuba Tornado Scott, η οποία δημιούργησε μια ταινία μικρού μήκους στο Fairmont San Francisco, εξερευνώντας τις ιστορικές συνδέσεις της Fairmont με τον κόσμο του κινηματογράφου και την προσήλωση στα θρυλικά ξενοδοχεία του brand.

Αρκετές μονάδες όπως το Fairmont San Francisco, το Plaza στη Νέα Υόρκη, το Savoy στο Λονδίνο και το Fairmont Royal York του Τορόντο, έχουν “πρωταγωνιστήσει” σε διάσημες ταινίες. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές που έχουν γυριστεί σε ξενοδοχεία της Fairmont είναι οι ταινίες Ocean's 8, American Hustle, The Post, Molly's Game, Spotlight, Stan & Ollie, Almost Famous, The Great Gatsby, Home Alone 2, Bride Wars, 50 Shades of Grey και Notting Hill.Τα ξενοδοχεία του brand εμφανίζονται επίσης συχνά και στη μικρή οθόνη όπως για παράδειγμα στην τηλεοπτική σειρά Suits, στην οποία η Rachel Zane, την οποία ενσαρκώνει η Meghan Markle, παντρεύεται στο The Plaza στη Νέα Υόρκη, παρόλο που στην πραγματικότητα οι σκηνές γυρίστηκαν στο Fairmont Royal York στο Τορόντο.

Οι φανατικοί της χρυσής εποχής του κινηματογράφου θα αναγνωρίσουν επίσης ξενοδοχεία της Fairmont σε κλασικά φιλμ όπως τα North by Northwest, River of No Return, Vertigo, Breakfast at Tiffany’s και The French Lieutenant’s Woman. Η ίδια η Susan Sarandon, μάλιστα, έχει εμφανιστεί σε μια σειρά ταινιών που έχουν γυριστεί σε ξενοδοχεία της Fairmont συμπεριλαμβανομένων των Little Women, The January Man και King of Gypsies.