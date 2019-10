Διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George στα βραβεία του Condé Nast Traveler

Το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία συμπεριλαμβάνεται για ακόμα μια χρονιά στη διάσημη λίστα του περιοδικού Condé Nast Traveler με τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου, όπως αξιολογήθηκε από τους αναγνώστες του. Το ίδιο ισχύει και για το Ξενοδοχείο King George που διακρίνεται για δεύτερη φορά.

Το γνωστό περιοδικό Condé Nast Traveler διέκρινε τα δυο πιο πολυτελή και ιστορικά ξενοδοχεία της Αθήνας ανάμεσα στα 10 κορυφαία ξενοδοχεία στην περιοχή της Ελλάδας και Τουρκίας. Τα παγκοσμίου φήμης «Readers' Choice Awards» ανέδειξαν 1.800 νικητές, που επιλέχθηκαν από 600.000 αναγνώστες απαντώντας στην έρευνα του Readers' Choice 2019, επιλέγοντας έτσι τις καλύτερες πόλεις, νησιά, ξενοδοχεία, και συγκοινωνίες στον κόσμο. Τα βραβεία θα δημοσιευθούν στο τεύχος Νοεμβρίου 2019 του διάσημου περιοδικού Condé Nast Traveler.

Κατακτώντας τις σημαντικές αυτές θέσεις, τα Ξενοδοχεία Μεγάλη Βρεταννία και King George δεσμεύονται να συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικές και αυθεντικές εμπειρίες για τους επισκέπτες τους. Παρέχουν την καλύτερη τοποθεσία στην καρδιά της Αθήνας με μοναδική θέα στην Ακρόπολη και αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλα τα διεθνή ξενοδοχεία, προσφέροντας αυθεντική πολυτέλεια και αξέχαστη διαμονή.

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, του οποίου την λειτουργική διεύθυνση έχει η Marriott International, Inc.., είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε, συμφερόντων του ομίλου Λασκαρίδη. Το ξενοδοχείο King George, του οποίου τον έλεγχο έχει η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., διαχειρίζεται επίσης η Marriott International, Inc. Η Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ξενοδοχείων στον κόσμο, με έδρα την Bethesda, Maryland, USA, με 5,700 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 110 χώρες, της ιδιοκτησίας ή της διαχείρισής της.

