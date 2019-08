Πολυτελείς all inclusive διακοπές προωθεί η Marriott International

Mια νέα all inclusive πλατφόρμα που θα εξυπηρετεί το αυξανόμενο κομμάτι διακοπών της, λανσάρει η Marriott International, αναβαθμίζοντας το πρόγραμμα Marriott Bonvoy και εμβληματικά brand της όπως το Ritz-Carlton και το Westin Hotels & Resorts ώστε να έχουν all inclusive προσέγγιση.

Η πλατφόρμα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Marriott, Tony Capuano, θα προσφέρει στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μια επαναστατική πρόταση value για τα πολυτελή και premium resort τους σε όλο τον κόσμο ενώ θα προσφέρει και στους επισκέπτες μια νέα επιλογή διακοπών με brand που εμπιστεύονται.

Η Marriott International σκοπεύει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο all inclusive σε δημοφιλείς προορισμούς διακοπών σε όλο τον κόσμο με ένα μείγμα νεόκτιστων ξενοδοχείων και ανακαινίσεων σε υπάρχοντες μονάδες.

Η νέα πλατφόρμα θα προσφέρει στα 133 εκατ. μέλη του προγράμματος Marriott Bonvoy την επιλογή να κερδίζουν και να εξαργυρώνουν πόντους μέσα από αυτό το κόνσεπτ ενιαίας τιμής.

Η Marriott σχεδιάζει να αναβαθμίσει ανάλογα τα πολυτελή της brand λόγω αύξησης της ζήτησης για premium και πολυτελείς διαμονές all inclusive (The Ritz-Carlton, Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin Hotels, W Hotels, Autograph Collection και Delta by Marriott). Οι επισκέπτες θα απολαμβάνουν ξεχωριστές εμπειρίες, ανάλογα με το brand, αλλά στο πρότυπο all inclusive.

Τα all inclusive resort της Marriott θα προσφέρουν ποικιλία υπηρεσιών, γαστρονομικών επιλογών και εμπειριών για όλες τις ηλικίες, διαφορετικά για κάθε brand. Για τους ενήλικες οι υπηρεσίες all in μπορέι να περιλαμβάνουν γυμναστική και σπα, γεύματα χωρίς κράτηση και γκουρμέ εστιατόρια, πισίνες αποκλειστικά για ενήλικες, εικοσιτετράωρο room service, νυχτερικά κέντρα και απεριόριστη κατανάλωση ποτών.

Στα οικογενειακά resort θα προσφέρονται επιλογές όπως θαλάσσια σπορ, καινοτόμα παιδικά κλαμπ και διασκέδαση.