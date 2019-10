Στις 11-13 Οκτωβρίου το Democracy & Spirituality Weekend στην Costa Navarino

«Οι σπουδαίοι φιλόσοφοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα πριν από 2.500 χρόνια διαφώτισαν το δυτικό αλλά και τον ανατολικό πολιτισμό και σκέφτονταν πάντα την αιωνιότητα, όχι το παρόν. Σήμερα έχουμε χάσει την έννοια πώς ό,τι κάνουμε αφορά στην αιωνιότητα. Πρέπει να σκεφτόμαστε όχι για τα επόμενα 3 χρόνια, αλλά για τα επόμενα 1.000». Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε η ομιλία του Brunello Cucinelli, επιχειρηματία και ανθρωπιστή, στο πλαίσιο του Democracy & Spirituality Weekend, στην Costa Navarino. Σε ένα καταπράσινο σκηνικό με φόντο τα αιωνόβια ελαιόδεντρα, συμμετέχοντες από κάθε γωνιά του κόσμου, άκουγαν με προσοχή τον Cucinelli να αναπτύσσει με πάθος και με σοφία, τις ιδέες του για τον ανθρωπιστικό καπιταλισμό, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, να εμβαθύνουν στη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα.

Στο «Democracy & Spirituality Weekend», το οποίο διοργανώθηκε για 5η χρονιά στις 11-13 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με το «Athens Democracy Forum», παρευρέθηκαν ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, o Πρόεδρος των New York Times International Stephen Dunbar-Johnson, σύνεδροι του φόρουμ της Αθήνας, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να λάβει μέρος σε μια πολύ επίκαιρη συζήτηση για τη δημοκρατία.

Ο Brunello Cucinell, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Brunello Cucinelli S.p.A, μίλησε επίσης για το πώς τον ενέπνευσαν οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι φιλόσοφοι, για τη στάση ζωής που επέλεξε: «Το πρώτο ερέθισμά που μου έδωσαν, είναι η ιδέα ότι είμαστε οι προσωρινοί θεσμοφύλακες της ανθρωπότητας. Αν σκεφτόμαστε ως κηδεμόνες και όχι ως ιδιοκτήτες, θα λειτουργούμε πολύ διαφορετικά στη ζωή μας».

«H δημοκρατία θέτει το ερώτημα: σε τι είδους κοινωνία θέλουμε να ζούμε; Η πνευματικότητα διερωτάται: τι είδους άνθρωπος επιλέγω να είμαι; H σχέση μεταξύ δημοκρατίας και πνευματικότητας έγκειται στην παραδοχή ότι κάθε είδους δύναμη ξεκινά από το πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας», τόνισε ο Khalil Osiris, CEO της Reflecting Freedom και μέλος ΔΣ στο House of Mandela Family Foundation.

Στο ‘Διάλογο Σωκράτη-Κομφούκιου’, η Angie Hobbs, Καθηγήτρια Δημόσιας Κατανόησης Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, και ο Rana Mitter, Καθηγητής Ιστορίας και Πολιτικής της σύγχρονης Κίνας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μετέφεραν μια φανταστική αλληλεπίδραση των δύο σπουδαίων φιλοσόφων, από τον 5ο αιώνα π.Χ., στο παρόν, με επίκεντρο τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες του ανατολικού και δυτικού τρόπου σκέψης.

Την κεντρική συζήτηση συντόνισαν στελέχη των New York Times: η Katrin Bennhold, Διευθύντρια του Γραφείου Βερολίνου και ο Serge Schmemann, Μέλος του Editorial Board των New York Times και Διευθυντής Προγράμματος του Athens Democracy Forum.

O Αχιλλέας Τσάλτας, Πρόεδρος του Athens Democracy Forum, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες σημειώνοντας: «Η εκπαίδευση και η δικαιοσύνη αποτελούν τα θεμέλια της δημοκρατίας, αλλά υπάρχει κι ένας τρίτος πυλώνας, η αμοιβαιότητα, που συνδέεται με την έννοια της πνευματικότητας. Είναι απαραίτητο να συνδέουμε την πνευματικότητα με τα ιδανικά και τις βασικές αξίες της δημοκρατίας, αυτό είναι που τόνισαν και οι ομιλητές μας: την ιδέα του ανθρωπιστικού καπιταλισμού, τις προσωπικές μας ιστορίες και το πώς η ευγένεια του πνεύματος τροφοδοτεί τη δημοκρατία, αλλά και τις γέφυρες που χρειαζόμαστε για να ενώσουμε τον τρόπο σκέψης και τη φιλοσοφία, μεταξύ Δύσης και Ανατολής».

Την κεντρική συζήτηση του Democracy & Spirituality Weekend πλαισίωσαν παράλληλες δράσεις: ο Brunello Cucinelli διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του «To όραμα του Solomeo» και μίλησε με το κοινό για την προσωπική του φιλοσοφία, τον «ανθρωπιστικό καπιταλισμό». Αποσπάσματα από το βιβλίο της «H Δημοκρατία του Πλάτωνα: A Ladybird Expert Book» διάβασε και η Καθ. Angie Hobbs, συζητώντας με το κοινό για το αιώνιο δίλημμα της δικαιοσύνης στη δημοκρατία. Οι συμμετέχοντες του τριημέρου, έλαβαν επίσης μέρος στις πολιτιστικές και μεσσηνιακές εμπειρίες που προσφέρει η Costa Navarino, όπως τους Φιλοσοφικούς Περιπάτους με θέμα την πνευματικότητα, τις ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τη γευσιγνωσία ελαιόλαδου, ανακαλύπτοντας τη διατροφική παράδοση της Μεσσηνίας.

---

Πληροφορίες για τους συντάκτες:

