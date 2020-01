Τρία νέα ξενοδοχεία στην Τουρκία μίσθωσε ο Anex Tour

Τον έλεγχο τριών ξενοδοχείων στο Didim, κοντά στην Αλικαρνασσό και την αρχαία Έφεσο, στα τουρκικά παράλια, απέκτησε ο Anex Tour.

Στο Didim υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες παραλίες της Τουρκίας, η Altinkum ή Χρυσή Παραλία.

Το Δεκέμβριο του 2019, τα ATG Hotels που ανήκουν στον ANEX Group, μίσθωσαν τρία ξενοδοχεία από την Aurum Hotels με ορίζοντα 11 ετών, τα οποία θα λειτουργούν με την επωνυμία Asteria Hotels & Resorts.

Μέχρι στιγμής, μόνο ένα ξενοδοχείο της αλυσίδας αυτής λειτουργούσε στα τουρκικά παράλια, το Asteria Bodrum Resort. Τα υπόλοιπα τρία βρίσκονται στις ακτές της Αττάλειας.

Τα Aurum Hotels είχαν μισθωθεί από την Roxy Luxury Group τον Ιανουάριο του 2019, όμως δεν είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις και διατέθηκαν εκ νέου προς μίσθωση.

Το πεντάστερο Asteria Zeus Hotel, πρώην The Roxy Luxury Moon, έχει 454 δωμάτια και λειτουργεί στο κόνσεπτ Ultra All Inclusive. Το Asteria Venus Resort & Spa, πρώην The Roxy Luxury Spa, βρίσκεται στο Akbuk και διαθέτει εξωτερική πισίνα, χαμάμ, σάουνα και γυμναστήριο. Το τρίτο, Asteria Eros, πρώην The Roxy Luxury Nature, διαθέτει 304 δωμάτια, 2 εξωτερικές πισίνες και νεροτσουλίθρες.