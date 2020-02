U.S. News: Δύο ξενοδοχεία στη Σαντορίνη ανάμεσα στα 50 κορυφαία της Ευρώπης

Στα 50 καλύτερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη ανήκει το Andronis Boutique Hotel και το Andronis Luxury Suites στη Σαντορίνη, σύμφωνα με την παγκόσμια αρχή αξιολογήσεων και συμβουλών προς τους καταναλωτές, U.S. News & World Report.

Στην εφετινή, 10η έκδοση της κατάταξης καλύτερων ξενοδοχείων, για τις ανάγκες της οποίας αξιολογούνται πάνω από 30.000 πολυτελή ξενοδοχεία και resort στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, τον Καναδά, το Μεξικό, τις Βερμούδες και την Καραϊβική (μία κατάταξη για κάθε περιοχή), καλύτερα ξενοδοχεία στην Ευρώπη είναι τα La Réserve Paris – Hotel and Spa (πρώτο), The Lanesborough στο Λονδίνο (δεύτερο) και The Connaught στο Λονδίνο (τρίτο).

Το Andronis Boutique Hotel βρέθηκε στην 36η θέση της Ευρωπαϊκής κατάταξης ενώ το Andronis Luxury Suites λίγο χαμηλότερα, στην 42η.

Η U.S. News αποτελεί το μοναδικό οργανισμό αξιολόγησης ξενοδοχείων βάσει εκτενούς μεθοδολογίας που συνδυάζει τις διακρίσεις των ξενοδοχείων με την κατηγορία αστέρων και τις κριτικές που συγκεντρώνουν.