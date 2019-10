Αχ.Κωνσταντακόπουλος: 7 νέα ξενοδοχεία στο Costa Navarino, με 5.000 κλίνες- Πώς θα απογειωθεί ο τουρισμός στη Μεσσηνία

7 νέες ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας περίπου 5.000 κλινών, θα προστεθούν τα επόμενα χρόνια στο Costa Navarino, όπως είπε σήμερα Σάββατο 19 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας ΤΕΜΕΣ κ.Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος κατά την ομιλία του στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με θέμα "Η επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες: Το παράδειγμα της Costa Navarino”, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τα νέα ξενοδοχεία θα είναι: Δυο στη Γιάλοβα, 322 και 814 κλινών αντίστοιχα, που αναμένεται να λειτουργήσουν το 2021, 4 ξενοδοχεία στο Ριζόμυλο συνολικής δυναμικότητας άνω των 3.000 κλινών και δυο στο Navarino Hills κοντά στο Κυνηγού συνολικά 875 κλινών.

Ο κ.Κωνσταντακόπουλος επισήμανε την ανάγκη αναβάθμισης του αεροδρομίου της Καλαμάτας και την κατασκευή του δρόμου Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη, που θα βοηθήσουν να γίνει πράξη το νέο όραμά μας, όπως είπε, που είναι:

«Να κάνουμε την Costa Navarino και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας έναν τόπο-πρότυπο στη Μεσόγειο, στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν όχι μόνο να επισκεφθούν αλλά και να ζήσουν».

Αναλυτικά η ομιλία του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου:

"Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νέο μας Περιφερειάρχη και τον νέο Δήμαρχο Καλαμάτας για την παρουσία τους και τα καλά τους λόγια. Επίσης, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου μας για την πρόσκληση και την εξαιρετική οργάνωση. Τέλος το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τον καθηγητή κο Νίκο Γεωργόπουλο για την μελέτη και την παρουσίασή του.

Πριν 10 περίπου χρόνια, η Costa Navarino ξεκίνησε τη λειτουργία της. Η ιστορία της όπως ξέρετε όμως, ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα. Ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, όταν ο πατέρας μου, ο Καπετάν Βασίλης, θέλησε να επενδύσει στη γενέτειρά του, με όραμα να αναγνωρισθεί η Μεσσηνία ως ενας τουριστικος προορισμος υψηλής ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης και παγκοσμίου φήμης, διαμορφώνοντας παράλληλα τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι της Μεσσηνίας να παραμείνουν και να ζήσουν ποιοτικά στον τόπο τους.

Από την αρχή για εμάς ήταν ξεκάθαρο ότι θα εφαρμόζαμε ένα μοντέλο τουρισμού, που θα στηριζόταν στη φιλοσοφία της αειφόρου επιχειρηματικότητας. Ένα μοντέλο, που στηρίζει την επιτυχία του στη συνολική ανάπτυξη της περιοχής, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία, την πολιτισμική κληρονομιά και τον άνθρωπο .

Όταν ξεκινήσαμε, λίγοι στην Ευρώπη γνώριζαν τουριστικά τον τόπο μας.

H μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά τελικά και η μεγαλύτερη συνεισφορά μας στη περιοχή, ήταν ότι βοηθήσαμε να γίνει γνωστή και προσβάσιμη στην παγκόσμια τουριστική αγορά. To 2012 προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας σαν στόχο να αναγνωριστεί η Μεσσηνία και ως ένας από τους πιο ποιοτικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Είμαστε υπερήφανοι γιατί πιστεύουμε πως και αυτό πέτυχε.

Μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. αποτελούν ίδια κεφάλαια των μετόχων μας. Και μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά επενδύθηκε από το 2008 έως το 2012, δηλαδή στην καρδιά της κρίσης, στηρίζοντας έτσι σημαντικά την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή.

Εδώ παρακαλώ επιτρέψτε μου να κάνω και μια προσωπική αναφορά...

Λίγο πριν ξεκινήσουμε την μεγάλη εργολαβία στα ξενοδοχεία που λειτουργούν σήμερα στο Navarino Dunes, (ήταν μια σειρά συμβάσεων και προμηθειών θυμάμαι συνολικού προϋπολογισμού άνω των 350 εκ. Ευρώ), ορμώμενος από την διαφαινόμενη αρχή της κρίσης, πήρα το θάρρος και ρώτησα τον Καπετάνιο μήπως θα έπρεπε να περιμένουμε λίγο...

Χωρίς να σκεφτεί μου απάντησε «βεβαίως όχι, προχωράμε όπως προγραμματίσαμε», και συνέχισε: «Αν κάποτε ένα από τα εγγόνια μου ρωτήσει εσένα ή ένα από τα αδέλφια σου «εσύ τι έκανες στον πόλεμο πατέρα;» θα τους δείξετε αυτό!». Ο καπετάνιος όμως δεν ήταν μόνο ρομαντικός.

Ήξερε πολύ καλά πως η αειφόρος ανάπτυξη έχει 3 απαραίτητους πυλώνες. Εκτός από την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει και την οικονομική! Είχε βαθιά πίστη στις δυνατότητες της περιοχής μας, και έκλεισε την κουβέντα λέγοντάς μου ένα ρητό του Bill Gates «Οι άνθρωποι συνήθως υπερεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε 1 χρόνο αλλά υποεκτιμούν τι μπορούν να κάνουν σε 10. Εγώ μπορεί να μην είμαι εδώ, αλλά εσύ θα το δεις. Μόνο μην αλλάξεις την στρατηγική μας, και μην πας για αρπαχτές».

Και προφανώς είχε δίκιο. Είμαστε σήμερα μια εταιρία με καλά αποτελέσματα και καλύτερες προοπτικές. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τη μητέρα μου Κάρμεν και τα δυο μου αδέλφια, τον Κωστή και το Χρήστο, τόσο για την ηθική στήριξη σε εμένα και την ομάδα μου, αλλά βεβαίως και για την μεγάλη οικονομική στήριξη στην ΤΕΜΕΣ, όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια!

Φυσικά, όλα αυτά δεν τα καταφέραμε μόνοι μας. Τα καταφέραμε όλοι μαζί. Και θα ήθελα σήμερα, με αυτήν την αφορμή, να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν από την πρώτη ημέρα μέχρι και σήμερα στην προσπάθεια. Όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση ενός εγχειρήματος πρωτόγνωρου για την περιοχή μας αλλά και για την Ελλάδα.

Δεν ήταν αυτονόητο ότι θα πετύχουμε: πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι στις υπηρεσίες και τις πολιτικές διοικήσεις των Δήμων, των Περιφερειών, αλλά βεβαίως και των Υπουργείων, έπρεπε να δουλέψουν και να συνεργαστούν όλα αυτά τα χρόνια, για να δημιουργηθούν κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις η για να επιλυθούν προβλήματα. Έχετε ίσως οι περισσότεροι ακούσει για τις 3000 υπογραφές, αλλά θέλω να πω ότι ουδέποτε είχαμε θεσμικά αρνητική αντιμετώπιση.

Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι, ή υπηρεσίες, που ήσαν λιγότερο αποτελεσματικοί ή ευθυνόφοβοι, αλλά εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον σε θέση ευθύνης που να ήταν ανοιχτά αρνητικός. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του νομού μας για τη συνεχή τους υποστήριξη. Οφείλω να μοιραστώ αυτή μας την εμπειρία για να το ακούσουν και νέοι πιθανοί επενδυτές που κοιτούν την Ελλάδα και την περιοχή μας αυτή τη στιγμή.

Θέλουμε, χρειαζόμαστε περισσότερες ποιοτικές επενδύσεις στον Τουρισμό στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Περιοχή μας. Μπορεί να κουραστήκαμε λίγο αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες εξοικειώθηκαν με πολλά θέματα και τώρα είναι πολύ ευκολότερο να αδειοδοτηθούν μεγάλου μεγέθους επενδύσεις στην Ελλάδα.

Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι γιατί καταφέραμε να βοηθήσουμε να αναδειχθεί η Μεσσηνία, εκτός από προορισμό διακοπών, και σε έναν επενδυτικό προορισμό. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Όμιλο Olayan, έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, που αποφάσισε να συνεπενδύσει μαζί μας στην ΤΕΜΕΣ από το τέλος του 2014, ενστερνιζόμενος το όραμά μας για την τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Να ευχαριστήσω αντίστοιχα και την επενδυτική εταιρία Consiltech, του φίλου μου Τομας Νεμεκ, που σύναψε μαζί μας πριν λίγους μήνες συμφωνία συνεπένδυσης για την ανάπτυξη και λειτουργία της περιοχής Navarino Hills. Φυσικά δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω την Aegean και τον Πρόεδρό της κο Ευτύχη Βασιλάκη για την πολυετή στρατηγική μας συνεργασία. Ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρία που πίστεψε στην περιοχή μας, και δημιούργησε σταθμό στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξης της προσβασιμότητας του προορισμού μας αλλά και όλης της Πελοποννήσου.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλες τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας που μοιράστηκαν το όραμα μας και μαζί αναπτύσσουμε τη Μεσσηνία μας, όπως επίσης τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια για τη συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου υλοποιώντας σημαντικές δράσεις.

Νέο κεφάλαιο για την Costa Navarino

Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο για την Costa Navarino, ευελπιστώντας το ίδιο και για την Μεσσηνία συνολικά. Χρειάζεται να αναδείξουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει η περιοχή μας. Να προσφέρουμε τουριστικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας κάθε εποχή του χρόνου, αλλά και αυθεντικές εμπειρίες ζωής που μπορούν να προσελκύσουν διαφορετικά κοινά στην περιοχή μας.

Σήμερα, θέτουμε λοιπόν το νέο μας όραμα για την περιοχή μας: «Να κάνουμε την Costa Navarino και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας έναν τόπο-πρότυπο στη Μεσόγειο, στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν όχι μόνο να επισκεφθούν αλλά και να ζήσουν».

Το νέο όραμα είναι μεγάλο και δύσκολο. Ο Καπετάνιος όμως πάντα έλεγε «δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα μόνο γνωστά και άγνωστα». Οι μεγάλοι στόχοι δεν μπαίνουν άλλωστε για να φοβίζουν, αλλά για να μας κινητοποιούν. Απαιτούν να στοιχηθούμε πίσω τους, και να δουλέψουμε μεθοδικά για να τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί. Με αυτόν τον στόχο ξεκινήσαμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της Costa Navarino.

Η Costa Navarino αποτελείται από 4 περιοχές, συνολικής έκτασης άνω των 10.000 στρεμμάτων. Οι περισσότεροι ξέρετε το Navarino Dunes, καθώς είναι η περιοχή όπου λειτουργούν σήμερα τα δύο πρώτα ξενοδοχεία μας, το ένα γήπεδο γκολφ, και οι πρώτες κατοικίες.

Σε κάθε μία από τις 4 περιοχές, που έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά, προβλέπεται ο συνδυασμός ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών, γηπέδων γκολφ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, υποδομών και εμπειριών, με στόχο να ενισχύσουμε την καθιέρωση της περιοχής ως έναν προορισμό επιλογής για τουρισμό όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και έναν προορισμό πιο μακροχρόνιας διαμονής.

Η πρώτη από τις νέες υπό ανάπτυξη περιοχές είναι το Navarino Bay στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου από το 2011 ήδη λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το The Bay Clubhouse, ένα από τα πρώτα υπόσκαφα γκολφ clubhouses παγκοσμίως, έκτασης 2.000 τ.μ.

Πρόκειται για ένα κτήριο που εντάσσεται μοναδικά στο καταπράσινο τοπίο και έχει ανεμπόδιστη θέα προς το γήπεδο και τον κόλπο του Ναβαρίνου.

