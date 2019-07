Φεστιβάλ blueFest Crete 19 στο ξενοδοχείο Minos Beach art

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το blueFest Crete | Culture & Beyond του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη στις 13-14 Ιουλίου 2019 στο Minos Beach art hotel, μέλος της bluegr Hotels & Resorts, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Σε ένα άριστα οργανωμένο διήμερο, το φεστιβάλ κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο να τιμήσει τους στόχους του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη που, έχοντας ως παρακαταθήκη τη μακρά ιστορία του στο πλευρό της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, πέτυχε να αναδείξει το έργο Ελλήνων δημιουργών και παραγωγών, και να ενισχύσει τους δεσμούς του τουρισμού με τον πολιτισμό και την καινοτομία.

Έχοντας αφιερώσει την πρώτη μέρα του φεστιβάλ στην τέχνη και τη δεύτερη στην προβολή του πλούτου της κρητικής γης και γαστρονομίας, οι πολλοί και σημαντικοί καλεσμένοι και επισκέπτες του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις εικαστικές δράσεις, αλλά και να γευτούν τις νοστιμιές από μια πληθώρα γαστρονομικών εκδηλώσεων, γνωρίζοντας παράλληλα από κοντά ένα από τα ομορφότερα μέρη της Κρήτης.

Ο πολιτισμός στο επίκεντρο

Η εκκίνηση του φεστιβάλ έγινε το Σάββατο 13 Ιουλίου οπότε και πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης “Come with the Wind” όπου παρουσιάστηκε η δημιουργία του εικαστικού Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου και του αρχιτέκτονα Γιώργου Ρυμενίδη, με την οποία κατάφεραν να κερδίζουν το “Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας 2019”. Το έργο θα παραμείνει στη μόνιμη συλλογή του ιδρύματος στο ανοιχτό μουσείο του Minos Beach art hotel.

Το έργο είναι ένας συνδυασμός γλυπτικής και ηχητικής εγκατάστασης που εμπνέεται από το αρχαίο μνημείο των Αέρηδων στην Πλάκα και αποτελείται από οκτώ ηχητικές στήλες που αντιπροσωπεύουν τα οκτώ σημεία του ορίζοντα, τα οποία “εκπροσωπούνται” ηχητικά από τις ανάλογες ριπές ανέμου που ενεργοποιούνται από την ίδια την παρουσία των επισκεπτών της εγκατάστασης και της περιδιάβασής τους εντός του έργου. Στην περίπτωση που η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων θεατών ενεργοποιήσει όλους τους ανέμους ο ενδιάμεσος χώρος της πλατείας μεταμορφώνεται σε μια απρόσμενη και αυτοσχεδιαστική συμφωνία ανέμων.

Οι ήχοι που αναπαράγονται από τις οκτώ ηχητικές στήλες, οι οποίες όλες μαζί συνθέτουν μια απόλυτη οκτάβα, αποτελούν ψηφιακά επεξεργασμένες ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής, όπως επεξεργάστηκαν από τον Κώστα Μόσχο, η οποία προέρχεται από οκτώ διαφορετικές περιοχές του κόσμου έτσι όπως αυτές ορίζονται γεωγραφικά σε σχέση με τον Νομό Λασιθίου. Η μουσική μετατρέπεται σε ήχους ανέμου, ενώ οι ίδιες οι στήλες λειτουργούν ως αντι-ηχεία που ανάλογα με τον υπαρκτό άνεμο στην περιοχή παράγουν επιπλέον ήχο με την όλη εγκατάσταση να παραπέμπει σε πνευστά μουσικά όργανα της αρχαιότητα. Η in situ εγκατάσταση του “Come with the Wind” συμπληρώνεται από αέρινα ringtones των επεξεργασμένων ήχων των οκτώ ανέμων, ενώ οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας των επισκεπτών λειτουργούν ως επιτελεστικά αντι-ηχεία, ενορχηστρώνοντας ένα ηχητικό περιβάλλον που εξαπλώνεται σαν αέρινος ψίθυρος σε όλους τους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

Το “Come with the Wind” αποτελεί πλέον μέρος της μόνιμης συλλογής του Ιδρύματος και μπορούν να το εξερευνήσουν όλοι οι επισκέπτες του υπαίθριου μουσείου του Minos Beach art hotel.

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του κοινού και στην εικαστική έκθεση “Blue Nights" της οποίας την επιμέλεια είχε ο κ. Σωτήρης Μπαχτσετζής, ιστορικός τέχνης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Πρόκειται για μια έκθεση με τα έργα video art των Αλέξανδρου Κακλαμάνου (Full Circle), James Lane (Ονειρομαντείο) και Θεόδωρου Ζαφειρόπουλου (Η Αγία Θέα / The Holy View), που άντλησε έμπνευση από την παράδοση των θερινών σινεμά και κατάφερε να μαγέψει τους επισκέπτες, γεμίζοντάς τους με νοσταλγία, μέσα από τις προβολές. Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στους κήπους του Minos Beach art hotel ανακαλύπτοντας τις προβολές που κατάφεραν με μοναδικό τρόπο να συνδέσουν το τοπικό στοιχείο με τη χωρίς σύνορα αδέσμευτη αίσθηση που οφείλει να προσφέρει η τέχνη! Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Οκτώβρη 2019.

Οι δράσεις του Σαββάτου ολοκληρώθηκαν μελωδικά, μέσα από την πραγματοποίηση της υπέροχης μουσικής παράστασης “Ραδιοθεραπεία” από τον συνθέτη και μόνιμο κάτοικο Αγίου Νικολάου, Νίκο Ξυνό. Η “Ραδιοθεραπεία” που αποτελείται από ένα σύνολο δημιουργιών του συνθέτη σε lounge, ethnic, jazz ρυθμούς, μετράει αισίως δέκα έτη παρουσίας και βρέθηκε δικαίως στην τιμητική θέση του κλεισίματος της πρώτης μέρας του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond, αποδεικνύοντας στην πράξη τη στήριξη που δίνει το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη στην τοπική καλλιτεχνική κοινότητα της Κρήτης.

Μια γεύση από παραδοσιακή κρητική γαστρονομία

Με σκοπό να παρουσιάσει και να προβάλει την κρητική γαστρονομία και παράδοση στη σύγχρονη εποχή, το LoveGreece.com η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη για την αναγνώριση του ελληνικού ταλέντου σε οποιονδήποτε τομέα δημιουργικότητας με στόχο την προβολή του έργου επιτυχημένων Ελλήνων στη χώρα και στο εξωτερικό, διοργάνωσε στο πλαίσιο του blueFest Crete 19 | Culture & Beyond την τρίτη θεματική παρουσίαση για το 2019 που αφορά τη Γαστρονομία.

Στη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ, την Κυριακή 14 Ιουλίου, σε απόλυτη σύμπραξη και αγαστή συνεργασία με τον βραβευμένο chef Γιάννη Μπαξεβάνη που έχει αναλάβει τη θέση του consultant chef της bluegr Hotels & Resorts και ταυτίζεται πλήρως με το όραμα του LoveGreece.com για την ανάδειξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση επιλεγμένων προϊόντων και παραγωγών από την Κρήτη.

Η φιλοσοφία του γνωστού chef άλλωστε ταυτίζεται απόλυτα με αυτή του ξενοδοχειακού ομίλου της bluegr Hotels & Resorts και του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, έχοντας εντρυφήσει στην αγάπη για τα ελληνικά, και δη τα κρητικά, προϊόντα και την ανάδειξη της τοπικής πρώτης ύλης ως τον γαστρονομικό θησαυρό υγείας που πραγματικά είναι. Έτσι, το κρητικό ελαιόλαδο, τα γαλακτοκομικά προϊόντα από τα βουνά της Κρήτης, τα εκλεκτά αρτοποιήματα και τα τοπικής παραγωγής ζυμαρικά βρέθηκαν να αποτελούν τους πρωταγωνιστές της σπουδαίας παράστασης που πραγματοποιήθηκε στο Minos Beach art hotel.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανατολή με τα 160 και πλέον μέλη παραγωγών, τα οικογενειακά αναψυκτικά Γεράνι, τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά Καλογεράκη, τα ξεχωριστά αλλαντικά της οικογένειας Κασσάκη, το Κτήμα Βασιλάκη δείγμα επιτυχημένης οικογενειακής επιχείρησης, τα…Μερακλίδικα “μεζεδάκια” της οικογένειας Κυριακάκη, τα πολύ επιτυχημένα αρτοσκευάσματα και γλυκίσματα του Σαβοϊδάκη, τα εδέσματα της φάρμας Αλεξανδράκη και οι βραβευμένες νοστιμιές της φάρμας Καραλάκη, η καινοτόμος και πρωτοποριακή BioAroma, τα Αγνά Προϊόντα Κρήτης Αφοί Ζερβού με το τυρί Γαλένι, τα παραδοσιακά προϊόντα Physis of Crete, αλλά και οι θησαυροί από χαρούπι της Creta Carob, παρουσιάστηκαν και αναδείχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ και στο άμεσο μέλλον από όλα τα επικοινωνιακά κανάλια του LoveGreece.com!

Η τέχνη της φιλοξενίας

Αξίζει να σημειωθεί ο ιδιαίτερα θετικός ρόλος που διαδραμάτισε για το blueFest Crete 19 | Culture & Beyond το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου στο υπέροχο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel, μέλος της bluegr Hotels & Resorts και των Small Luxury Hotels of the World. Το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό ύφος του, η υπαίθρια γκαλερί τέχνης που φιλοξενεί στους χώρους της έργα του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη αλλά και η πλούσια γαστρονομική ιστορία του Minos Beach art hotel συνέθεσαν το ιδανικό σκηνικό για το πολιτιστικό φεστιβάλ.

Δεν αποτέλεσε λοιπόν παρά φυσικό επόμενο το γεγονός ότι πλήθος κόσμου, επισκέφτηκε το φετινό blueFest Crete 19 | Culture & Beyond, το πολιτιστικό φεστιβάλ που είναι πλέον βέβαιο ότι μπορεί να αποτελέσει έναν θεσμό αφιερωμένο στην προβολή της Κρήτης.

Το blueFest Crete 19 | Culture & Beyond στήριξαν η bluegr Hotels & Resorts ως Χορηγός Φιλοξενίας, η εταιρεία Crete Transfer, το Κτήμα Λυραράκη και το κρασί Zazazu | The New Obsession. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν τα madamefigaro.gr και Tasty Guide των Αττικών Εκδόσεων, το elculture.gr, o όμιλος Κρήτη TV ( Κρήτη TV, 98,4, neakriti.gr, Κρήτη), η εφημερίδα Ανατολή, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Λατώ 103,3 FM και 104,4 FM radio.

Η έκθεση Blue Nights καθώς και το Ανοιχτό Μουσείο θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό ως το τέλος Οκτωβρίου.

Η ιστορία του ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη ξεκινά το 1988, με τη διοργάνωση του 1ου Συμποσίου Τέχνης στο ξενοδοχείο Minos Beach art hotel, όπου 32 γλύπτες διεθνούς φήμης, φιλοτέχνησαν έργα εμπνευσμένα από το περιβάλλον και μετέτρεψαν τον κήπο του ξενοδοχείου σε ένα αληθινό υπαίθριο μουσείο. Με τα Συμπόσια Τέχνης που ακολούθησαν (1990, 1993) και με το πέρασμα του χρόνου, το Ίδρυμα δημιούργησε μία πολύτιμη συλλογή σύγχρονης τέχνης, η οποία περιλαμβάνει έργα κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως οι Νίκος Αλεξίου, Magdalena Abakanowicz, Κώστας Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Θεόδωρος, Βλάσσης Κανιάρης, Ρένα Παπασπύρου, Τάκις, Κώστας Τσόκλης.

Απότοκο των Συμποσίων Τέχνης υπήρξε η δημιουργία του Ιδρύματος το 1993, το οποίο η κυρία Τζίνα Μαμιδάκη ονόμασε, προς τιμήν των γονέων της, Ίδρυμα Γεωργίου και Αριστέας Μαμιδάκη.

Το ανοιχτό μουσείο του Minos Beach art hotel διαθέτει αυτή τη στιγμή μια σειρά σημαντικών έργων εξωτερικού χώρου, εμπνευσμένα από το υπάρχον περιβάλλον αλλά και από θεματολογίες ευρύτερου ενδιαφέροντος, που είναι προσβάσιμη τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο ευρύ κοινό.

Στόχος του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί, είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, η προβολή και υποστήριξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ενδυνάμωση της κοινωνίας μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες επιμόρφωσης, η αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση και ο εμπλουτισμός των δεσμών τουρισμού και πολιτισμού. Σημαντική δράση του Ιδρύματος είναι το Βραβείο Τέχνης – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας, ένα βραβείο αριστείας το οποίο απευθύνεται σε Έλληνες εικαστικούς. Οι διαδικασίες αίτησης για το Βραβείο Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη – Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας 2020 ξεκινούν στις 20 Ιουλίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος. www.gnamamidakisfoundation.org

Με αφετηρία την πίστη στον δυναμισμό και στη δημιουργικότητα του ελληνικού πνεύματος και κεντρικό μήνυμα «We believe, we can», το Lovegreece.com αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, η οποία έχει στόχο την προβολή επιχειρηματιών, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που κινούνται στους άξονες της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από επιχειρηματικά φόρουμ, εκθέσεις, συνέδρια, networking events, καθώς και συνεντεύξεις και μικρά ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο, το Lovegreece.com δίνει βήμα στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να παρουσιάσει το έργο και τα μελλοντικά σχέδιά του.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την κα Τζίνα Μαμιδάκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη, το οποίο παραμένει προσηλωμένο στην προσφορά στην ελληνική κοινωνία, μέσα από δράσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο φορέας δίνει φωνή σε επιτυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες, δημιουργούς και ειδικούς να παρουσιάσουν το ταλαντούχο και καινοτόμο δυναμικό της. Με το ήθος και το όραμά τους, συνιστούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη χώρα μας που αξίζει να αναδειχθεί στο εξωτερικό. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την εντιμότητα και το βαθμό δημιουργικότητας, καινοτομίας, εξωστρέφειας και αυθεντικότητας των εγχειρημάτων τους, γνωρίσματα που αποδίδουν προστιθέμενη αξία σε μια συντονισμένη και συστηματική δραστηριότητα.

Η bluegr Hotels & Resorts διαθέτει τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στην Κρήτη, τα Minos Beach art hotel, Minos Palace hotel & suites, Candia Park village, το Life Gallery athens στην Αθήνα και το Sunprime Miramare Park στη Ρόδο. Αποστολή της bluegr Hotels & Resorts είναι να αναγάγει τις πολυτελείς διακοπές σε ένα τελείως καινούργιο επίπεδο απόλαυσης, παρουσιάζοντας μια νέα εμπειρία σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, υποστηρίζοντας τους τρεις πυλώνες του ποιοτικού τουρισμού: Εξαιρετικές τοποθεσίες, μοναδικές υπηρεσίες, αυθεντικές εμπειρίες.

To Minos Beach art hotel μέλος της bluegr Hotels & Resorts και των Small Luxury Hotels of the World βρίσκεται στον Κόλπο Μιραμπέλου στην ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για ένα πολυτελές 5 αστέρων resort πάνω στη θάλασσα, το οποίο συνδυάζει αρμονικά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής, με το κομψό περιβάλλον και αναδεικνύει την αυθεντική κρητική φιλοξενία μέσα από σύγχρονες παροχές και εξαιρετικές υπηρεσίες.

Αυτό που κάνει μοναδικό το Minos Beach art hotel είναι η ιστορία του και η στενή σχέση του με την τέχνη, καθώς φιλοξενεί τα έργα τέχνης της συλλογής του Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη. Εντυπωσιακά γλυπτά και ανατρεπτικά installations βρίσκονται απόλυτα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον του ξενοδοχείου στους εξωτερικούς χώρους, ενώ λειτουργούν και ως στοιχεία διακόσμησης στους εσωτερικούς. Διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες όπως οι Νίκος Αλεξίου, Magdalena Abakanowicz, Κώστας Βαρώτσος, Γιώργος Γυπαράκης, Θεόδωρος, Βλάσσης Κανιάρης, Ρένα Παπασπύρου, Τάκις, Κώστας Τσόκλης και πολλοί ακόμα συστήνονται στους επισκέπτες σε ένα πραγματικό υπαίθριο μουσείο.

Ξεχωριστή είναι και η γαστρονομική φιλοσοφία του Minos Beach art hotel, που διαθέτει πέντε εστιατόρια και τρία bars. Η ελληνική και κρητική κουζίνα πρωταγωνιστούν, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχει το πολυβραβευμένο εστιατόριο La Bouillabaisse με ιστορία από τη δεκαετία του ’70, το οποίο μάλιστα είναι μέλος της αλυσίδας Chaine des Rotisseurs.