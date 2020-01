Ξενοδοχεία: 5 τρόποι για να ικανοποιήσετε τους millennial πελάτες

Παρόλο που οι millennial δεν αποτελούν την κύρια ομάδα πελατών των αεροπορικών εταιρειών, των ξενοδοχείων και των ταξιδιωτικών εταιρειών σήμερα, αυτό πρόκειται να αλλάξει πολύ σύντομα. Η BCG, στη μελέτη της με τίτλο Traveling with Millennials, υποστηρίζει ότι οι millennial ή όσοι ανήκουν στη Γενιά Y θα αποτελέσουν την κύρια ομάδα πελατών για τα ξενοδοχεία τα επόμενα χρόνια, όταν θα εισέλθουν στην περίοδο της ζωής τους όπου θα έχουν τις υψηλότερες απολαβές και θα πραγματοποιήσουν τις περισσότερες δαπάνες και τα περισσότερα ταξίδια.

Ένας από τους κυριότερους λόγους που τροφοδοτούν αυτήν την τάση είναι ο φόβος μη χάσουν ό,τι συμβαίνει (FOMO) στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με το CNBC, «Το κίνητρο πολλών millennial (για να ταξιδέψουν) σχετίζεται με τη δυνατότητά τους να κοινοποιήσουν φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Επομένως, στις μέρες μας τα ταξίδια δεν αποτελούν πολυτέλεια για τους ανθρώπους, αλλά αναγκαιότητα, ιδιαίτερα για τους millennial.

Δεδομένου ότι η αγορά των millennial αναμένεται να αποκτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο στον ταξιδιωτικό κλάδο, είναι απαραίτητο για τις ταξιδιωτικές εταιρείες και τους παρόχους καταλυμάτων να κατανοήσουν τις ταξιδιωτικές τους συνήθειες και προτιμήσεις. Σε άρθρο του το businessblog της trivago, παρουσιάζει τι προσδοκούν οι millennial από τη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο και πώς μπορείτε να ικανοποιήσετε τον σημερινό millennial ταξιδιώτη στο κατάλυμά σας. Διαβάστε τις προτάσεις:

Φροντίστε τους «bleisure» ταξιδιώτες

Έχει σημειωθεί αύξηση των ταξιδιών των millennial που συνδυάζουν την εργασία με την αναψυχή. Καθώς σχεδόν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού αποτελείται πλέον από millennial, αυτή η γενιά ταξιδεύει συνεχώς για εργασιακούς και επαγγελματικούς λόγους. Επιζητώντας να εξερευνήσουν καινούρια μέρη και να βελτιώσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, συχνά επεκτείνουν ένα επαγγελματικό ταξίδι σε ταξίδι αναψυχής. Μάλιστα, οι δαπάνες των millennial για επαγγελματικά ταξίδια προβλέπεται να αυξηθούν σε ποσοστό σχεδόν 50% της συνολικής αγοράς επαγγελματικών ταξιδιών το 2020.

Για να ικανοποιήσετε τους «bleisure» ταξιδιώτες στο κατάλυμά σας, βοηθήστε τους να γνωρίσουν και να απολαύσουν την τοπική κουζίνα ή μέρη γύρω από το κατάλυμά σας. Πιθανότατα, οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες θα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της διαμονής τους συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και συναντήσεις. Καθώς δεν θα έχουν χρόνο να αναζητήσουν διαφορετικές επιλογές, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντοτε στη ρεσεψιόν σας έναν οδηγό της πόλης ή έναν χάρτη, καθώς και φυλλάδια με προτάσεις για τοπικά πιάτα. Επίσης, είναι καλή ιδέα να δημιουργήσετε διασκεδαστικά ομαδικά πακέτα που περιλαμβάνουν προνόμια, όπως συγκοινωνία, εισιτήρια σε μουσεία και μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο στις εγκαταστάσεις σας.

Ενισχύστε τις παροχές εμπειριών που προφέρετε

Οι millennial θέλουν να μάθουν την τοπική κουλτούρα. Φυσικά, οι προορισμοί που διαθέτουν επιλογές για υπαίθριες εξορμήσεις, φαγητό και κρασί, μουσικά φεστιβάλ, αναψυχή, νυχτερινή ζωή και τέχνη θα επιλέγονται από μεγαλύτερο αριθμό millennial ταξιδιωτών. Εξάλλου, οι millennial δίνουν ολοένα και λιγότερη προτεραιότητα στα αυτοκίνητα και τα σπίτια τους και μεγαλύτερη σημασία στις προσωπικές εμπειρίες – και στη δυνατότητα κοινοποίησης φωτογραφιών που τις αποτυπώνουν.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε ένα τμήμα της ταξιδιωτικής αγοράς της Γενιάς Υ, θα πρέπει να προσαρμοστείτε στη μεταβαλλόμενη φύση των millennial και να ενισχύσετε τις παροχές εμπειριών που προσφέρετε. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσφέρετε στο δικό σας κατάλυμα μοναδικές εμπειρίες πελατών και παροχές για εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς, όπως ένα καταφύγιο ευεξίας.

