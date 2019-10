Seven Stars Luxury Awards | Ξενοδοχεία, προσωπικότητες και επιχειρήσεις που βραβεύθηκαν στη λαμπερή τελετή

Σε μια λαμπερή βραδιά στη Λίμνη Βουλιαγμένης πραγματοποιήθηκαν για 7η συνεχή το Σάββατο, δύο χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωσή τους στην Ελλάδα από το Ecali Club, τα βραβεία των 7 αστέρων, Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards (SSLHLA) , γνωστά κι ως τα Όσκαρ της Πολυτέλειας ή τα Όσκαρ του Τουρισμού, στη Λίμνη Βουλιαγμένης.

Μεταξύ των καλεσμένων της εκδήλωσης ήταν γαλαζοαίματοι και μέλη της διεθνούς επιτροπής των 7 αστέρων όπως ο Πρίγκιπας Massimiliano Della Tore e Taso, Princess Costanza Della Tore e Taso, Baroness Nerina Keeley, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Oliver Jiszda, ο Θάνος Λιόντος, η Βέτη Νικολοπούλου και η Νίνα Λοτσάρη.

Από την Ελλάδα βραβεύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι...

KSM HUMAN RESOURCES

IDEAL MÝKONOS

SUPER STROM VATSINAS

OUT OF THE BLUE CAPSIS

CROWN PLAZA

WYNDHAM ATHENS

CHORA MÝKONOS

KENSHO

The Ecali Club

Από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, οι...

THE TRANS RESORT BALI

HANGING GARDENS OF BALI

TRANSCORP HILTON NIGERIA

OPERA PARIS FRANCE

LETS GO MALDIVES

No11 Vienna

Τα βραβεία γυναίκα και άνδρας της χρονιάς παρέλαβαν οι

Mrs Regine Sixt, η γερμανίδα αντιπρόεδρος της Sixt International

Mr. Tony Elumelu, ιδρυτής του αφρικανικού Tony Elumelu Foundation, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε ο ίδιος το 2010 με έδρα στο Λάγος και πρεσβεύει ότι με την κατάλληλη στήριξη, οι επιχειρηματίες μπορούν να συμβάλλουν στην ευμάρεια και την κοινωνική ανάπτυξη της Αφρικής.