Ταυτόχρονα, στην ίδια περιοχή πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η κατασκευή ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Θα είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Costa Navarino και ένα μοναδικό resort στη Μεσόγειο. Σύντομα θα ανακοινώσουμε και το Brand του, που θα είναι από τα καλύτερα του κόσμου. Συνολικά θα περιλαμβάνει μόνο 99 κλειδιά (322 κλίνες) σε σουίτες και βίλες με πισίνες, ένα νέο spa, ένα μοναδικό health club, και ένα beach club με πισίνες μπροστά στον κόλπο του Ναβαρίνου. Τα περισσότερα κτήρια όπως βλέπετε θα είναι υπόσκαφα και θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Παράλληλα, ένα δεύτερο ξενοδοχείο μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή, λίγο πιο βορειά προς τη Γιάλοβα, που θα ολοκληρωθεί επίσης το 2021. Θα περιλαμβάνει συνολικά 192 κλειδιά (814 κλίνες ) σε δωμάτια, σουίτες και κατοικίες τριών και τεσσάρων δωματίων και ένα μικρό παραθαλάσσιο «χωριό» με καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, θερινό κινηματογράφο κ.α.

Και τα δυο νέα ξενοδοχεία της περιοχής Navarino Bay θα περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και κατοικίες για συνεργάτες μας.

Επίσης, από το Νοέμβριο του 2018 έχουν ξεκινήσει και τα έργα κατασκευής των δύο νέων γηπέδων γκόλφ 18 οπών στην περιοχή Navarino Hills, στον Κυνηγό, σε ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων, με μοναδική θέα προς την ενδοχώρα της Πυλίας αλλά και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Στόχος μας έως το 2021 είναι να λειτουργούν συνολικά 4 γήπεδα, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο για την περιοχή.

Oι επενδύσεις που συνοπτικά ανέφερα, και έχουν ήδη ξεκινήσει να κατασκευάζονται, θα ξεπεράσουν τα 250 εκ. ευρώ ενώ υπολογίζουμε ότι θα δημιουργήσουν 630 άμεσες θέσεις εργασίας και μαζί με τις έμμεσες, συνολικά πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίες. Αυτές που ανέφερα είναι επιπλέον των σημερινών περίπου 4.000 συνολικών (έμμεσων και άμεσων) θέσεων εργασίας που έχει δημιουργήσει η λειτουργία του Navarino Dunes.

Η επόμενη 3η φάση επενδύσεών μας αφορά την περιοχή του Ριζόμυλου, το Navarino Blue, στον Μεσσηνιακό κόλπο. Μια περιοχή που είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, και έχουμε ήδη στην ιδιοκτησία μας το σύνολο των εκτάσεων που χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στόχος μας είναι σε αυτά τα ξενοδοχεία να προσφέρεται απαράμιλλη ποιότητα αλλά σε μια πιο προσιτή τιμή. Εκεί θα αναπτύξουμε 4 μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.300 κλειδιών και άνω των 3.000 κλινών.

Επίσης δρομολογείται η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills. Σε επόμενο στάδιο, εκτός από τα δυο γήπεδα γκολφ, η περιοχή θα περιλαμβάνει 2 νέα ξενοδοχεία, 230 κλειδιών με συνολικά 875 κλίνες καθώς και τουριστικές κατοικίες. Η ανάπτυξη του Navarino Hills θα έχει περιορισμένη δόμηση και θα δώσει έμφαση σε δραστηριότητες αθλητισμού και ευεξίας καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου,

Και στις δυο παραπάνω περιοχές έχουμε ξεκινήσει τον σχεδιασμό του Master Plan και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό κάποιων τμημάτων.

1,2 δισ.ευρώ για τις νέες επενδύσεις

Συνοψίζοντας, το σύνολο όλων μας των επενδύσεων στην περιοχή, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις, θα ξεπεράσει τα 1.2 δις ευρώ και η απασχόληση θα ξεπεράσει τις 11.200 έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού μας σχεδίου είναι επίσης η ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών και στις 4 περιοχές της Costa Navarino. Να σημειώσω ότι οι επενδύσεις που κάνουν οι αγοραστές των κατοικιών μας είναι επιπλέον των δικών μας επενδύσεων όπως σας τις ανέλυσα πριν.

Έως σήμερα στο Navarino Dunes, οι επενδύσεις τρίτων από τις πωλήσεις που έχουμε ήδη κάνει, θα ξεπεράσουν τα 108 εκ ευρώ. Συνολικά στην Costa Navarino, οι επενδύσεις τρίτων σε αγορά και κατασκευή διάφορων τύπων κατοικιών θα φτάσουν τα 1.3 δις

Αν λοιπόν προσθέσουμε το σύνολο των επενδύσεων στην Costa Navarino, ξεπερνάμε τα 2,5 δις Ευρώ.

Οι κατοικίες και τα νέα γήπεδα γκολφ θα προσελκύσουν πολλούς επισκέπτες τη χαμηλή περίοδο, οδηγώντας σε λειτουργία πολλών τμημάτων της Costa Navarino όλο το χρόνο. Θα προσελκύσουμε επισκέπτες που θα μένουν για μεγαλύτερο διάστημα στον τόπο μας και δεν θα περνούν εδώ μόνο λίγες ημέρες. Αλλά και ανθρώπους που θα θέλουν να κάνουν τη Μεσσηνία το «δεύτερο σπίτι» τους. Ανθρώπους από όλο τον κόσμο που θα θελήσουν να εγκατασταθούν εδώ μόνιμα, πολλοί από αυτούς μετά τη συνταξιοδότησή τους. Αλλά και Έλληνες που έζησαν επί χρόνια στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην Πατρίδα.

Ωστόσο, για να πετύχουμε, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί, και πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που μας ενώνουν και όχι σε αυτά που μας χωρίζουν.

Πρέπει να εργαστούμε ομαδικά για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην περιοχή μας

Σε ένα διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΤΕ ο Πρόεδρος μας μιλούσε για τις περιοδείες που έκανε σε όλη την Ελλάδα. Προφανώς στις περισσότερες συναντούσε και τους Δημάρχους των πόλεων που επισκεπτόταν. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που του έκαναν οι περισσότεροι ήταν «πες μου τι πρέπει να κάνω για να γίνει η πόλη μου πιο ελκυστική για τους τουρίστες…» Η απάντηση πάντα ήταν και είναι η ίδια, τίποτα περισσότερο από το καλύτερο που μπορείς να κάνεις και για τους πολίτες σου! Η εμπειρία του επισκέπτη είναι συνολική και είναι η ίδια με αυτή του κατοίκου.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Μας τιμά ιδιαίτερα η σημερινή σας επίσκεψη στη Μεσσηνία μαζί και με τη σύζυγό σας, για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Στόχος όλων εδώ σήμερα είναι η ανάπτυξη του τόπου μας, και παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε που θα αδράξω την ευκαιρία να αναφερθώ σε δύο θέματα υποδομών που μας απασχολούν όλους.

Το πρώτο αφορά το νέο οδικό δίκτυο από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη.

Νομίζω ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και είμαι βέβαιος πως το κράτος θα αποσβέσει και πολύ γρήγορα την επένδυσή του.

Εξηγώ γιατί:

Τα νέα μας έργα, όπως και άλλα έργα που προγραμματίζονται στη Δυτική Μεσσηνία και τον Μεσσηνιακό κόλπο θα αυξήσουν σημαντικά τις ροές.

Βεβαίως, ο νέος δρόμος θα ωφελήσει τη Δυτική Μεσσηνία, αλλά θα ωφελήσει πολύ και την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας! Η μεγαλύτερη ανεργία όπως όλοι ξέρουμε είναι στα αστικά κέντρα. Εμείς έχουμε σήμερα περίπου 400 συνεργάτες που πηγαινοέρχονται καθημερινά με λεωφορείο από την Καλαμάτα και υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τους 1.000 σε τρία χρόνια.