Το φαγητό παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας τοπικής κουλτούρας. Προσφέρετε πιο αυθεντικά και πιο ενδιαφέροντα τοπικά πιάτα αντί για ένα τυπικό μενού. Οι παραδοσιακές συνταγές που εκτελούνται με τη χρήση τοπικών και φρέσκων προϊόντων και υγιεινών συστατικών θα εντυπωσιάσουν τους millennial. Άλλοι τρόποι προβολής της τοπικής κουζίνας είναι η διοργάνωση γαστρονομικών εκδηλώσεων ή περιηγήσεων γευσιγνωσίας και η πραγματοποίηση μαθημάτων ή επιδείξεων μαγειρικής.

Μην ξεχνάτε να αποτυπώνετε την τοπική κουλτούρα και στους εσωτερικούς σας χώρους. Μπορείτε επίσης να προσδώσετε περισσότερη αυθεντικότητα στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια του ξενοδοχείου μέσω τοπικών στοιχείων, έργων τέχνης και υλικών. Εάν προσθέσετε παραδοσιακά χειροτεχνήματα και έργα τέχνης από τοπικούς καλλιτέχνες στα δωμάτια του ξενοδοχείου σας, οι πελάτες σας θα αισθανθούν έντονα το τοπικό στοιχείο από την πρώτη στιγμή που θα περάσουν το κατώφλι.

Υιοθετήστε ψηφιακές τεχνολογίες

Ανεξαρτήτως των δραστηριοτήτων που αποζητούν οι millennial, στρέφονται στην τεχνολογία, για να παραμένουν πιο συνδεδεμένοι από ποτέ. Το 93 τοις εκατό των τακτικών ταξιδιωτών προτιμούν ταξιδιωτικές εταιρείες με τεχνολογία που απλοποιεί το ταξίδι.

Εάν πιστεύετε ότι η παροχή δωρεάν WiFi στους πελάτες σας είναι αρκετή, κάνετε λάθος! Ενώ το WiFi αποτελεί προϋπόθεση για τους millennial κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, υπάρχουν άλλες ψηφιακές παροχές που τους ικανοποιούν. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσφέρετε άλλες ψηφιακές παροχές, όπως εφαρμογές ξενοδοχείου για κινητές συσκευές, τεχνολογίες φωνής, ψηφιακά κλειδιά, υπηρεσίες πληρωμών μέσω κινητών συσκευών, τεχνολογίες για συσκευές που φοριούνται και αυτοματοποιημένη διαδικασία check-in και check-out. Όλες αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να έχουν μια απρόσκοπτη και ομαλή διαμονή.

Επιπλέον, επενδύστε περισσότερο στη διασφάλιση μιας έντονης και ελκυστικής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι millennial είναι εξαιρετικά ενεργοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν κοιτάζουν μόνο τις online κριτικές προτού κάνουν κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, αλλά επικοινωνούν με το κατάλυμα ψηφιακά κατά τη διάρκεια της διαμονής τους και μετά. Βεβαιωθείτε ότι αξίζει να προβληθείτε στο Instagram, κάθε φορά που οι πελάτες σάς αναφέρουν στις ιστορίες ή τις αναρτήσεις τους.

Προσφέρετε εξατομικευμένη διαμονή

Η παροχή εξατομικευμένων εμπειριών στους millennial πελάτες σας μπορεί να σας βοηθήσει να προβλέπετε τις προσδοκίες τους και να διασφαλίσετε την αφοσίωσή τους. Ως ξενοδόχος, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας, όπως προτιμήσεις δωματίων, προηγούμενες αναβαθμίσεις, λόγοι διαμονής και άλλα πολλά. Ήρθε η στιγμή να αξιοποιήσετε αυτά τα καταναλωτικά δεδομένα που έχετε ήδη στη διάθεσή σας.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα για την παροχή εξατομικευμένων εμπειριών, είναι σίγουρο ότι οι πελάτες σας θα μείνουν ικανοποιημένοι και θα γίνουν πιστοί πελάτες με θετικές κριτικές. Φανταστείτε να γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας ζητά πάντοτε αναβάθμιση σε κρεβάτι king-size και να του προσφέρετε αυτό το κρεβάτι την επόμενη φορά, χωρίς να το ζητήσει ο ίδιος. Ή να γνωρίζετε ότι ο πελάτης σας βρίσκεται στην πόλη για οικογενειακές διακοπές και να του προσφέρετε διασκεδαστικές δραστηριότητες στο κατάλυμά σας για όλη την οικογένεια.

Ενισχύστε τη βιωσιμότητά σας

Η βιωσιμότητα δεν θα βοηθήσει μόνο το περιβάλλον, αλλά θα έχει και θετικό αντίκτυπο στην εμπορική επωνυμία σας. Το Forbes αναφέρει ότι το 75% των millennial θεωρεί αρκετά ή πολύ σημαντικό να προσφέρει μια εταιρεία στην κοινωνία αντί να κυνηγά απλώς το κέρδος, στη μελέτη του με τίτλο 10 new findings about the millennial consumer. Οι millennial επικροτούν τις εμπορικές επωνυμίες που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητές τους και θα προτιμούσαν να αγοράζουν από αυτές παρά από τους ανταγωνιστές τους.

Αυτό ισχύει και για τις ταξιδιωτικές εταιρείες. Τα ξενοδοχεία που πραγματοποιούν καμπάνιες φιλικές προς το περιβάλλον και υιοθετούν βιώσιμες πρωτοβουλίες γύρω από το κατάλυμα βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων των millennial. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση των αποβλήτων και η συμμόρφωση με τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα.