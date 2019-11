Σχέδια επέκτασης της Radisson στην Ελλάδα με νέα ξενοδοχεία σε δημοφιλείς προορισμούς

Νέες ευκαιρίες σε νεόδμητα ξενοδοχειακά κτίρια, αλλά και στη μεταβολή ήδη ενεργών ξενοδοχείων στην Ελλάδα αναζητά ο όμιλος Radisson, ο οποίος λειτουργεί ήδη δύο Radisson Blu ξενοδοχεία σε Αθήνα και Κρήτη.

Τα σχέδια του Ομίλου της Radisson παρουσίασαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ο senior Vice President του Ομίλου αρμόδιος για τις σχέσεις με τους ιδιοκτήτες και το franchise κ. Joep Peeters και ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ανάπτυξη κ. Elie Milky.

O κ. Μilky είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική ανάπτυξη του Radisson Hotel Group και πιο συγκεκριμένα για το portfolio ξενοδοχείων στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει επίσης αναλάβει την ανάπτυξη του ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο με στόχο το portfolio του Group να ξεπεράσει τα 20 ξενοδοχεία και 4,000 δωμάτια μέχρι το 2022, για όλα τα κύρια brands: Radisson Blu, Radisson, Park Inn by Radisson, Radisson RED και Radisson Collection.

Όπως σημείωσε ο κ. Μilky έχοντας σαν βασική προτεραιότητα την αναγνωρισιμότητα του brand στην αγορά, αναζητούνται νέες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Το Radisson Hotel Group θα επικεντρωθεί στις πόλεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, παραμένοντας ανοιχτό σε τυχόν ευκαιρίες που μπορεί να παρουσιαστούν στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, όπως για παράδειγμα στην Πάτρα, την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Κω και τις Κυκλάδες.

Το πλάνο του Radisson Hotel Group είναι να μεγιστοποιήσει την προσφορά του στην Ελληνική αγορά, βασιζόμενο σε στρατηγικές συμφωνίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαχειριστικές συμβάσεις και franchises. Τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες θα παρέχουν ευελιξία και ελευθερία στους συνεργάτες του, δίνοντας τους ταυτόχρονα την ευκαιρία να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι νέες συνεργασίες θα επωφελούνται πάντα από την επιχειρηματική αποδοτικότητα και το υψηλό επίπεδο του Group, το οποίο αναλαμβάνει από ξενοδοχεία κατηγορίας midscale μέχρι και luxury.

Το Radisson Hotel Group είναι ένας από τους μεγαλύτερους ξενοδοχειακούς ομίλους, με εφτά διαφορετικά ξενοδοχειακά brand και περισσότερα από 1.400 ενεργά και υπό κατασκευή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Ο όμιλος περιλαμβάνει τα brands Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson και Country Inn & Suites by Radisson.

Το Radisson Rewards είναι το παγκόσμιο πρόγραμμα επιβράβευσης του ομίλου, το οποίο προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και δημιουργεί αξέχαστε στιγμές στους πελάτες μας. Το πρόγραμμα προσφέρει εξαιρετικά loyalty προνόμια σε πελάτες, διοργανωτές, πράκτορες και συνεργάτες.

Με το Radisson Meetings, οι πελάτες μας επωφελούνται από την εξαιρετική υπηρεσία διοργάνωσης εκδηλώσεων, η οποία βασίζεται σε 3 βασικές αξίες εξυπηρέτησης: Personal, Professional and Memorable, παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ακολουθούν τη φιλοσοφία εξυπηρέτησης Radisson: Yes I Can!

Η παγκόσμια ομάδα του Radisson Hotel Group και των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων αποτελείται από 95.000 εργαζόμενους.