Σήμερα κάνουν 2,5 ώρες πήγαινε-έλα κάθε μέρα! Υπολογίζουμε ότι με τον νέο δρόμο θα κάνουν 1,5. Δηλαδή, 1 ώρα λιγότερο την ημέρα στο δρόμο, άρα 1 ώρα περισσότερη ξεκούραση, με τους φίλους τους, ή με την οικογένειά τους, ή καταναλώνοντας στην πόλη.

Επίσης, θα γίνουμε πιο ελκυστικός προορισμός εργασίας για τους κατοίκους της Καλαμάτας, άρα μπορεί να ανέβουμε από το 70% Μεσσήνιους συνεργάτες σήμερα, γιατί όχι, στο 90%!

Παράλληλα οι πελάτες μας, θα έχουν ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στην πόλη της Καλαμάτας από 1 ώρα που κάνουν σήμερα με το αυτοκίνητο, μπορούν να κάνουν 35 λεπτά και χωρίς στροφές. Όταν είναι κάποιος διακοπές προτιμάει να κάνει μόνο εύκολες και γρήγορες μετακινήσεις...

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακούω ότι αν ξεκινήσουν όλα σήμερα, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Εμείς το 2023 υπολογίζουμε να έχουμε περίπου 600.000 διανυκτερεύσεις. 1 στα 10 βράδια να πάει κάποιος στην Καλαμάτα, μόνο από εμάς, είναι δυνητικά 60.000 επιπλέον επισκέψεις το χρόνο για την πόλη με ότι αυτό συνεπάγεται

Το δεύτερο θέμα αφορά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας.

Το πολιτικό τμήμα του αεροδρομίου χρειάζεται επειγόντως αναβάθμιση και νέες επενδύσεις στο κτίριο επιβατών και σε χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, για να μπορέσει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σήμερα ανταποκρίνεται οριακά στην κίνηση που έχει, κυρίως λόγω των ηρωικών θα έλεγα προσπαθειών του Αερολιμενάρχη και της ομάδας του.

Είναι σημαντικό να παρθεί γρήγορα μία απόφαση για το αν και με ποιόν τρόπο θα αναπτυχθεί. Το αεροδρόμιο αποτελεί για την εταιρεία μας αλλά και όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής το δίκτυο διανομής μας. Δεν υπάρχει νόημα να παράγουμε νέο προϊόν (δηλαδή νέες επενδύσεις) αν δεν μπορούμε να το διανείμουμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρωθυπουργέ για τη σημερινή σας παρουσία, αλλά και όπως είδαμε και στο video του επιμελητηρίου, για τη διαχρονική σας θετική στάση και βοήθεια.

Θυμάμαι από τότε, στα μέσα του ΄90 όταν είχαμε έρθει να σας παρουσιάσουμε τα σχέδιά μας, τα πρώτα σας ερωτήματα αφορούσαν την επίδραση στο περιβάλλον. Τότε το περιβάλλον δεν ήταν και τόσο «της μόδας» όσο είναι σήμερα. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε ευαισθησίες και γνώση για τα περιβαλλοντικά θέματα.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μπει στην agenda και να συζητηθεί επιτέλους και θεσμικά στη χώρα μας, μια λανθασμένη αντίληψη που έχουν αρκετοί Έλληνες και ορισμένες υπηρεσίες. Ποια είναι αυτή; Ότι η ανάπτυξη και το περιβάλλον είναι δύο όροι ασύμβατοι... λάθος! Μπορούν να είναι απόλυτα συμβατοί, απλώς θέλουν συνεννόηση, σωστή προετοιμασία και αλληλοσεβασμό στις ανάγκες και των δύο πλευρών.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, κο Αντώνη Σαμαρά για την σημερινή του παρουσία και για τη διαχρονική βοήθειά του προς την Μεσσηνία και τις προσπάθειές μας.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους και για την αγάπη που βάζουν στη δουλειά τους που με κάνει τόσο περήφανο!

Σας ευχαριστώ!"

