Hotels.com: Δωμάτιο για... καλοφαγάδες σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης

Mια πρωτοφανή εμπειρία δωματίου για… καλοφαγάδες προσφέρει η Hotels.com σε δωμάτιο του Refinery Hotel στη Νέα Υόρκη, το οποίο υπόσχεται να ικανοποιήσει κάθε γαστρονομική απαίτηση των επισκεπτών του, από σήμερα, 17 Ιανουαρίου που ανοίγει για το κοινό.

Το δωμάτιο Bread & Breakfast, όπως ονομάζεται, θα φιλοξενήσει πεινασμένους επισκέπτες και η εμπειρία διαμονής σε αυτό ξεκινά από τη στιγμή του τσεκ ιν, όπου με την παραλαβή του κλειδιού προσφέρεται γλυκό.

Με την είσοδο στο δωμάτιο, ο επισκέπτης πλημμυρίζεται από μυρωδιές φρεσκοψημένων εδεσμάτων προετοιμάζοντάς τον για τη γαστρονομική εμπειρία που ακολουθεί.

Στο μινιμπαρ, θα βρίσκεται ένα μέρος αρτοποιίας, όπου θα υπάρχει ποικιλία απολαυστικών και δωρεάν αρτοσκευασμάτων.

Το πρωινό περιλαμβάνει μπάρες δημητριακών, φρέσκα μπέιγκελ και ντόνατ, ενώ συμπληρωματικά προσφέρονται βούτυρο, μαρμελάδα και κρέμα τυριού.

Στο κρεβάτι βρίσκονται μαξιλάρια από κρουασάν και το κεφαλάρι έχει σχήμα τοστ.

Κάθε επισκέπτης προσκαλείται να πάρει μαζί του φεύγοντας από το ξενοδοχείο την ειδική ρόμπα «Carbivore» («θερμιδοφάγος») και παντόφλες που μοιάζουν με μπαγκέτες.

Το μενού του room service σχεδιάστηκε προσεκτικά και στην πίστωση 100 δολαρίων που περιλαμβάνεται στην κράτηση οι επιλογές ζυμαρικών είναι ατελείωτες.

Η διαμονή ξεκινά από 225 δολάρια ανά διανυκτέρευση και το δωμάτιο θα προσφέρεται με τη μορφή αυτή έως και τις 31 Ιανουαρίου με κράτηση στην Hotels.com.

Hello everyone I went to a Bread & Breakfast at the @RefineryHotel and I can’t stop talking about it. They have croissant pillows and soap in the shape of bread and butter @HotelsDotCom #HotelsDotCom #RefineryHotel #BreadAndBreakfast pic.twitter.com/k0KSiYz9Y5