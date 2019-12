Στα καλύτερα τουριστικά video του κόσμου το video του Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa- δείτε το

Στα 20 καλύτερα ταξιδιωτικά βίντεο του κόσμου κατατάχθηκε το βίντεο «Seize the Moment» του ξενοδοχείου Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa. Συγκεκριμένα το «Seize the Moment» αναδείχθηκε στην 13η θέση ανάμεσα σε 164 διεθνείς συμμετοχές στο διαγωνισμό της Διεθνούς Επιτροπής Τουριστικών Φεστιβάλ «CIFFT» (International Committee of Tourism Film Festivals), όπως ανακοινώθηκε κατά την τελετή απονομής των βραβείων «Festival of Festivals Grand Prix CIFFT 2019» της Επιτροπής.

Το «Seize the Moment» απέσπασε συνολικά 29 βαθμούς, έχοντας διακριθεί στα παρακάτω επιμέρους φεστιβάλ του θεσμού:

· Βραβείο αριστείας στο «US International Film & Video Festival» των ΗΠΑ.

· Βραβείο «Tourism Multimedia Award» από το «The Golden City Gate» στο Βερολίνο.

· Βραβείο στην κατηγορία «Tourism Accommodation, Health and Wellness» από το «Terres Travel Festival-Films & Creativity» στην Ισπανία.

· Βραβείο στην κατηγορία «Hotels & Resorts» στο «On the East Coast of Europe - International Tour Film Fest» στη Βουλγαρία.

· Βραβείο στην κατηγορία «Hotels & Resorts» από το «FilmAt festival» στην Πολωνία.

· Βραβείο στην κατηγορία «Hotels & Resorts» από το Amorgos Tourism Film Festival στην Ελλάδα.

Η επιτροπή CIFFT (International Committee of Tourism film Festivals), έχοντας υπό την αιγίδα της δεκαοκτώ διεθνή φεστιβάλ, θεωρείται η πλέον αναγνωρισμένη πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της αριστείας τουριστικών και ταξιδιωτικών ταινιών.

Το βίντεο, «Seize the moment» με θέμα τη μοναδικότητα της κάθε στιγμής, αναδεικνύει την ιδιαίτερη εμπειρία που προσφέρει το Santo Maris στους επισκέπτες του. Πρωταγωνιστής του βίντεο ένας άνδρας, ο οποίος αναπολεί και αφηγείται τη δική του προσωπική ιστορία και τις έντονες στιγμές που έζησε στο νησί της Σαντορίνης. Μέσα από το βίντεο εξιστορεί πόσο σημαντικό είναι κάποιος να αφήνεται κάθε φορά σε μια καινούρια εμπειρία, να γεύεται, να ανακαλύπτει, να μαθαίνει, να βιώνει με όλες του τις αισθήσεις, να δοκιμάζει νέες εμπειρίες, να απολαμβάνει την κάθε στιγμή.

Το concept και την παραγωγή του βίντεο ανέλαβε η πολυβραβευμένη «Indigo View – Creative Productions», σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Θοδωρή Παπαδουλάκη, σκηνοθεσία του Petar Pasic και φωτογραφική επιμέλεια του Vladan Jankovic.

«Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Αποτελεί μία διεθνή ευκαιρία προβολής για το ξενοδοχείο και για τον προορισμό, καθώς το βίντεο του Santo Maris είναι το μόνο ελληνικό βίντεο που κατόρθωσε να ξεχωρίσει και να κατακτήσει μία θέση ανάμεσα στις πρώτες είκοσι υποψηφιότητες. Το πρωτότυπο concept και η σκηνοθεσία του βίντεο αναδεικνύουν τη φιλοσοφία εξυπηρέτησης που διέπει το ξενοδοχείο και που διαμορφώνει την ξεχωριστή εμπειρία που βιώνει ο επισκέπτης του Santo Maris. Παράλληλα προσκαλεί το μελλοντικό επισκέπτη της Σαντορίνης να ανακαλύψει τα μαγευτικά και ανεξερεύνητα τοπία του προορισμού.», δήλωσε η κ. Καλλιόπη Τσιφτσή, Υπεύθυνη Marketing και Δημοσίων Σχέσεων του Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa.